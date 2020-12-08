Диджей Кирилл Шаповалов: «Я был в шоке из-за пандемии — а что если она лет на десять?»

Ты родился в 1997‑м. Ты уже звезда в своей тусовке и за ее пределами. Чтобы не улетать сразу далеко в миксы, релизы, инстаграм, саундклауд и прочие диджейские дела, расскажи про свою семью.

Мама родила меня довольно-таки рано, сейчас мне 23, а ей 38. Папа был такого же возраста, но к сожалению его не стало, когда ему было 33. Поначалу он участвовал в моем воспитании, но потом совсем отдалился и завел другую семью. Главную роль в моем воспитании играла бабушка. Она для меня авторитет, я ее особенно люблю и уважаю, у нас очень чуткие отношения. Сейчас ей уже 78. Мама тоже старалась уделять мне время, но в силу молодости это давалось ей тяжелее. Вся моя семья живет на Васильевском острове, где я родился и вырос.

И как проходило твое детство?

Бабушка всегда была главной, работала и обеспечивала всю семью, не только деньгами но и своей безграничной любовью и заботой. Она филолог по образованию, работала в гостиничном бизнесе, в 1990‑е держала ларьки, потом продала их. помню что в раннем детстве все лето я проводил с няней на нашей даче под Тосно, в дачном поселке Черная Грива, а потом, в средней школе, я ездил в летние лагеря на море в Болгарию, Турцию и Украину.

Как ты стал диджеем?

Мне было лет 17–18, когда появился клуб Mosaique, серьезный клуб с качественной электронной музыкой и там я познакомился с такими известными российскими диджеями как Сашей Moralezом который являлся куратором этого проекта, Софией Родиной одной из главных артисток России , Димой ковязиным и тд,. Я начал интересоваться электронной музыкой, узнавать разные жанры, артистов, танцевать под них, ездить на рейвы и формировать свой собственный вкус в музыке. Вскоре стало понятно, что надо работать, и я попробовал совместить приятное с полезным. я выбрал диджеинг. В какой-то момент меня позвали сыграть мой первый сет в баре Pif-Paf. Саша Errortica, которая сейчас уже очень популярна, показала мне азы, и я стал играть. Так обычно и бывает — пара уроков, а дальше сам. Я самоучка, как и большинство диджеев. Потом был Mishka, где мне доверили делать мою первую вечеринку, потом это все перешло в «Танцплощадку» и с тех пор идет по нарастающей. Далее моим местом силы стал клуб Kisloty, или просто «Клуб», который прогремел в 2018 году на весь мир.