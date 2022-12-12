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Сборы кинотеатров в России упали на 70%. Какие меры поддержки им предлагают?

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При таком уровне падения сборов, отмечают в Совете Федерации, невозможно выплачивать кредиты, проводить ремонтные работы и реконструкции, содержать сами помещения кинотеатров.

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«Отрасль приводит следующие цифры: уровень падения сборов 56-70% (при таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию, содержать кинотеатры)», — говорится в письме Комитета Совета Федерации по экономической политике, направленного в адрес помощника президента Максима Орешкина. По уточнению ТАСС, такие цифры приведены на основе данных Ассоциации владельцев кинотеатров.

Общий убыток отрасли за 2022 год оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Смягчила ситуацию Пушкинская карта, приток посетителей по которой составил 30% — это «позволило выдержать первый удар после начала специальной военной операции».

«Выходом из ситуации [падения сборов кинотеатров] могло бы стать обеспечение возможности использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав или принятие предложений, направленных в правительство РФ, в соответствии с которыми допускается прокат иностранных фильмов в отсутствие лицензионных договоров с правообладателями, но с выплатой им вознаграждения», — говорится в заявлении Комитета по экономической политике.

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