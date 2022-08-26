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«На протяжении всей песни ее живые вокальные трели и импровизация напоминают о ее насыщенных музыкальных выступлениях в Instagram (cоцсеть принадлежат компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена, - прим. ред.) — убежище, где она пыталась восстановить свой публичный имидж и отказаться от поведения, усвоенного за годы контроля. В «Hold Me Closer» она, кажется, стремится напомнить людям, что сначала она была певицей: до поп-славы, до споров, до почти полного уничтожения», — пишет The Guardian о роли Спирс в новом совместном релизе с Элтоном Джоном.

Последний на сегодняшний день, девятый по счету студийный альбом Бритни Спирс «Glory» вышел в 2016 году. Певица начала работать над ним в 2014 году, возобновив сотрудничество с RCA Records. Пластинка дебютировала на третьей строчке в американском чарте Billboard 200 с продажами в 111 тысяч копий в первую неделю релиза, включая 88 тысяч копий «чистых» продаж, а также получила положительные отзывы музыкальных критиков. После выпуска «Glory» Спирс объявила о том, что уже работает над следующей пластинкой: «Я еще не решила каким будет новый альбом. Я просто очень хочу снова работать в студии». Однако других полноформатных релизов певица до сих пор не представила; до выхода «Hold Me Closer» последней премьерой был совместный трек Спирс и Backstreet Boys «Matches».

Напомним, в сентябре 2021 года Бритни Спирс официально освободилась от опеки отца, который контролировал ее жизнь на протяжении 13 лет. Незадолго до этого, 23 июня перед судом в Лос-Анджелесе, певица выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекает ее жизнь под опекунством отца, которое продолжается уже 13 лет. 39-летняя Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта, считает опекунство «оскорбительным» и готова подать на свою семью в суд. После выступления Спирс на суде даже члены движения «Отряды Путина» потребовали освободить певицу от опекунства.