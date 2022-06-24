От «Бумажного дома: Корея» до «Доктора Стрэнджа»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Три кота и море приключений»

Еще недавно полный метр от создателей анимационного хита «Три кота» шел в кино, а теперь его можно посмотреть и дома на стримингах. В нем три кота (вернее, «два кота и одна кошечка, мяу») отправляются вместе с родителями в настоящее путешествие к морю. Режиссером проекта, как и самого сериала, выступил Дмитрий Высоцкий. Хронометраж у фильма — щадящий юных зрителей, еще не виртуозно владеющих концентрацией внимания: всего 65 минут.

Уже вышел, «Кинопоиск», Окко, Wink, more.tv