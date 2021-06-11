Лето в Петербурге: гид по лучшим концертам и фестивалям 2021 года

Лето в городе, а это значит, что пришло время масштабных фестивалей и опен-эйров. Редакция «Собака.ru» дорвалась до живой музыки (и не только!) и собрала практическую подборку на любой вкус — где плавно качаться, уходить в забвение на танцполе, слэмиться с локтями и даже заниматься стейдждайвингом (почему бы и нет!) в этом сезоне.
Фестивали
На любой вкус: от Ивана Дорна до Дани Милохина
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Иван Дорн выступит на фестивале Stereoleto
Stereoleto
В этом году фестиваль Stereoleto пройдет в юбилейный, 20-ый раз. В лайн-апе, помимо хэдлайнеров Metronomy и «Би-2», солнечный Антоха МС, инди-рокеры Bicycles for Afghanistan, Иван Дорн, OQJAV, певица Муся Тотибадзе, украинская группа SunSay, недавно выпустившие новый альбом «505» петербуржцы «Электрофорез», белорусы «Петля Пристрастия» и свежие артисты независимого лейбла «Ионотека». Это мы еще не всех назвали! Помимо насыщенной музыкальной программы, фестиваль запустит Stereoкруиз из центра города в «Севкабель Порт», организует гастрономическую зону, ярмарку локальных брендов и пространство развлечений для детей и взрослых.
«Севкабель Порт», 13 и 14 июня.
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Певица Манижа — хэдлайнер VK Fest в этом году
VK Fest
Почти под сотню блогеров и артистов — именно столько выступлений заявлено в рамках VK Fest в этом году. Всего будет организовано три сцены: «Синяя», «Белая» и «Зеленая». Среди участников фестиваля — Даня Милохин и Дина Саева, Катя Клэп и Саша Спилберг, Ольга Бузова и Клава Кока, Эрика Лундмоен и Cream Soda, Little Big и «Пошлая Молли», GONE.Fludd и CAKEBOY, polnalyubvi и героиня апрельского номера «Собака.ru» Манижа, прошедшая в финал «Евровидения». Организаторы уверяют: седьмой сезон «станет главным летним событием». При этом на мероприятии будут строго соблюдаться все меры безопасности.
Парк 300-летия Санкт-Петербурга, 24 и 25 июля.
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На острове побывал даже джаз-бэнд Камаси Вашингтона — автора аранжировок для Кендрика Ламара
X FESTIVAL
Команда Новой Голландии запускает свой большой фестиваль. На одни выходные на острове попробуют воссоздать атмосферу легендарных музыкальных опенэйров Европы и Америки. На разных площадках тут выступят десятки исполнителей, а хедлайнерами станут группы, которые в разные годы участвовали в проекте и начинали здесь свою карьеру.
Новая Голландия, даты уточняются (ранее планировали на 9—11 июля)
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The Retuses под предводительством Миши Родионова объявляют камбэк в рамках фестиваля «Ленинградские мосты»
«Ленинградские мосты»
Это уже шестой сезон фестиваля. С 2016 года организаторы используют вместо привычной сцены мосты (Банковский, Итальянский, Мало-Конюшенный) и пространство у залива («Севкабель Порт»), а набережные — в качестве зрительного зала. В лайн-апе этого года Tequilajazzz, ВИА «Пролетарское танго», ARTEMIEV, ROZHDEN, On-the-go, дуэт «Даша и Сережа», VLNY, «Сверхновые», Vas’, «Квартет имени музыки», KREWE, Zventa Sventana, Isaac Nightingala, «Обе Две», POMPEYA, The Retuses (считаем за долгожданное возвращение!), Алексей Гориболь, Super Collection Orchestra, passmurny и TWO CRUNCH CRACKERS.
С 13 по 15 августа.
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Группа IOWA и Катя Иванчикова — одни из участников масштабного Roof fest
Roof fest
Еще одни юбиляры лета, фестиваль Roof fest, отмечают свое 10-летие под эгидой «неожиданных коллабораций, музыкальных сюрпризов и огненного лайн-апа». История проекта началась с нелегального концерта арфистки Ольги Максимовой на небольшой петербургской крыше. Сегодня у фестиваля есть собственная площадка в Петербурге, летняя сессия в Москве и тысячи зрителей. В июле, августе и сентябре в Петербурге будут концерты Димы Билана, Полины Гагариной, Лолиты, Евы Польны, группы IOWA, Леонида Агутина, Вячеслава Бутусова и «Ордена славы», «Би-2», Риты Dakota, Елки, Валерия Меладзе, группы «Нервы» и других.
Кожевенная линия, 30, с 20 мая по 27 августа.
Отличный FEST
Три сцены, активные зоны и музыка от молодых команд: «Нервы», Anacondaz, дуэт «Кис-Кис», Wildways, «Радар», «Рекорд Оркестр», «Гудтаймс», СБПЧ, Алена Швец, Sirotkin, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Palina, «Папин Олимпос», ssshhhiiittt!, «Заточка», RAM, LASCALA, Ронин, группа Ploho, «Ритуальные услуги», Starcardigan и «Нормально!», а также алматинский музыкант Владимир Золотухин — Zoloto, который на этот раз выступит с группой. На фестивале действуют три вида билетов: входной, семейный и даже студенческий.
«Севкабель Порт», 19 июня.
Host Bike Fest
Всех, кто устал от городской суеты, ждут на Host Bike Fest в Токсове. На фестивале выступят F.P.G., Вася Васин (без «Кирпичей»), «План Ломоносова», Артур Беркут, «Черный обелиск», «Скворцы Степанова» и другие ветераны сцены. На фестивале будут палатки с едой и сувенирами, а еще каждому гостю обещают бесплатный «байкерский» чай. Важное примечание от организаторов: «Праздник дружеский, семейный. Приезжать можно и нужно всей семьей. Звукоусиливающая аппаратура заканчивает свою работу в районе 24 часов. Далее исключительно акустические гитары на лоне природы. И полный запрет на басы из машин и отсечки мотов».
Токсово, база Северный Склон, с 30 июля по 1 августа.
Электроника
Возвращение PPF и воссоединение легендарных 2H Company
Present Perfect Festival
Концепция шестого фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival — междисциплинарные коллаборации. Лайв электронного музыканта Nocow пройдет в сопровождении танцевальной постановки от хореографа Владимира Варнавы, группа «Самое большое простое число» даст электронный концерт и покажет шоу «Кристалл», а классику из каталога передового британского лейбла WARP Records представят в исполнении Московского Ансамбля Современной Музыки со сценографией от команды художников VOLNA. В 2021 году PPF впервые пройдет в новом доме Roots United — на площадке «K-30». Контейнерный двор расширят прилегающими территориями.
«К-30», с 23 по 25 июля.
Gamma Festival
Три дня, пять сцен, десятки исполнителей и антураж пивоваренного завода: все это Gamma Festival. Среди хайлайтов — главные представители мировой техно-сцены: Dax J, Ancient Methods, Dasha Rush, Inhalt Der Nacht и дуэт LADA. Лейбл Giegling, представляющий хаус-музыку, привезет на Gamma свой эксклюзивный шоукейс, в котором принимают участие все его основатели. Один из лучших неоклассических композиторов России Федор Бирючев, обещал приготовить специальную программу и поэкспериментировать с синтезом фортепиано и эмбиента. В лайн-апе традиционно отмечены все резиденты m_division, в гости ждут и друзей фестиваля — главных резидентов бакинской техно-мекки iN. И пока это только половина участников.
Набережная Обводного канала, 229Д, с 9 по 11 июля.
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Петебургский диджей и лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Стас Каливасин создал независимое онлайн-радио TESTFM, вокруг которого сформировалось мощное андеграундное комьюнити
АХОЛА
Онлайн-радио TESTFM вывозит своих резидентов (и не только!) в Выборг. На три дня здесь развернется музыкально-художественный оазис: с музыкой, актуальным искусством и healthy-практиками с фокусом на осознанном проживании момента и исследовании языка нового поколения авторов. Три сцены, кемпинг, чайная и баня. В лайн-апе — Chronic Preview, Flaty, Hipushit, Mårble, Sariim, Shutta, Hoopa, основатель TESTFM Kalivas, Errortica, Krayeved, Nikita Azelitsky, Shorlax, Sinusoidal, Владимир Лучанский, Дмитрий Ганюшкин «Оптоволоконный грех», «Пурпурный Дядя» и другие артисты (более 50!).
Усадьба Ахола, Выборг, с 18 по 20 июня.
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Легендарные 2H Company теперь не two, а three — зато к работе над проектом вернулись Илья Барамия, Миша Феничев и Михаил Ильин
St. Fields
С гастролями в Петербург приезжает московский фестиваль изобретательной музыки Fields. Обещают жанровую полифонию, бесстрашные эксперименты и новую поп-культуру, внезапные коллаборации и свежие премьеры. В лайн-апе — культовый американский композитор Рис Чатем, дуэт Владимира Мартынова и Moa Pillar, апологет британской даб-электроники Shackleton, техно-авангардисты ПТУ, Дельфин со своим альтер-эго Механический пес, Shortparis и (внимание!) легендарные 2H Company, которые теперь не two, а three — к работе над проектом вернутся Илья Барамия, Миша Феничев и Михаил Ильин.
«Севкабель Порт», 3 и 4 июля.
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Cream Soda
Odyssey Festival: Brave New World
Двухдневный музыкальный карнавал в новом пространстве Temple of Deer — настоящий портал в мир эмоций без границ. В день открытия выступят Aiwaska, Abdula Hasan, Angel A, Bu.Di, Betelgeize, берлинский электронщик Ben Böhmer, посланница немецкой сцены Mira и другие. В завершающий день фестиваля можно приходить с детьми. Для гостей будут работать «Терраса цветов» и «Зачарованный лес», где артисты и музыканты со всей России соберут лучшее из миры искусства — в том числе Alampa, Cream Soda, Zventa Sventana, группировка «Еще не Вечер» и французский продюсер Viken Arman.
Temple of Deer, Арсенальная набережная, 1, с 19 по 21 июня
Классика
Как звучит орган на Луне?
«Звезды белых ночей»
В программе XXIX Международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» несколько премьер. Впервые с 1945 года на сцене Мариинского театра представили оперу «Орлеанская дева» Петра Чайковского. Сюжет из рыцарских времен, четыре больших акта с балетным дивертисментом, эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов и людей, молитвы, торжественные процессии— grand opèra во французском вкусе. Подготовил новую зрелищную постановку режиссер Алексей Степанюк в соавторстве с художником Вячеславом Окуневым. Также в рамках фестиваля выступят Анна Нетребко и Пласидо Доминго, Диана Вишнева, Ксандер Париш и многие другие.
Мариинский театр, с 27 мая по 18 июля.
«Орган в планетарии. Белые ночи»
Орган в течение трех дней будет звучать под куполом звездного неба, а каждый концерт посвятят небесному телу: Венере, Луне и Солнцу. В рамках фестиваля исполнят музыку Иоганна Себастьяна Баха, Алессандро Марчелло, Эрика Сати, Перси Флетчера, современного японского композитора Рюити Сакамото, Генри Перселла, Иоганна Готфрида Мютеля и других авторов Ирина Розанова и Сергей Силаевский. Программа, которую обещают дополнять, охватит пять столетий — весь период существования органной музыки.
«Планетарий №1», набережная Обводного канала, 74Ц, с 18 по 20 июня
Искусство
Посмотреть и даже принять участие
«Прямое включение»
Фестиваль совместного творчества, где зритель может стать художником и наоборот, а искусство из привилегии становится опытом и языком, помогающим преодолеть разрозненность, сформировать связи и преобразовывать окружающий мир. В программе первого дня — воркшопы и лекции, второго — перформансы, танцевальная прогулка, спектакль-чаепитие, игры живого действия, выставка «Человек. Среда обитания», инсталляция Сrip Camp Надежды Ишкиняевой и интуитивный этно-фри-джаз от Яна Бедермана и Оркестра Интуитивной Музыки.
«Севкабель Порт» и Русский музей, 19 и 20 июня
EverArt Weekend
Темой международного фестиваля современного искусства EverArt Weekend в 2021 году стали «игры в искусство» и гейм-арт. Офлайн будут доступны выставочные проекты российских и зарубежных художников, паблик-арт в парках, пешеходные арт-маршруты, мастер-классы и лекции. Онлайн зрителей ждут виртуальные выставки, трансляции событий, а также диджитал-игра EverArt Journey, в которой реальные галерейные экспонаты станут частью иммерсивной бродилки — гида по искусству нашего времени. В Петербурге фестиваль примут Музей стрит-арта с новым выставочным проектом и «Севкабель Порт», который представит масштабную инсталляцию. Также специальные проекты и экскурсии на игровую тему пройдут в более чем 10 галереях, среди которых — Myth Gallery, One's Mind Gallery, DiDi Gallery, Kz gallery, Центр современного искусства имени Сергея Курехина.
Музей стрит-арта и «Севкабель Порт», с 2 по 4 июля
Кино + театр
Просмотры на песке, острове и в бутик-отеле
«Точка доступа»
Средствами театра и современного искусства фестиваль «Точка доступа» продолжает исследовать городскую среду и задавать вопросы о времени, обращаться к актуальному контексту жизни в стране и мире. В афише 2021 года более 20 проектов, проходящих как в физическом, так и в цифровом пространстве. Зрителей ждут путешествия по Ленобласти в поисках себя, загадочные посылки от неизвестного отправителя, знакомство с самой закрытой страной мира — Северной Кореей, геймифицированные разговоры на острые и чувственные темы. Площадками фестиваля станут киностудия «Ленфильм», Музей Арктики и Антарктики, бутик-отель Wynwood, особняк общества «Знание» и другие.
С 8 по 26 июля.
«Кинолес»
«Кинолес» — фестиваль живого кино под открытым небом, который традиционно проходит на пляже в Лисьем носу. Это смотр короткометражных фильмов, созданных молодыми российскими режиссерами — студентами и выпускниками кинематографических вузов. Программа формируется из фильмов, ставших фестивальными хитами последних лет с хорошим зрительским потенциалом. На фестивале будет детская поляна со своим анимационным шатром. Там дети под руководством профессионалов создадут собственный мультфильм, спроектируют картинки на экран и создадут своими руками множество поделок.
Пляж «Морские Дубки», поселок Лисий нос, с 16 по 18 июля
«Культурный Выборг. Адаптация»
В Выборге пройдет первый фестиваль Ленинградской области. Его цель — адаптация театрального искусства в различных локациях региона. В программе — драматургическая лаборатория, посвященная прошлому, настоящему и будущему города, а также показы спектаклей Театра «На Литейном». Среди них — постановка-номинант «Золотого софита» «Перемирие» и «Тот самый М.», адаптированный для открытых площадок Выборгского замка. Фестиваль планируется проводить ежегодно в различных городах и населенных пунктах области, для создания уникальных арт-туристических маршрутов.
Выборгский музей-заповедник, библиотека Алвара Аалто, с 12 по 14 июня
Кино в Новой Голландии
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в юбилейном сезоне пройдет, как и задумывался — с 30 июля по 6 августа, в офлайне и не только на самом острове. А после сезона белых ночей с середины июля по август на Главной сцене стартуют вечерние кинопоказы. Программа — результат синергии команды новых голландцев: все их гилти плежес и фавориты — от голливудской и советской классики и французской новой волны до мюзиклов и фильмов нулевых и 2010-х.
Новая Голландия, в течение лета
«Ночь кино»
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет уже в шестой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Программа еще в процессе составления, зато известна дата проведения.
28 августа
Лайфстайл
От диалогов до машины месяца
Esquire Weekend
Второй петербургский Esquire Weekend собрал музыку, диалоги, еду, технологии и стиль — аналогично каждой рубрике журнала. В рамках фестиваля выступят «Свидание», «Сегодня ночью», Cream Soda и Feduk, а рубрика ON AIR в этом году пройдет в формате Late Night Show. Lobby в «К-30» превратится в студию со сценой для паблик-токов и зрительским залом — заявлены Сергей Мезенцев, The Hatters, The Mono и актеры дубляжа Карен Арутюнов, Аниса Муртаева, Альберт Ибрагимов и Дарья Блохина. Каждый гость сможет получить консультацию стилиста, отправиться в импровизированное путешествие — для этого выдадут настоящие (игровые) визы. Покажут даже машину месяца!
«»К-30, 19 июня.
Концерты
Kito Jempere и Mujuice в джазе, пока «Кровосток» на крыше
Концерты в «Летнем театре в Бутылке»
Остров отмечает свое 10-летие не только фестивалем. В программе летнего сезона концерты московской инди-группы «Хадн дадн», столичных постпанк-героев «Труд», которые недавно зафитовали с лауреатами премии «ТОП-50.Самые знаменитые люди Петербурга» группой «Увула», а также KATE NV — сольного проекта Кати Шилоносовой из «ГШ». За джаз в «Бутылке» отвечают квартет Макара Кашицына, оркестр Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки (исполнят в новом прочтении треки героев электронной сцены Kito Jempere и Mujuice!), Макар Новиков, квартет Евгения Пономарева, Happy Synapse band, Never Group Евгения Стригалева, Квартет Азата Баязитова и Dizzy Dutch Duck. Классику и неоклассику в «Летнем театре в Бутылке» исполнят музыканты оркестра musicAeterna вместе с виолончелистом Iskandeor и Московский ансамбль современной музыки.
Новая Голландия, в течение лета
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Дарья Шиханова (Дора)
AIRFEST
Серия концертов под открытым небом AIRFEST — подразделение Roof fest, растянутое на три месяца и две площадки. В Roof Place и «Севкабель Порту» выступят Дора и Даня Милохин, Ramil, Slava Marlow, Sqwoz Bab x Дети Rave, «Пошлая Молли», ATL и Клава Кока.
Roof Place и «Севкабель Порт», с 5 июня по 12 сентября
Pixies
Американская группа Pixies, одни из основоположников инди-рока и популяризаторы альтернативного рока, впервые приезжают в Россию (по крайней мере, пока об отмене не сообщается). В Петербурге музыканты выступят в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Дискография Pixies насчитывает семь студийных альбомов, последний из которых, Beneath the Eyrie, был презентован в сентябре 2019 года.
Клуб «Морзе», 23 июля
«Кровосток»
Новый альбом московского трио «Кровосток» вышел весной 2021-го — традиционно спустя три года после предшественника. «Наука» — продолжение шокирующей криминальной хроники героев их текстов: «романтиков и бандосиков». Они подстраиваются под современные реалии, интересуются биткоинами, но все равно расправляются с неугодными по принципам ветхозаветной морали — «око за око, зуб за зуб». Новые треки с пластинки (не обойдется и без классики!) можно будет услышать уже в июле.
Крыша Roof Place, 9 июля
Луна
Кристина Луна предпочитает не изменять себе и райской пташкой нашептывает сладкие, как мед, любовные послания. Мы этого долго (шесть лет, если считать с релиза песни «Виграй» в 2015 году) ждали: теперь на родном украинском языке. Чувственная дива «душевного попа» в вишневых очках споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х. Одевайтесь во все самое лучшее, как на свидание!
Крыша Roof Place, 29 июля
Сентябрь
Для тех, кто хочет, чтобы лето не кончалось
«Маятник Фуко»
После нескольких переносов фестиваль «Маятник Фуко» возвращается в Петербург. В лайн-апе — GONE. Fludd, MORGENSHTERN, MARKUL, CAKEBOY, IROH и Flipper Floyd, RAM, MNOGOZNAAL, КлоуКома и секретный гость. Помимо шоу на главной сцене организуют лекторий, public talk с лидерами индустрии, развлекательные и чилл-аут зоны и фуд-корты.
Музей стрит-арта, 5 сентября
Roisin Murphy
В 2020 году принцесса экспериментальной поп-музыки Рошин Мерфи представила новый альбом Roisin Machine. Пластинка сконструирована таким образом, что вошедшие в нее песни органично звучат как вместе, так и по отдельности. Roisin Machine это десять треков — ода диско-фанку Incapable, мастер-класс по ню-диско Narcissus, танцевальный боевик в лучших традициях 70-х Murphy’s Law, Simulation, Something More. Спустя год она приезжает в Петербург, чтобы представить его вживую.
Клуб А-2 Green Concert, 29 сентября
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