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«Нет задачи у меня понравиться ни начальству, ни в «YouTube люду»: Шнуров ответил Невзорову* очередной песней на критику

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Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров продолжают «радовать» своих зрителей вторым роликом подряд на этой неделе. В этот раз музыкант ответил журналисту Александру Невзорову* на критику за песню «Не Зорро».

В новой песне «Мертвец» Шнуров поет, что не стремится понравиться ни начальству, ни в «YouTube люду»: «Раз Путину не пел я здравицы, так и анти-Путину не буду».

Также музыкант в тексте композиции признается, что ему никто не платил за выпуск первой песни: «Если в их ты не поверил бога, значит, тебя точно подкупили».

Напомним, накануне группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новую песню под названием «Не Зорро!». Музыкант посвятил композицию отъезду «гражданина А.Г. Невзорова».

Публицист в ответ на это написал: «Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровских сред", что идут на такие бешеные траты. (Сережа — дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей», — заявил Невзоров.

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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