Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — приводит ТАСС заявление режиссера.

Напомним, в 2022 году Россия отказалась от выдвижения своего фильма на «Оскар». Причины, по которым было принято решение, не уточнялись — по личному заявлению председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова, участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.

Решение Российского оскаровского комитета повлекло за собой выход из него главы комитета Павла Чухрая, а также режиссеров Николая Досталя и Андрея Звягинцева. По его мнению, это «неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии», с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».

Алексей Учитель, который также являлся членом комитета, в свою очередь призвал немедленно созвать участников этой организации и президиума Киноакадемии России, чтобы обсудить выдвижение фильма на «Оскар». «Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично», — заявил тогда режиссер, комментируя решение комитета.