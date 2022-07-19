Российские промоутеры начали включать в договор с музыкантами запрет на высказывания о политике

О запрете на высказывания о политике пишет РБК со ссылкой на концертные агенства и директора нескольких музыкальных групп. Существование подобных официально прописанных в договоре ограничений подтвердил гендиректор агентства TCI Эдуард Ратников, привозивший в Россию Rammstein и Оззи Осборна. По данным директора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, за последние месяцы такая практика приобрела массовый характер и применяется по отношению почти ко всем крупным музыкальным мероприятиям.

В копии договора, которую приводит издание, содержатся пункты об «обязанности избегать любых политических тем при проведении концерта» и том, что артист не имеет права «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ».

Также музыкант обязан подписаться под тем, что в ходе своего выступления не будет использовать «государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ».

В случае нарушения условий договора концерт будет перенесен или отменен. Музыканту же придется за свой счет компенсировать организационные расходы. Кроме того, в течение трех дней он будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о списке из 30 «нежелательных» российских музыкантов и музыкальных групп, в который вошли «Аквариум», Земфира, ДДТ, Валерий Меладзе и другие. Напомним, в апреле СМИ также опубликовали список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию. Он состоит из 31 имени — это музыканты, режиссеры и другие деятели культуры.