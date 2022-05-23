Группировка «Ленинград» вернется на сцену. Шнуров назвал это «единоразовым событием»

Группировка «Ленинград» вернется на большую сцену. Солист коллектива Сергей Шнуров заявил, что это «единоразовое событие». Об этом музыкант сообщил ТАСС.
Шнуров подчеркнул, что коллектив пока не возвращается на сцену, однако исполнитель не исключил такой возможности в дальнейшем.
«Чувствую, что сил и энергии мне хватит на один концерт, и я его планирую. Что будет дальше — не знаю… Я три года ждал, что кто‑нибудь возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю. И ничего. Приходится выходить на сцену», — пояснил он.
По словам Шнурова, 10 сентября в «Лужниках» будет «солнечная погода, оркестр "Глобалис" и огромное количество подпевающих девушек, в том числе из старого состава группы». Напомним, что в 2019 году группировка «Ленинград» провела прощальный концерт на «Газпром Арене» в Петербурге.
Ранее группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новую песню на своем YouTube-канале под названием «Наша экономика». В ней он поет, в том числе, про кризис, санкции и импортозамещение.
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