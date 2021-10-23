Солист группы «Агата Кристи» со сцены «Ельцин-центра» раскритиковал либералов, ЛГБТ и сам музей

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург извинился за слова Самойлова. Однако сам музыкант отказался приносить извинения и заявил, что «сказал все правильно».

«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе „Ленинград“, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за все остальное — нет, по сути я сказал все правильно», — поделился он с «Подъемом».

В свою очередь «Ельцин-центр» сообщили о прекращении сотрудничества с организаторами Ural Music Night. «Надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах „Ельцин-центра“», — отметили в пресс-службе.