Манижа зовет Меладзе на фит и поет под баян «Иностранца» в рамках марафона «Агенты лета»

«Подари мне первый танец, забери меня с собой. Я повсюду иностранец и повсюду я вроде бы свой», — поет певица Манижа в кавере на песню «Иностранец» и зовет ее автора, Валерия Меладзе, на фит. Этот авторский кавер — часть марафона «Агенты лета» в поддержку «Медузы»*. Про Меладзе, может быть, и шутка, но все остальное — правда.
Манижа
Об участии в марафоне «Агенты лета»:
Тэгаем Валерия Меладзе! Вдруг повезет, и он согласится сделать фит.
А вообще, этот авторский кавер создан в рамках марафона «Агенты лета» в поддержку «Медузы». «Медуза» множество раз оказывала поддержку всем моим социальным проектам. Поэтому, я не могу остаться в стороне в такое трудное для нее время. Да, сегодня «Медуза» «иностранец», но она останется тем СМИ, которое раньше многих других смело говорила о проблеме домашнего насилия, поддерживала гендерное равенство, подсвечивала жизни мигрантов, беженцев и временно перемещенных лиц. Давайте поблагодарим «Медузу» и поддержим ее. Пусть это видео поднимет ее настроение.
«Агенты лета» — марафон, в котором музыканты со всего мира поддерживают «Медузу» своими клипами и специальными выступлениями. Он идет уже два месяца, что сами журналисты считают невероятным.
* «Медуза» внесена Минюстом в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».
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