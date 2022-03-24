«Как же хорошо мы плохо жили»: группировка «Ленинград» выпустила песню о «дорогих сердцу мелочах»

Группировка Сергея Шнурова «Ленинград» выпустила новую песню, на этот раз — о «дорогих сердцу мелочах». «Кончилась эпоха — сказал мой корешок, так-то жили плохо, но как-то хорошо».
«Протянулась здесь на километры с близкими невидимая нить. А времени безжалостные ветры рвут все то, что стоило ценить. Старая пятиэтажка, блочка, где под ковриком всегда лежат ключи. Бантики чтоб повязала дочка кукле — дорогие сердцу мелочи», — поет Шнуров в куплете.
Припев новой песни «Ленинграда» констатирует: «Как же хорошо, как же хорошо, как же хорошо мы плохо жили».
Напомним, в начале марта «Ленинград» выпустили песню «Входа нет!», в которой лидер группировки Сергей Шнуров сравнил русских с «евреями в Берлине в 1940-м». Незадолго до этого у «Ленинграда» вышел клип на песню «Прощай, элита!». Тогда музыкант раскритиковал тех, кто уехал из России в свете нынешней экономической ситуации.
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