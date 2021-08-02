Манижа зовет Меладзе на фит и поет под баян «Иностранца» в рамках марафона «Агенты лета»

Об участии в марафоне «Агенты лета»:

Тэгаем Валерия Меладзе! Вдруг повезет, и он согласится сделать фит.

А вообще, этот авторский кавер создан в рамках марафона «Агенты лета» в поддержку «Медузы». «Медуза» множество раз оказывала поддержку всем моим социальным проектам. Поэтому, я не могу остаться в стороне в такое трудное для нее время. Да, сегодня «Медуза» «иностранец», но она останется тем СМИ, которое раньше многих других смело говорила о проблеме домашнего насилия, поддерживала гендерное равенство, подсвечивала жизни мигрантов, беженцев и временно перемещенных лиц. Давайте поблагодарим «Медузу» и поддержим ее. Пусть это видео поднимет ее настроение.