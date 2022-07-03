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Посмотрите новый клип Шнурова на песню «Аналоговнет», посвященную импортозамещению в России

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Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров представили клип на песню «Аналоговнет», в которой поднимается тема импортозамещения в России. Ролик появился на YouTube-канале исполнителей.

В песне Шнуров высказывает свое критическое отношение к замене иностранных товаров отечественными аналогами. Фраза «аналогов нет» превратилась в «аналоговнет». Также солист группировки поет о том, что в России становится все сложнее жить в «каждодневном бреде» и увеличивается число пиар-атак. Затем он делает отсылку к словам Владимира Путина, утверждая, что россияне попадут в рай, а «они подохнут просто так».

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