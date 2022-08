В сети появился сингл «Hold Me Closer» — электронное попурри из классических композиций Элтона Джона «Tiny Dancer», «The One» и «Don’t Go Breaking My Heart», записанное совместно с Бритни Спирс. Для певицы это первая запись за последние пять лет и первый релиз после того, как она избавилась от опеки своего отца.