Группа «Самое большое простое число» выпустила новый клип на песню «Прах». И смело посмотрела смерти в глаза — это именно то, что, по мнению фронтмена коллектива Кирилла Иванова, в России принято избегать и бояться.
Группа «Самое большое простое число» смотрит смерти в глаза в новом клипе на песню «Прах»
«В России принято избегать мыслей и разговоров о смерти, и сами похороны — это сакральный и чаще всего очень мрачный процесс, к которому при этом никто никогда не готов. Мы так боимся смерти, что отворачиваемся от всего, что ее окружает. Хотя в каком-то смысле вся жизнь — это подготовка к смерти. И нам хотелось пристально, без страха и заискиваний посмотреть в этом клипе смерти в глаза», — рассказал Иванов «Медузе».
Песня «Прах» вошла в новый альбом группы «Самое большое простое число» «Все равно», выпущенный в конце августа. 10-ая по счету полноформатная пластинка была записана в Африке. Там, в Кейптауне, за 18 дней появились 12 новых треков — «отчаянных и от того невиданно смелых».
В марте 2018 года вышел альбом группы «Самое большое простое число» «Мы не спали, мы снились». Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости. Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома.
В ноябре 2019 года СБПЧ презентовали клип на песню «Часы» — вошедшую в альбом «Наверное, точно», презентованный в августе этого года. Режиссером новой видеоработы коллектива «Самое большое простое число» выступила Таня Муиньо, ранее снявшая для музыкантов клип на песню «Злой» — в нем солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств. А в мае 2020 года СБПЧ выпустили сингл «Нежно».
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