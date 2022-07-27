«Ленфильм» заявил о невозможности перехода на отечественное оборудование для съемок. Оно отсутствует

Поэтапно заместить закупки иностранной продукции «эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукцией» киностудии «Ленфильм» поручил президент России Владимир Путин и правительство страны. Однако сделать это не удалось ввиду отсутствия российских аналогов.

Как пишет РБК, в отчете «Ленфильма» за 2021 говорится: «К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует». Студия предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».

Комментируя отчет, генеральный директор киностудии Федор Щербаков заявил, что «Ленфильм» «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российской техники для кинопроизводства. Отдельно он отметил, что пока что объем импортной техники во владении киностудии достаточный.

Генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов подтверждает: российских аналогов техники и софта для производства кинофильмов нет. Все предназначенное для цифрового оформления и монтажа картин — английского, японского и американского производства, камеры же в основном немецкие и ирландские. «Наладить российское производство возможно, но это будет стоить гигантских денег и потребует немало лет», — констатировал Мелькумов.