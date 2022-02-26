Фронтмена Shortparis Николая Комягина оштрафовали за участие в несогласованной акции в Петербурге

В Петербурге оштрафовали солиста музыкальной группы Shortparis — лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019 — Николая Комягина за участие в несогласованной акции против специальной военной операции на Украине.
По данным телеграм-канала «Апология протеста», Колпинский суд оштрафовал Комягина на 10 тысяч рублей по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в акции, создавшей помехи транспортной или социальной инфраструктуре. Его адвокатом выступил Сергей Локтев.
Напомним, в последние несколько дней в Петербурге, как и в других городах России, проходят несогласованные акции против военной спецоперации на Украине. Как пишет «Фонтанка», в пятницу задержали 239 человек.
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