Солист группы «Агата Кристи» со сцены «Ельцин-центра» раскритиковал либералов, ЛГБТ и сам музей

В Екатеринбурге основатель группы «Агата Кристи» выступил на фестивале Ural Music Night. Во время выступления Вадим Самойлов оскорбил либералов, ЛГБТ-людей и сам «Ельцин-центр».
«Вы нам площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы занимаетесь… Вы занимаетесь антигосударственной пропагандой здесь, в «Ельцин Центре»… А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была единой и сильной — тех я всех люблю и приветствую», — сказал музыкант со сцены.
Директор Ural Music Night Евгений Горенбург извинился за слова Самойлова. Однако сам музыкант отказался приносить извинения и заявил, что «сказал все правильно».
«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе „Ленинград“, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за все остальное — нет, по сути я сказал все правильно», — поделился он с «Подъемом».
В свою очередь «Ельцин-центр» сообщили о прекращении сотрудничества с организаторами Ural Music Night. «Надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах „Ельцин-центра“», — отметили в пресс-службе.
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