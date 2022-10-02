Количество отменных и перенесенных концертов в России выросло на 270% после объявления о частичной мобилизации

Как пишет РБК со ссылкой статистику билетного агрегатора Ticketscloud, на следующий день после объявления мобилизации организаторы перенесли или отменили на 270% больше мероприятий, чем средняя норма. С 19 по 25 сентября более сотни массовых мероприятий было отменено или перенесено. Однако это меньше, чем было после объявления начала спецоперации на территории Украины. Тогда отклонение от нормы составило 436%.

Но эксперты сообщают не только об отменах, но и об увеличении желающих вернуть билеты. Так, после начала мобилизации заявок на возврат стало больше на 123%. В первую неделю после 24 февраля агрегатор зафиксировал рост числа возвратов билетов на 122%, во вторую неделю — на 129%.