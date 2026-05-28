Юлия Сенина, Настя Паутова и ансамбль «Толока» попали в список «РБК Визионеров»

14 мая в список проекта «РБК Визионеры» вошли 39 новых имен в сферах культуры, дизайна, моды, красоты и здоровья, путешествий, еды и вина, архитектуры и урбанистики, а также импакт-бизнеса. Среди участников — куратор Музея ОБЭРИУ Юлия Сенина, создатель мем-сенсации llllllll1111llllll и режиссер Настя Паутова, а также ансамбль «Толока» (пели «Коробочку» перед Уиллемом Дефо на Венецианской биеннале!). В номинации «Еда и вино» отметили Артема и Алексея Гребенщиковых, совладельцев и шефов ресторана Bourgeois Bohemians.

Библиотека людей и идей «РБК Визионеры» существует с 2024 года. Список формирует редакция «РБК Стиль» во главе с издателем Полиной Абдуллиной, главным редактором Евгением Тихоновичем и шеф-редактором и креативным директором редакционных проектов Анастасией Каменской. К выбору в профильных категориях подключаются специалисты, которые тесно соприкасаются с индустрией: журналист и директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин, член Совета по правам человека Игорь Новиков, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов, продюсер премии WHERETOEAT Ирина Тиусонина, вице-президент по новым продуктам «Авиасейлс» Константин Савченко, основатель коммуникационного бутик-агентства PR Atelier Дарья Красовская, архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая и декоратор Дарья Соболева.

Редакция «РБК Стиль» реализует совместные истории с визионерами и организует события с их участием. За два года существования проекта состоялись ночной концерт musicAeterna в московском метро, концерт композитора Настасьи Хрущевой и коллаборации с книжным магазином «Подписные издания», а еще команда РБК представила стенд на ярмарке Cosmoscow совместно со студией «Тихая».

Среди ключевых событий этого года — премьера спектакля «Преступление и наказание». Независимое театральное объединение «Озеро» представило инсценировку Достоевского эксклюзивно для РБК — вне мероприятий «Визионеров» увидеть постановку не получится.

Список «РБК Визионеров» обновляют ежегодно. Предложить своего кандидата можно на сайте проекта.

