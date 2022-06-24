«Нет задачи у меня понравиться ни начальству, ни в «YouTube люду»: Шнуров ответил Невзорову* очередной песней на критику

В новой песне «Мертвец» Шнуров поет, что не стремится понравиться ни начальству, ни в «YouTube люду»: «Раз Путину не пел я здравицы, так и анти-Путину не буду».

Также музыкант в тексте композиции признается, что ему никто не платил за выпуск первой песни: «Если в их ты не поверил бога, значит, тебя точно подкупили».

Напомним, накануне группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новую песню под названием «Не Зорро!». Музыкант посвятил композицию отъезду «гражданина А.Г. Невзорова».

Публицист в ответ на это написал: «Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровских сред", что идут на такие бешеные траты. (Сережа — дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей», — заявил Невзоров.

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.