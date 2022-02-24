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«Я не могу развлекать вас»: Oxxxymiron перенес свои концерты в Москве и Петербурге

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Рэпер Oxxxymiron объявил о переносе своих концертов в Москве и Петербурге на неопределенный срок из-за ситуации в Донбассе. Об этом он заявил у себя на странице в Instagram.

Shutterstock.com

«Я уверен, что вы меня поймете. Я не могу развлекать вас пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро и пока гибнут люди. Я сейчас не в состоянии молчать, я знаю, что большинство жителей России против этой войны», — заявил Oxxxymiron.

Рэпер также высказал свое мнение о войне с Украиной и действиях России. Он сравнил нынешнюю ситуацию с другими войнами и предложил создать такое же мощное антивоенное движение, как было во времена вьетнамской войны.

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