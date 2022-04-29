Быть разборчивым в эмоциях: m_division проведут вечеринку Emotions в «Изиче»

«Помните главное: в эпоху политических технологий наши самые естественные и спонтанные чувства рано или поздно оказываются мобилизованными в чужих корыстных целях. Однако это не повод запереться в себе, скорее — импульс к тому, чтобы стать более разборчивыми не только в информационных поводах, но и в своих эмоциях», — написали организаторы.

Участники объединения из m_division проведут вечеринку Emotions, чтобы поддержать всех силой музыки и искусства, а также создадут среду для безопасного проявления полного спектра чувств. Своего рода сеанс музыкальной терапии.

В лайн-апе выступят Blain, Damne, Eye Que, Ivan Logos, Lena Popova, Noform, A.Denial, Bionoid — live, Exponent, Neuro, Oira, Technovvintage, Квантовый Оракул. Мероприятие пройдет 30 апреля, начало в 22:00. Вход до 00:00 будет стоить 700 рублей, после — 1 000 рублей.