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Лето в Петербурге: гид по лучшим концертам и фестивалям 2021 года

Лето в городе, а это значит, что пришло время масштабных фестивалей и опен-эйров. Редакция «Собака.ru» дорвалась до живой музыки (и не только!) и собрала практическую подборку на любой вкус — где плавно качаться, уходить в забвение на танцполе, слэмиться с локтями и даже заниматься стейдждайвингом (почему бы и нет!) в этом сезоне.

Фестивали Электроника Классика Искусство Кино+театр Лайфстайл Концерты Осень

Фестивали

На любой вкус: от Ивана Дорна до Дани Милохина

  • Иван Дорн выступит на фестивале Stereoleto

Stereoleto

В этом году фестиваль Stereoleto пройдет в юбилейный, 20-ый раз. В лайн-апе, помимо хэдлайнеров Metronomy и «Би-2», солнечный Антоха МС, инди-рокеры Bicycles for Afghanistan, Иван Дорн, OQJAV, певица Муся Тотибадзе, украинская группа SunSay, недавно выпустившие новый альбом «505» петербуржцы «Электрофорез», белорусы «Петля Пристрастия» и свежие артисты независимого лейбла «Ионотека». Это мы еще не всех назвали! Помимо насыщенной музыкальной программы, фестиваль запустит Stereoкруиз из центра города в «Севкабель Порт», организует гастрономическую зону, ярмарку локальных брендов и пространство развлечений для детей и взрослых.

«Севкабель Порт», 13 и 14 июня.

  • Певица Манижа — хэдлайнер VK Fest в этом году

VK Fest

Почти под сотню блогеров и артистов — именно столько выступлений заявлено в рамках VK Fest в этом году. Всего будет организовано три сцены: «Синяя», «Белая» и «Зеленая». Среди участников фестиваля — Даня Милохин и Дина Саева, Катя Клэп и Саша Спилберг, Ольга Бузова и Клава Кока, Эрика Лундмоен и Cream Soda, Little Big и «Пошлая Молли», GONE.Fludd и CAKEBOY, polnalyubvi и героиня апрельского номера «Собака.ru» Манижа, прошедшая в финал «Евровидения». Организаторы уверяют: седьмой сезон «станет главным летним событием». При этом на мероприятии будут строго соблюдаться все меры безопасности.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга, 24 и 25 июля.

  • На острове побывал даже джаз-бэнд Камаси Вашингтона — автора аранжировок для Кендрика Ламара

X FESTIVAL

Команда Новой Голландии запускает свой большой фестиваль. На одни выходные на острове попробуют воссоздать атмосферу легендарных музыкальных опенэйров Европы и Америки. На разных площадках тут выступят десятки исполнителей, а хедлайнерами станут группы, которые в разные годы участвовали в проекте и начинали здесь свою карьеру.

Новая Голландия, даты уточняются (ранее планировали на 9—11 июля)

  • The Retuses под предводительством Миши Родионова объявляют камбэк в рамках фестиваля «Ленинградские мосты»

«Ленинградские мосты»

Это уже шестой сезон фестиваля. С 2016 года организаторы используют вместо привычной сцены мосты (Банковский, Итальянский, Мало-Конюшенный) и пространство у залива («Севкабель Порт»), а набережные — в качестве зрительного зала. В лайн-апе этого года Tequilajazzz, ВИА «Пролетарское танго», ARTEMIEV, ROZHDEN, On-the-go, дуэт «Даша и Сережа», VLNY, «Сверхновые», Vas’, «Квартет имени музыки», KREWE, Zventa Sventana, Isaac Nightingala, «Обе Две», POMPEYA, The Retuses (считаем за долгожданное возвращение!), Алексей Гориболь, Super Collection Orchestra, passmurny и TWO CRUNCH CRACKERS.

С 13 по 15 августа.

  • Группа IOWA и Катя Иванчикова — одни из участников масштабного Roof fest

Roof fest

Еще одни юбиляры лета, фестиваль Roof fest, отмечают свое 10-летие под эгидой «неожиданных коллабораций, музыкальных сюрпризов и огненного лайн-апа». История проекта началась с нелегального концерта арфистки Ольги Максимовой на небольшой петербургской крыше. Сегодня у фестиваля есть собственная площадка в Петербурге, летняя сессия в Москве и тысячи зрителей. В июле, августе и сентябре в Петербурге будут концерты Димы Билана, Полины Гагариной, Лолиты, Евы Польны, группы IOWA, Леонида Агутина, Вячеслава Бутусова и «Ордена славы», «Би-2», Риты Dakota, Елки, Валерия Меладзе, группы «Нервы» и других.

Кожевенная линия, 30, с 20 мая по 27 августа.

  • Группа «Ритуальные услуги»

  • Фронтмен группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов

Отличный FEST

Три сцены, активные зоны и музыка от молодых команд: «Нервы», Anacondaz, дуэт «Кис-Кис», Wildways, «Радар», «Рекорд Оркестр», «Гудтаймс», СБПЧ, Алена Швец, Sirotkin, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Palina, «Папин Олимпос», ssshhhiiittt!, «Заточка», RAM, LASCALA, Ронин, группа Ploho, «Ритуальные услуги», Starcardigan и «Нормально!», а также алматинский музыкант Владимир Золотухин — Zoloto, который на этот раз выступит с группой. На фестивале действуют три вида билетов: входной, семейный и даже студенческий. 

«Севкабель Порт», 19 июня.

Host Bike Fest

Всех, кто устал от городской суеты, ждут на Host Bike Fest в Токсове. На фестивале выступят F.P.G., Вася Васин (без «Кирпичей»), «План Ломоносова», Артур Беркут, «Черный обелиск», «Скворцы Степанова» и другие ветераны сцены. На фестивале будут палатки с едой и сувенирами, а еще каждому гостю обещают бесплатный «байкерский» чай. Важное примечание от организаторов: «Праздник дружеский, семейный. Приезжать можно и нужно всей семьей. Звукоусиливающая аппаратура заканчивает свою работу в районе 24 часов. Далее исключительно акустические гитары на лоне природы. И полный запрет на басы из машин и отсечки мотов».

Токсово, база Северный Склон, с 30 июля по 1 августа.

Электроника

Возвращение PPF и воссоединение легендарных 2H Company

Present Perfect Festival

Концепция шестого фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival — междисциплинарные коллаборации. Лайв электронного музыканта Nocow пройдет в сопровождении танцевальной постановки от хореографа Владимира Варнавы, группа «Самое большое простое число» даст электронный концерт и покажет шоу «Кристалл», а классику из каталога передового британского лейбла WARP Records представят в исполнении Московского Ансамбля Современной Музыки со сценографией от команды художников VOLNA. В 2021 году PPF впервые пройдет в новом доме Roots United — на площадке «K-30». Контейнерный двор расширят прилегающими территориями.

«К-30», с 23 по 25 июля.

Gamma Festival

Три дня, пять сцен, десятки исполнителей и антураж пивоваренного завода: все это Gamma Festival. Среди хайлайтов — главные представители мировой техно-сцены: Dax J, Ancient Methods, Dasha Rush, Inhalt Der Nacht и дуэт LADA. Лейбл Giegling, представляющий хаус-музыку, привезет на Gamma свой эксклюзивный шоукейс, в котором принимают участие все его основатели. Один из лучших неоклассических композиторов России Федор Бирючев, обещал приготовить специальную программу и поэкспериментировать с синтезом фортепиано и эмбиента. В лайн-апе традиционно отмечены все резиденты m_division, в гости ждут и друзей фестиваля — главных резидентов бакинской техно-мекки iN. И пока это только половина участников.

Набережная Обводного канала, 229Д, с 9 по 11 июля.

  • Петебургский диджей и лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Стас Каливасин создал независимое онлайн-радио TESTFM, вокруг которого сформировалось мощное андеграундное комьюнити

АХОЛА

Онлайн-радио TESTFM вывозит своих резидентов (и не только!) в Выборг. На три дня здесь развернется музыкально-художественный оазис: с музыкой, актуальным искусством и healthy-практиками с фокусом на осознанном проживании момента и исследовании языка нового поколения авторов. Три сцены, кемпинг, чайная и баня. В лайн-апе — Chronic Preview, Flaty, Hipushit, Mårble, Sariim, Shutta, Hoopa, основатель TESTFM Kalivas, Errortica, Krayeved, Nikita Azelitsky, Shorlax, Sinusoidal, Владимир Лучанский, Дмитрий Ганюшкин «Оптоволоконный грех», «Пурпурный Дядя» и другие артисты (более 50!).

Усадьба Ахола, Выборг, с 18 по 20 июня.

  • Легендарные 2H Company теперь не two, а three — зато к работе над проектом вернулись Илья Барамия, Миша Феничев и Михаил Ильин

St. Fields

С гастролями в Петербург приезжает московский фестиваль изобретательной музыки Fields. Обещают жанровую полифонию, бесстрашные эксперименты и новую поп-культуру, внезапные коллаборации и свежие премьеры. В лайн-апе — культовый американский композитор Рис Чатем, дуэт Владимира Мартынова и Moa Pillar, апологет британской даб-электроники Shackleton, техно-авангардисты ПТУ, Дельфин со своим альтер-эго Механический пес, Shortparis и (внимание!) легендарные 2H Company, которые теперь не two, а three — к работе над проектом вернутся Илья Барамия, Миша Феничев и Михаил Ильин.

«Севкабель Порт», 3 и 4 июля.

  • @creamsodamusic

    Cream Soda

Odyssey Festival: Brave New World

Двухдневный музыкальный карнавал в новом пространстве Temple of Deer — настоящий портал в мир эмоций без границ. В день открытия выступят Aiwaska, Abdula Hasan, Angel A, Bu.Di, Betelgeize, берлинский электронщик Ben Böhmer, посланница немецкой сцены Mira и другие. В завершающий день фестиваля можно приходить с детьми. Для гостей будут работать «Терраса цветов» и «Зачарованный лес», где артисты и музыканты со всей России соберут лучшее из миры искусства — в том числе Alampa, Cream Soda, Zventa Sventana, группировка «Еще не Вечер» и французский продюсер Viken Arman.

Temple of Deer, Арсенальная набережная, 1, с 19 по 21 июня

Классика

Как звучит орган на Луне?

  • Фото Валентина Барановского

«Звезды белых ночей»

В программе XXIX Международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» несколько премьер. Впервые с 1945 года на сцене Мариинского театра представили оперу «Орлеанская дева» Петра Чайковского. Сюжет из рыцарских времен, четыре больших акта с балетным дивертисментом, эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов и людей, молитвы, торжественные процессии— grand opèra во французском вкусе. Подготовил новую зрелищную постановку режиссер Алексей Степанюк в соавторстве с художником Вячеславом Окуневым. Также в рамках фестиваля выступят Анна Нетребко и Пласидо Доминго, Диана Вишнева, Ксандер Париш и многие другие.

Мариинский театр, с 27 мая по 18 июля.

  • Фото: сообщество «Планетарий №1»

«Орган в планетарии. Белые ночи»

Орган в течение трех дней будет звучать под куполом звездного неба, а каждый концерт посвятят небесному телу: Венере, Луне и Солнцу. В рамках фестиваля исполнят музыку Иоганна Себастьяна Баха, Алессандро Марчелло, Эрика Сати, Перси Флетчера, современного японского композитора Рюити Сакамото, Генри Перселла, Иоганна Готфрида Мютеля  и других авторов Ирина Розанова и Сергей Силаевский. Программа, которую обещают дополнять, охватит пять столетий — весь период существования органной музыки.

«Планетарий №1», набережная Обводного канала, 74Ц, с 18 по 20 июня

Искусство

Посмотреть и даже принять участие

«Прямое включение»

Фестиваль совместного творчества, где зритель может стать художником и наоборот, а искусство из привилегии становится опытом и языком, помогающим преодолеть разрозненность, сформировать связи и преобразовывать окружающий мир. В программе первого дня — воркшопы и лекции, второго — перформансы, танцевальная прогулка, спектакль-чаепитие, игры живого действия, выставка «Человек. Среда обитания», инсталляция Сrip Camp Надежды Ишкиняевой и интуитивный этно-фри-джаз от Яна Бедермана и Оркестра Интуитивной Музыки. 

«Севкабель Порт» и Русский музей, 19 и 20 июня

  • В Петербурге EverArt Weekend примут Музей стрит-арта с новым выставочным проектом и «Севкабель Порт», который представит масштабную инсталляцию

EverArt Weekend

Темой международного фестиваля современного искусства EverArt Weekend в 2021 году стали «игры в искусство» и гейм-арт. Офлайн будут доступны выставочные проекты российских и зарубежных художников, паблик-арт в парках, пешеходные арт-маршруты, мастер-классы и лекции. Онлайн зрителей ждут виртуальные выставки, трансляции событий, а также диджитал-игра EverArt Journey, в которой реальные галерейные экспонаты станут частью иммерсивной бродилки — гида по искусству нашего времени. В Петербурге фестиваль примут Музей стрит-арта с новым выставочным проектом и «Севкабель Порт», который представит масштабную инсталляцию. Также специальные проекты и экскурсии на игровую тему пройдут в более чем 10 галереях, среди которых — Myth Gallery, One's Mind Gallery, DiDi Gallery, Kz gallery, Центр современного искусства имени Сергея Курехина.

Музей стрит-арта и «Севкабель Порт», с 2 по 4 июля

Кино + театр

Просмотры на песке, острове и в бутик-отеле

  • Организаторы фестиваля «Точка доступа»

«Точка доступа»

Средствами театра и современного искусства фестиваль «Точка доступа» продолжает исследовать городскую среду и задавать вопросы о времени, обращаться к актуальному контексту жизни в стране и мире. В афише 2021 года более 20 проектов, проходящих как в физическом, так и в цифровом пространстве. Зрителей ждут путешествия по Ленобласти в поисках себя, загадочные посылки от неизвестного отправителя, знакомство с самой закрытой страной мира — Северной Кореей, геймифицированные разговоры на острые и чувственные темы. Площадками фестиваля станут киностудия «Ленфильм», Музей Арктики и Антарктики, бутик-отель Wynwood, особняк общества «Знание» и другие.

С 8 по 26 июля.

  • Дмитрий Сайтимов, сообщество "Кинолес" ВКонтакте
  • Дмитрий Сайтимов, сообщество "Кинолес" ВКонтакте

«Кинолес»

«Кинолес» — фестиваль живого кино под открытым небом, который традиционно проходит на пляже в Лисьем носу. Это смотр короткометражных фильмов, созданных молодыми российскими режиссерами — студентами и выпускниками кинематографических вузов. Программа формируется из фильмов, ставших фестивальными хитами последних лет с хорошим зрительским потенциалом. На фестивале будет детская поляна со своим анимационным шатром. Там дети под руководством профессионалов создадут собственный мультфильм, спроектируют картинки на экран и создадут своими руками множество поделок.

Пляж «Морские Дубки», поселок Лисий нос, с 16 по 18 июля

  • Kaliam / Shutterstock.com
  • Kaliam / Shutterstock.com

«Культурный Выборг. Адаптация»

В Выборге пройдет первый фестиваль Ленинградской области. Его цель — адаптация театрального искусства в различных локациях региона. В программе — драматургическая лаборатория, посвященная прошлому, настоящему и будущему города, а также показы спектаклей Театра «На Литейном». Среди них — постановка-номинант «Золотого софита» «Перемирие» и «Тот самый М.», адаптированный для открытых площадок Выборгского замка. Фестиваль планируется проводить ежегодно в различных городах и населенных пунктах области, для создания уникальных арт-туристических маршрутов.

Выборгский музей-заповедник, библиотека Алвара Аалто, с 12 по 14 июня

Кино в Новой Голландии

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в юбилейном сезоне пройдет, как и задумывался — с 30 июля по 6 августа, в офлайне и не только на самом острове. А после сезона белых ночей с середины июля по август на Главной сцене стартуют вечерние кинопоказы. Программа — результат синергии команды новых голландцев: все их гилти плежес и фавориты — от голливудской и советской классики и французской новой волны до мюзиклов и фильмов нулевых и 2010-х.

Новая Голландия, в течение лета

«Ночь кино»

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет уже в шестой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Программа еще в процессе составления, зато известна дата проведения.

28 августа

Лайфстайл

От диалогов до машины месяца

Esquire Weekend

Второй петербургский Esquire Weekend собрал музыку, диалоги, еду, технологии и стиль — аналогично каждой рубрике журнала. В рамках фестиваля выступят «Свидание», «Сегодня ночью», Cream Soda и Feduk, а рубрика ON AIR в этом году пройдет в формате Late Night Show. Lobby в «К-30» превратится в студию со сценой для паблик-токов и зрительским залом — заявлены Сергей Мезенцев, The Hatters, The Mono и актеры дубляжа Карен Арутюнов, Аниса Муртаева, Альберт Ибрагимов и Дарья Блохина. Каждый гость сможет получить консультацию стилиста, отправиться в импровизированное путешествие — для этого выдадут настоящие (игровые) визы. Покажут даже машину месяца!

«»К-30, 19 июня.

Концерты

Kito Jempere и Mujuice в джазе, пока «Кровосток» на крыше

  • KATE NV

  • Mujuice

Концерты в «Летнем театре в Бутылке»

Остров отмечает свое 10-летие не только фестивалем. В программе летнего сезона концерты московской инди-группы «Хадн дадн», столичных постпанк-героев «Труд», которые недавно зафитовали с лауреатами премии «ТОП-50.Самые знаменитые люди Петербурга» группой «Увула», а также KATE NV — сольного проекта Кати Шило­носовой из «ГШ». За джаз в «Бутылке» отвечают квартет Макара Кашицына, оркестр Санкт-Петербургской филармонии джа­зовой музыки (исполнят в новом прочтении треки героев электронной сцены Kito Jempere и Mujuice!), Макар Новиков, квартет Евгения Пономарева, Happy Synapse band, Never Group Евгения Стригалева, Квартет Азата Баязитова и Dizzy Dutch Duck. Классику и неоклассику в «Летнем театре в Бутылке» исполнят музыканты оркестра musicAeterna вместе с виолончелистом Iskandeor и Московский ансамбль современной музыки.

Новая Голландия, в течение лета

  • Дарья Шиханова (Дора)

AIRFEST 

Серия концертов под открытым небом AIRFEST — подразделение Roof fest, растянутое на три месяца и две площадки. В Roof Place и «Севкабель Порту» выступят Дора и Даня Милохин, Ramil, Slava Marlow, Sqwoz Bab x Дети Rave, «Пошлая Молли», ATL и Клава Кока.

Roof Place и «Севкабель Порт», с 5 июня по 12 сентября

Pixies

Американская группа Pixies, одни из основоположников инди-рока и популяризаторы альтернативного рока, впервые приезжают в Россию (по крайней мере, пока об отмене не сообщается). В Петербурге музыканты выступят в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Дискография Pixies насчитывает семь студийных альбомов, последний из которых, Beneath the Eyrie, был презентован в сентябре 2019 года.

Клуб «Морзе», 23 июля

«Кровосток»

Новый альбом московского трио «Кровосток» вышел весной 2021-го — традиционно спустя три года после предшественника. «Наука» — продолжение шокирующей криминальной хроники героев их текстов: «романтиков и бандосиков». Они подстраиваются под современные реалии, интересуются биткоинами, но все равно расправляются с неугодными по принципам ветхозаветной морали — «око за око, зуб за зуб». Новые треки с пластинки (не обойдется и без классики!) можно будет услышать уже в июле.

Крыша Roof Place, 9 июля

Луна

Кристина Луна предпочитает не изменять себе и райской пташкой нашептывает сладкие, как мед, любовные послания. Мы этого долго (шесть лет, если считать с релиза песни «Виграй» в 2015 году) ждали: теперь на родном украинском языке. Чувственная дива «душевного попа» в вишневых очках споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х. Одевайтесь во все самое лучшее, как на свидание!

Крыша Roof Place, 29 июля

Сентябрь

Для тех, кто хочет, чтобы лето не кончалось

  • Фотография предоставлена организаторами концерта в Петербурге

«Маятник Фуко»

После нескольких переносов фестиваль «Маятник Фуко» возвращается в Петербург. В лайн-апе — GONE. Fludd, MORGENSHTERN, MARKUL, CAKEBOY, IROH и Flipper Floyd, RAM, MNOGOZNAAL, КлоуКома и секретный гость. Помимо шоу на главной сцене организуют лекторий, public talk с лидерами индустрии, развлекательные и чилл-аут зоны и фуд-корты.

Музей стрит-арта, 5 сентября

Roisin Murphy

В 2020 году принцесса экспериментальной поп-музыки Рошин Мерфи представила новый альбом Roisin Machine. Пластинка сконструирована таким образом, что вошедшие в нее песни органично звучат как вместе, так и по отдельности. Roisin Machine это десять треков — ода диско-фанку Incapable, мастер-класс по ню-диско Narcissus, танцевальный боевик в лучших традициях 70-х Murphy’s Law, Simulation, Something More. Спустя год она приезжает в Петербург, чтобы представить его вживую.

Клуб А-2 Green Concert, 29 сентября

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