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Количество отменных и перенесенных концертов в России выросло на 270% после объявления о частичной мобилизации

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В России после объявления частичной мобилизации выросло число отмененных и перенесенных концертов, фестивалей и вечеринок. По итогам второй недели октября прогнозируется чуть более 200 отмен и переносов.

Shutterstock.com

Как пишет РБК со ссылкой статистику билетного агрегатора Ticketscloud, на следующий день после объявления мобилизации организаторы перенесли или отменили на 270% больше мероприятий, чем средняя норма. С 19 по 25 сентября более сотни массовых мероприятий было отменено или перенесено. Однако это меньше, чем было после объявления начала спецоперации на территории Украины. Тогда отклонение от нормы составило 436%.

Но эксперты сообщают не только об отменах, но и об увеличении желающих вернуть билеты. Так, после начала мобилизации заявок на возврат стало больше на 123%. В первую неделю после 24 февраля агрегатор зафиксировал рост числа возвратов билетов на 122%, во вторую неделю — на 129%.

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