Группировка «Ленинград» вернется на сцену. Шнуров назвал это «единоразовым событием»

Шнуров подчеркнул, что коллектив пока не возвращается на сцену, однако исполнитель не исключил такой возможности в дальнейшем.

«Чувствую, что сил и энергии мне хватит на один концерт, и я его планирую. Что будет дальше — не знаю… Я три года ждал, что кто‑нибудь возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю. И ничего. Приходится выходить на сцену», — пояснил он.

По словам Шнурова, 10 сентября в «Лужниках» будет «солнечная погода, оркестр "Глобалис" и огромное количество подпевающих девушек, в том числе из старого состава группы». Напомним, что в 2019 году группировка «Ленинград» провела прощальный концерт на «Газпром Арене» в Петербурге.

Ранее группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новую песню на своем YouTube-канале под названием «Наша экономика». В ней он поет, в том числе, про кризис, санкции и импортозамещение.