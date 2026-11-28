Выставка открылась 26 ноября, сообщает «Культура Петербурга»⁠. Посетителям предлагают познакомиться с разными этапами развития серии за игрой на консолях нескольких поколений.

На первой PlayStation доступны GTA и GTA 2, на Xbox Original – GTA III. Портативные версии представлены GTA для Game Boy Color и Chinatown Wars для PSP. Для GTA VI предусмотрены PlayStation 5 и Xbox Series X.

Знакомое игрокам «Потрачено» стало отправной точкой для названия проекта. Так переводили надпись Wasted, появляющуюся при гибели персонажа.

На 28 ноября в музее запланирована лекция «Американская культура и искусство GTA». Ее проведет театральный художник и левел-дизайнер Егор Пшеничный.

Ранее Собака.ru вместе с художниками и игровыми журналистами рассказала, за что любит GTA⁠. Своими впечатлениями поделились Покрас Лампас, Федор Хиросигэ, Эмиль Политаев и Иван Талачев.