«В России принято избегать мыслей и разговоров о смерти, и сами похороны — это сакральный и чаще всего очень мрачный процесс, к которому при этом никто никогда не готов. Мы так боимся смерти, что отворачиваемся от всего, что ее окружает. Хотя в каком-то смысле вся жизнь — это подготовка к смерти. И нам хотелось пристально, без страха и заискиваний посмотреть в этом клипе смерти в глаза», — рассказал Иванов «Медузе».

Песня «Прах» вошла в новый альбом группы «Самое большое простое число» «Все равно», выпущенный в конце августа. 10-ая по счету полноформатная пластинка была записана в Африке. Там, в Кейптауне, за 18 дней появились 12 новых треков — «отчаянных и от того невиданно смелых».