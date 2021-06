Лето в Петербурге: гид по лучшим концертам и фестивалям 2021 года

Esquire Weekend

Второй петербургский Esquire Weekend собрал музыку, диалоги, еду, технологии и стиль — аналогично каждой рубрике журнала. В рамках фестиваля выступят «Свидание», «Сегодня ночью», Cream Soda и Feduk, а рубрика ON AIR в этом году пройдет в формате Late Night Show. Lobby в «К-30» превратится в студию со сценой для паблик-токов и зрительским залом — заявлены Сергей Мезенцев, The Hatters, The Mono и актеры дубляжа Карен Арутюнов, Аниса Муртаева, Альберт Ибрагимов и Дарья Блохина. Каждый гость сможет получить консультацию стилиста, отправиться в импровизированное путешествие — для этого выдадут настоящие (игровые) визы. Покажут даже машину месяца!

«»К-30, 19 июня.