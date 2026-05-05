Татьяна Черниговская, Андрей Могучий, Дмитрий Булатов обсудят науку и воображение в БДТ

7 мая в зрительском буфете БДТ имени Товстоногова состоится вторая встреча цикла «8.12. Наука — Искусство — Человек. Диалоги». Ведущими станут режиссер Андрей Могучий и специалист в области когнитивных наук Татьяна Черниговская. В разговоре участвуют художник Дмитрий Булатов, доктор технических наук Андрей Иващенко и предприниматель Юрий Алашеев.

Цикл «Наука — Искусство — Человек» объединяет ученых, художников и исследователей. На публичных встречах эксперты говорят о том, как сегодня соотносятся научное знание, художественное мышление и человеческий опыт.

Первая встреча состоялась в начале апреля. Психолингвист и нейрофизиолог Татьяна Черниговская, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и психофизиолог Александр Каплан говорили о рождении творчества, проблемах и возможностях искусственного интеллекта. К обсуждению присоединились студенты творческих и технических вузов.

Вторую беседу посвятят взаимодействию законов науки и свободного художественного воображения. В открытой дискуссии со зрителями участники обсудят, как возникает новое на границе предсказуемого и непостижимого, какими инструментами пользуется современный исследователь — и возможно ли выстроить свой путь познания с балансом между свободой воображения и требованиями знания.

Часть проекта «8.12» — одноименная инсталляция, открытая в БДТ в декабре 2025 года. В Большом фойе установили огромную черную сферу, которая реагирует на присутствие зрителя и меняет звук в зависимости от движения вокруг.

Вторая встреча цикла начнется 7 мая в 18:00 на набережной Фонтанки, 65. Билеты в продаже на сайте театра.

