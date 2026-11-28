Музей компьютерных игр посвятил выставку «WASTED: история GTA» почти тридцатилетней истории серии. Здесь собрали ее выпуски от первой GTA 1997 года до GTA VI. Экспозиция будет работать по 10 декабря.
Выставка открылась 26 ноября, сообщает «Культура Петербурга». Посетителям предлагают познакомиться с разными этапами развития серии за игрой на консолях нескольких поколений.
На первой PlayStation доступны GTA и GTA 2, на Xbox Original – GTA III. Портативные версии представлены GTA для Game Boy Color и Chinatown Wars для PSP. Для GTA VI предусмотрены PlayStation 5 и Xbox Series X.
Знакомое игрокам «Потрачено» стало отправной точкой для названия проекта. Так переводили надпись Wasted, появляющуюся при гибели персонажа.
На 28 ноября в музее запланирована лекция «Американская культура и искусство GTA». Ее проведет театральный художник и левел-дизайнер Егор Пшеничный.
Ранее Собака.ru вместе с художниками и игровыми журналистами рассказала, за что любит GTA. Своими впечатлениями поделились Покрас Лампас, Федор Хиросигэ, Эмиль Политаев и Иван Талачев.
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