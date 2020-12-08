Диджей Кирилл Шаповалов: «Я был в шоке из-за пандемии — а что если она лет на десять?»

Восходящая звезда диджеинга Кирилл Шаповалов поставил на паузу свою международную карьеру, но отыграл в каждом петербургском клубе летом и выпустил мини-альбом своего проекта Haute Dance.
Ты родился в 1997‑м. Ты уже звезда в своей тусовке и за ее пределами. Чтобы не улетать сразу далеко в миксы, релизы, инстаграм, саундклауд и прочие диджейские дела, расскажи про свою семью.
Мама родила меня довольно-таки рано, сейчас мне 23, а ей 38. Папа был такого же возраста, но к сожалению его не стало, когда ему было 33. Поначалу он участвовал в моем воспитании, но потом совсем отдалился и завел другую семью. Главную роль в моем воспитании играла бабушка. Она для меня авторитет, я ее особенно люблю и уважаю, у нас очень чуткие отношения. Сейчас ей уже 78. Мама тоже старалась уделять мне время, но в силу молодости это давалось ей тяжелее. Вся моя семья живет на Васильевском острове, где я родился и вырос.
И как проходило твое детство?
Бабушка всегда была главной, работала и обеспечивала всю семью, не только деньгами но и своей безграничной любовью и заботой. Она филолог по образованию, работала в гостиничном бизнесе, в 1990‑е держала ларьки, потом продала их. помню что в раннем детстве все лето я проводил с няней на нашей даче под Тосно, в дачном поселке Черная Грива, а потом, в средней школе, я ездил в летние лагеря на море в Болгарию, Турцию и Украину.
Как ты стал диджеем?
Мне было лет 17–18, когда появился клуб Mosaique, серьезный клуб с качественной электронной музыкой и там я познакомился с такими известными российскими диджеями как Сашей Moralezом который являлся куратором этого проекта, Софией Родиной одной из главных артисток России , Димой ковязиным и тд,. Я начал интересоваться электронной музыкой, узнавать разные жанры, артистов, танцевать под них, ездить на рейвы и формировать свой собственный вкус в музыке. Вскоре стало понятно, что надо работать, и я попробовал совместить приятное с полезным. я выбрал диджеинг. В какой-то момент меня позвали сыграть мой первый сет в баре Pif-Paf. Саша Errortica, которая сейчас уже очень популярна, показала мне азы, и я стал играть. Так обычно и бывает — пара уроков, а дальше сам. Я самоучка, как и большинство диджеев. Потом был Mishka, где мне доверили делать мою первую вечеринку, потом это все перешло в «Танцплощадку» и с тех пор идет по нарастающей. Далее моим местом силы стал клуб Kisloty, или просто «Клуб», который прогремел в 2018 году на весь мир.
Твой уникальный флюидный для нашей сцены образ радует не только самих клабберов, и наверняка скоро ты станешь если не лицом модного дома, то микроинфлюенсером, расскажи о своей тяге к красоте.
Мне с детства привлекала мода. И в подростковом возрасте я даже думал стать стилистом. Но я быстро понял, что в России в этой профессии очень большая конкуренция и индустрия моду недостаточно развита . Нужно уезжать в Париж или Берлин и работать в серьезном журнале или модном доме что бы воплотить в жизнь свои идеи и амбиции, а снимать рекламу сотового оператора и подбирать повседневные луки — это не творчество. Я рад своему карьерному выбору в пользу диджеинга и считаю, что музыка, мода и искусство взаимосвязаны. Мне нравится что в моей жизни и работе сосчитаются underground и fashion Помню свой сет на автопати Berhasm в Париже в супер богемном ресторане Maxim's de Paris в одни выходные и шоу кейс popoff Kitchen в клубе ficken 3000 в Берлине в следующие.
Ты — первый резидент Popoff Kitchen, промогруппы, которые привезли в Россию мировой тренд на квир-техно. Как ты познакомился с ребятами?
С Никитой Егоровым-Кирилловым, одним из создателей Popoff Kitchen мы познакомились на ивенте Boiler Room в Москве, где была хедлайнером Майя Джейн Коулс. Вскоре меня пригласили сыграть на их первой большой вечеринке. Получилось круто, и Никита предложил мне стать их резидентом, первым резидентом. Так и начался наш путь. Сейчас Никита мой агент, а я помогаю проекту с лайнапом и таймтейблом для наших ивентов.
Небыстрый, иногда монотонный пульсирующий звук, обволакивающий и в чем-то мрачный— таково звучание твоих сетов. Как ты его сформировал?
Последнее время мне очень нравится замедлять транс, он, допустим, 135 и выше, а я его играю на 125–127 bpm. Он звучит сильно по-другому, мне нравится экспериментировать по-разному! Сочетать несочетаемое ! Моя музыка — это только то, подо что я хочу сам танцевать, ее атмосфера должна застревать у людей в голове. И я люблю все свежее и новое — выступить с анрелизами, которые будут не знакомы публике и выйдут в общую массу только в будущем, и не повторять все, что я сыграл в одном и том же клубе. стараюсь не повторяться, стараюсь все время повышать свой уровень. Лиричная, эмоциональная, захватывающая — так бы я описал музыку, которую я выберу.
Пандемия остановила клубную жизнь, а 2020 год стал триумфом локальных диджеев. И ты красочный пример этого явления. При этом до марта ты взлетал как ракета именно к международной карьере. Как ты свыкся с новой реальностью?
Как только началась пандемия, я был в шоке от того, что все заканчивается. А что если она лет на десять? Да, у меня был большой скачок с продвижением своей музыки, а тут раз — ты оказываешься в творческом заточении. Конечно, ты можешь писать треки, но уже не можешь выступать, как раньше. Но я стараюсь больше работать: недавно записал эксклюзивный подкаст для iD , буквально недели две назад был эфир на бразильском радио Veneno. В Европе артисты сидят практически без работы и они удивляются от моих сторис: не понимают, как у нас вообще возможны тусовки. У нас был Signal под Москвой на тысячи человек, и у нас свой вариант пандемии. Popoff Kitchen сделал появление на Boiler Room Streaming from Isolation, я записал несколько подкастов для важных изданий и выпустил мини-альбом нашего проекта Haute Dance — это совместная история с диджеями Мариной Бибик и Николаем Unfound, мы выступаем с эклектичными треками, в которых объединены разные стили. Сейчас готовимся к новому лайв перфомансу.
Текст: Дмитрий Первушин
Фото: Стас Калашников, Данил Ярощук
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