В KGallery запустили киноклуб, где обсуждают каким быть человеком

KGallery запустили новый формат — клуб синефилов «Киноистины». Куратором проекта выступила Лиза Травка, которая в ближайшие несколько недель поговорит с участниками о взрослении и поиске себя. Смотры в рамках цикла «Каким быть человеком?» проводят каждую пятницу в 19:30 в пространстве галереи на Фонтанке.

Первым показали черно-белую трагикомедию «Милую Фрэнсис» Ноа Баумбаха о танцовщице, которая постоянно попадает впросак, но несмотря на жизненные неурядицы, сохраняет оптимизм и веру в себя.

А на этой неделе ждем «Худший человек на свете» (2021) — заключительный фильм «Осло-трилогии» («Репродукция» и «Осло, 31 августа») Йоакима Триера. В камерном драмеди-портрете о глубоком кризисе идентичности и выбора в поколении 30-летних, исследование современных отношении и экзистенциальном выборе.

На заключительном сеансе первого цикла покажут российский ромком нулевых, снятый в Петербурге, — «В ожидании чуда» Евгения Бедарева 2007 года.

