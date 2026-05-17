Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Развлечения
  • News
Развлечения

Поделиться:

Папа Римский повторил мем «сикс-севен»: ничего не понял, но остался в восторге

Видео с повторением вирусных молодежных движений руками разлетелось в социальных сетях.

Фото: Marco Iacobucci Epp // Shutterstock

В Ватикане дети подловили папу римского Льва XIV, показали ему трендовый мем «сикс-севен» и предложили повторить. Понтифик охотно скопировал жесты. 

Судя по реакции, Папа Римский остался в полном восторге. Однако, как и большинство взрослых, он так и не понял, что это за новый мем и зачем дети везде кричат «сикс-севен».

Откуда взялся «сикс-севен»?

Мем стал популярным благодаря фразе из трека американского рэпера Skrilla, которую подростки быстро подхватили. Однако настоящий вирусный эффект наступил после публикации нескольких роликов с баскетбольных матчей. На видео школьники выкрикивали «сикс-севен» и делали характерное движение руками, будто что-то взвешивают на невидимых весах.

В чем смысл?

Смысла у мема нет — именно благодаря своей абсурдности он и полюбился подросткам. По нему дети узнают «своих» и веселятся, глядя на недоумение взрослых, которые слышат загадочное «сикс-севен».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: