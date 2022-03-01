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Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с Нетребко и Гергиевым

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Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Причина в их «недостаточном дистанцировании» от «специальной военной операции» на территории Украины.

«Из-за ужасной, агрессивной «специальной военной операции» (здесь и далее мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) России против Украины и недостаточного дистанцирования [от нее] Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество», — сообщил управляющий директор оперы Серж Дорни.

После объявления о прекращении сотрудничества Нетребко опубликовала в своем Instagram пост, в котором выразила свою позицию по поводу происходящего между Россией и Украиной. «Я сказал, что я против этой бессмысленной агрессивной «специальной военной операции» и призываю Россию прекратить эту «специальную военную операцию» прямо сейчас, чтобы обезопасить всех нас! Нам нужен мир!» — заявила она.

Напомним, ранее Валерия Гергиева также уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке мэрией Мюнхена после того, как Гергиев не ответил на просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской «спецоперации» на территории Украине.

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