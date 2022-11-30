«Деградация Европы» и стабильность России: фильмы на какие темы будут финансировать в 2023 году?

Министр культуры России Ольга Любимова выразила надежду, что «кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства. «Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя. В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — заявила она.