От «Бумажного дома: Корея» до «Доктора Стрэнджа»: Что смотреть дома на этой неделе

Корейская версия суперхита Netflix «Бумажный дом» со звездой «Олдбоя» Ю Джи-тхэ, третий сезон «Академии Амбрелла» с Эллиотом Пейджем, детский хедлайнер «Три кота и море приключений» и супергеройский хоррор «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем и Элизабет Олсен — рассказываем о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Академия Амбрелла» / The Umbrella Academy, 3 сезон (Netflix)
Основанный на одноименных комиксах вокалиста распавшейся группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix. В третьем сезоне семейство Харгривзов будет сражаться с Академией «Спарроу» из параллельной вселенной. Актер Эллиот Пейдж по-прежнему в касте, но после трансгендерного перехода его персонажа теперь будут звать Виктор (раньше он играл девушку по имени Ваня Харгривз).
С 22 июня, Netflix
Фильм «Все везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once
Неглупая фантастическая комедия была неплохо встречена в прокате, а теперь появилась и на стримингах. Это история Эвелин (Мишель Йео), которая путешествует между версиями своих жизней — где она то мастер боевых искусств, то оперная дива, то божество. А еще — главная героиня борется со злом, которое пытается уничтожить эти мультивселенные. Режиссерами и сценаристами проекта стали Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, вместе сделавшие хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож».
Уже вышел «Кинопоиск», Окко, Wink, Kion, ivi, «МегаФон ТВ»
Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» / Doctor Strange in the Multiverse of Madness
В названии супергеройского хоррора зашифрован парафраз фантастического фильма ужасов «В пасти безумия» Джона Карпентера. Это не только дань уважения режиссера Сэма Рэйми (автор трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуайром) мастеру, но и намек, что за жанр на этот раз осваивает Marvel. Страдающий от неразделенной любви Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) пытается спасти Америку Чавез (Сочил Гомес) от спрута, посланного Алой Ведьмой (Элизабет Олсен).
Уже вышел, Disney+
Фильм «Три кота и море приключений»
Еще недавно полный метр от создателей анимационного хита «Три кота» шел в кино, а теперь его можно посмотреть и дома на стримингах. В нем три кота (вернее, «два кота и одна кошечка, мяу») отправляются вместе с родителями в настоящее путешествие к морю. Режиссером проекта, как и самого сериала, выступил Дмитрий Высоцкий. Хронометраж у фильма — щадящий юных зрителей, еще не виртуозно владеющих концентрацией внимания: всего 65 минут.
Уже вышел, «Кинопоиск», Окко, Wink, more.tv
Сериал «Жиза», премьера (Start)
Сын актера Александра Робака Арсений дебютирует в режиссуре сериалом о тинейджерах. 15-летние Полина и Якут сбегают из детского дома, украв деньги у местной подростковой банды. Скоро они понимают, что их решение, возможно, было опрометчивым. В проекте снялись Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Григорий Верник.
С 23 июня, Start
Сериал «Медведь» / The Bear, премьера (Hulu)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») и Эбона Мосс-Бакрака («Девочки») до Эбби Эллиотт («Как я встретил вашу маму»). Это история про молодого шеф-повара, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан.
С 23 июня, Hulu
Фильм «Точка кипения» / Boiling Point
Бенефис Стивена Грэма («Большой куш», «Табу») — снятая одним кадром напряженная драмеди про шеф-повара, на которого в канун Рождества свалились все возможные проблемы. К нему в ресторан приходит инспекция, знаменитый критик и инвестор, требующий немедленно вернуть вложенные в предприятие деньги.
С 23 июня, «Кинопоиск», Окко, Premier, ivi
Фильм «Эскортницы» / Dziewczyny z Dubaju
Польская криминальная драма Марии Садовска основана на реальной истории — так называемом «Дубайском скандале», участниками которого были известные модели, бизнесмены, спортсмены и политики страны. Раскручивается сюжет через Эмилию, которая из неопытной провинциальной девушки становится беспринципной сутенершей. В касте проекта — Полина Галазка («Молодой человек с большим потенциалом»), Катажина Фигура («Пианист»), Катажина Савчук («Дочери танца»), Ольга Калицка («Годунов»), Джулио Мария Беррути («Телохранитель жены киллера»), Юзеф Павловский («Валенса»), Андреа Прети («Любовь прет-а-порте») и Якопо Риччотти («Моя гениальная подруга») и другие.
С 24 июня, Kion, Окко
Сериал «Человек против пчелы» / Man vs. Bee, премьера (Netflix)
Комедийный проект для всех, кто скучал по Роуэну Эткинсону, и с щадящим хронометражем эпизодов: они всего по 10 минут. Это серия скетчей о мужчине — тот разносит шикарный особняк, за которым должен был присматривать, из-за одной назойливой пчелы. Режиссером сериала стал Дэвид Керр, работавший с Эткинсоном над «Джонни Инглишем З.0».
С 24 июня, Netflix
Сериал «Бумажный дом: Корея» / Jongiui jip: gongdonggyeongjeguyeok, премьера (Netflix)
Netflix объединяет своих хедлайнеров. Корейские кинематографисты, чья «Игра в кальмара» стала главной новинкой стриминга в прошлом году, сделали свою адаптацию «Бумажного дома» — испанского хита платформы, который долгое время сохранял лидерство. Действие происходит в альтернативной Корее, в которой Север и Юг решили выпустить единую валюту. Когда это не приводит к экономическому процветанию, гениальный преступник Профессор (Ю Джи-тхэ из «Олдбоя») решает ограбить монетный двор. Шоураннер испанского «Бумажного дома» Алекс Пина также среди продюсеров проект.
С 24 июня (первые шесть эпизодов), Netflix
Сериал «Женщина при деньгах» / Loot, премьера (Apple TV+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Майей Рудольф в главной роли о том, как никогда не поздно начать творить добро (по всей земле). После 20 лет брака миллиардерша Молли разводится с мужем, который ей изменил. Чтобы справиться с личным кризисом, она по-настоящему включается в работу своего благотворительного фонда, который номинально возглавляла уже долгие годы.
С 25 июня, Apple TV+
Фильм «Бивис и Батт-Хед уделывают вселенную» /Beavis and Butt-Head Do the Universe
Еще один проект со словом «Вселенная» в названии в подборке этой недели. На этот раз полнометражный мультфильм о культовых героях 1990-х — Бивисе и Батт-Хеде. Действие начинается как раз в 1998 году. Подростки оказываются на борту космического челнока, который из-за попадания в черную дыру переносит их в 2022-й. Режиссером стал автор оригинального мультсериала Майк Джадж, он же вновь озвучил обоих главных героев.
Уже вышел, Paramount+
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