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Музыка

Фронтмена Shortparis Николая Комягина оштрафовали за участие в несогласованной акции в Петербурге

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В Петербурге оштрафовали солиста музыкальной группы Shortparis — лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019 — Николая Комягина за участие в несогласованной акции против специальной военной операции на Украине.

По данным телеграм-канала «Апология протеста», Колпинский суд оштрафовал Комягина на 10 тысяч рублей по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в акции, создавшей помехи транспортной или социальной инфраструктуре. Его адвокатом выступил Сергей Локтев.

Напомним, в последние несколько дней в Петербурге, как и в других городах России, проходят несогласованные акции против военной спецоперации на Украине. Как пишет «Фонтанка», в пятницу задержали 239 человек.

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