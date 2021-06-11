Лето в Петербурге: гид по лучшим концертам и фестивалям 2021 года

EverArt Weekend

Темой международного фестиваля современного искусства EverArt Weekend в 2021 году стали «игры в искусство» и гейм-арт. Офлайн будут доступны выставочные проекты российских и зарубежных художников, паблик-арт в парках, пешеходные арт-маршруты, мастер-классы и лекции. Онлайн зрителей ждут виртуальные выставки, трансляции событий, а также диджитал-игра EverArt Journey, в которой реальные галерейные экспонаты станут частью иммерсивной бродилки — гида по искусству нашего времени. В Петербурге фестиваль примут Музей стрит-арта с новым выставочным проектом и «Севкабель Порт», который представит масштабную инсталляцию. Также специальные проекты и экскурсии на игровую тему пройдут в более чем 10 галереях, среди которых — Myth Gallery, One's Mind Gallery, DiDi Gallery, Kz gallery, Центр современного искусства имени Сергея Курехина.

Музей стрит-арта и «Севкабель Порт», с 2 по 4 июля