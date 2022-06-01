От «Мисс Марвел» до «Мира Дикого Запада»: 25 лучших сериалов июня 2022 года

История супергероини Marvel c пакистанскими корнями «Мисс Марвел», продолжения «Пацанов» и «Мира Дикого Запада», а также сатира от Оливье Ассайаса с Алисией Викандер «Ирма Веп» и комедия с Мелиссой Маккарти и ее мужем Беном Фэлкоуном «Дурак от Бога»» — рассказываем о главных сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ в первый месяц лета.
«Орвилл» / The Orville, 3 сезон (Hulu)
Космическая пародия на «Звездный путь» с Сетом МакФарлейном в главной роли возвращается с уже третьим сезоном, поменяв при этом платформу выхода с Fox на Hulu. Экипаж исследовательского корабля USS Orville продолжит бурно и смешно ссориться, спорить и мириться, а к касту присоединится Энн Уинтерс из «13 причин почему».
Со 2 июня на Hulu, в «Амедиатеке» — в июне
«В ритме жизни» / Physical, 2 сезон (Apple TV+)
Драмеди об истории успеха домохозяйки Шейлы (Роуз Бирн) — она находит отдушину в занятиях аэробикой, которые решает записать на видео (действие происходит в 1980-е). Внезапно хобби превращает ее в гуру лайфстайла. Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тони против всех» и «Круэллы». В новом сезоне предприимчивой оптимистке Шейле предстоит конкурировать с другими тренерами и разбираться со своей личной жизнью.
С 3 июня, Apple TV+
«Пацаны» / The Boys, 3 сезон (Amazon)
Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец)», спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов. Интрига третьего сезона строится вокруг сыворотки, которая временно наделяет людей суперспособностями. Она попадает в руки Билли Бутчера (как раз Урбан). Известно также, что команда супергероев пополнится Солдатиком (пародия на Капитана Америку) и Суперсоником.
С 3 июня, Amazon
«Долина соблазна» / P-Valley, 2 сезон (Starz)
«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш. В первом сезоне каждый эпизод был трагической мини-историей об одной из танцовщиц небольшого клуба в Миссисипи. Во втором к уже знакомым героиням присоединятся две новенькие — персонажи Псалмс Саласар и Гэйл Бин («Снегопад», «Анатомия страсти»).
С 3 июня, Starz
«Нарушители» / The Outlaws, 2 сезон (BBC)
Британская драмеди про исправительные работы семи мелких преступников от автора «Офиса» Стивена Мерчанта (он же играют тут одну из ролей). В финале первого сезона герой Кристофера Уокена рисовал поверх настоящего рисунка Бэнкси. Ждем, чем будут удивлять на этот раз. Официальный синопсис звучит пока слишком расплывчато: что героям предстоит раскаяться (или нет) в содеянном ими.
С 5 июня, BBC One
«Ирма Веп» / Irma Vep, премьера (HBO)
Обладатель приза за лучшую режиссуру Каннского фестиваля (за «Персонального покупателя») Оливье Ассайас переосмысляет в формате сериала свой же одноименный сатирический фильм 1996 года. В оригинале сниматься в ремейке немой ленты о вампирах приезжала гонконгская актриса Мэгги. Теперь это голливудская дива Мира (Алисия Викандер), но реальность и кино она путает не меньше предшественницы. В эпизодической роли появится и муза Ассайаса Кристен Стюарт — для нее это дебют в сериалах.
С 6 июня, HBO
«ИП Пирогова», 5 сезон (Start, СТС)
Для ромкома об обаятельной кондитерше Вере (Елена Подкаминская) этот сезон станет финальным. Поэтому разобраться в нем придется со всеми сюжетными крючками и завязками. Так, Вера из-за долгов потеряла свое кафе, поэтому попробует выиграть крупный денежный приз на телевизионном кулинарном шоу, чтобы его вернуть. Попутно ей придется разбираться и с личным: у Андрея (Александр Константинов) появится девушка Женя (Кристина Кучеренко).
С 7июня, Start
«Мисс Марвел» / Ms. Marvel, премьера (Disney+)
Сериал Disney+ представляет киновселенной Marvel новую супергероиню — это 16-летняя школьница-отличница с пакистанскими корнями Камала Хан (Иман Веллани). Она пишет фанфики, зависает с друзьями и старается не расстраивать родителей-мусульман. Однажды девушка попадает под воздействие туманов Терригена и получает суперспособности: изменять размеры своего тела и растягивать конечности. Шоураннером проекта стала стендап-комик Биша К. Али, сняли его Мира Менон («Каратель»), Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения»), Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда»).
С 8 июня, Disney+
«Мокьюментари», премьера (Premier)
Комедийный сериал режиссера Олега Ветвицки появился из его же одноименной короткометражки. Это история про бездарную актрису Юлю, которая считает себя невероятно талантливой и достойной мирового признания и славы. Проблему, почему ее до сих пор никто не знает, она видит только в своем агенте Мише, который не может найти достойную роль. В касте проекта — Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина и другие.
С 9 июня, Premier
«Женщина в состоянии развода», премьера (Kion)
Мелодрама с Марией Машковой в главной роли рассказывает о Вере. Она, как можно догадаться по названию, недавно развелась (и женщина). От врачей Вера узнает, что у нее получится самой родить ребенка только в течение года. Целью ее жизни становится поиск отца будущему малышу. Помимо Машковой, в проекте снялись Максим Лагашкин, Артем Ткаченко и Анна Котова-Дерябина.
С 9 июня, Kion
«Близкие друзья» / Queer As Folk, премьера (Peacock)
Перезагрузка сериала нулевых о ЛГБТК+-комьюнити с поправкой на трагичную реальность: его герои, пережившие шутинг в гей-клубе, пытаются избавиться от ПТСР. Консультантами проекта стали люди, оказавшиеся в 2016 году в «Пульсе» в американском Орландо во время массовой стрельбы. Тогда погибли 49 человек. В касте «Близких друзей» — Ким Кэтролл, сыгравшая маму одного из персонажей.
С 10 июня, Peacock
«Первое убийство» / First Kill, премьера (Netflix)
Вампирская версия «Ромео и Джульетты» (и одновременно «Убивая Еву»). Вампирша Джульетта (Сара Кэтрин Хук) и представительница династии охотников на вурдалаков Каллиопа (Имани Льюис) влюбляется друг в друга. Но их отношения противоречат не только местным обычаям, но и их будущей инициации — по правилам своих общин они должны совершить первое убийство, чтобы стать полноправными членами своих семей. Среди шоураннеров сериала Фелиция Д. Хендерсон, работавшая над «Сплетницей» и «Империей».
С 11 июня, Netflix
«Темные ветра» / Dark Winds, премьера (AMC)
Мрачный триллер Криас Эйра («Огни ночной пятницы») рассказывает о расследовании двойного убийства. Его ведут два полицейских навахо: опытный Джо Липхорн (Зан Маккларнон) и более молодой Джим Чи (Кайова Гордон). Проект основан на книгах Тони Хиллермана, его шоураннером стал Винс Каландра («Острые предметы», «Касл-Рок»), а исполнительным продюсером — автор «Игры престолов» Джордж Мартин.
С 12 июня, AMC
«Становление Елизаветы» / Becoming Elizabeth, премьера (Starz)
Очередная версия биографии английской королевы Елизаветы I. Тут речь о ее юных годах, когда отец Генрих VIII уже умер (казнив предварительно ее мать), а девушка оказывается втянута в политические интриги. Елизавету играет Алисия фон Риттберг («Ярость», «Гений»), режиссером проекта выступил профессионал костюмных драм Джастин Чадвик («Еще одна из рода Болейн»).
С 12 июня, Starz
«Дурак от Бога» / God's Favorite Idiot, премьера (Netflix)
Сценарий божественного (буквально!) ситкома написал актер Бен Фэлкоун совместно со своей женой Мелиссой Маккарти. Они же сыграли в сериале главные роли. Скромный офисный работник Кларк после удара молнии начинает светиться. Оказывается, он избран Богом, и теперь ему предстоит предотвращать апокалипсис и бороться с чарами женщины-сатаны (Лесли Бибб). Помогают ему в этом всем коллеги-клерки.
С 15 июня, Netflix
«Старик» / The Old Man, премьера (FX)
Экранизация бестселлера Томаса Перри с Джеффом Бриджесом, доказывающим, что старикам тут место. Бывший агент ЦРУ Дэн Чейз однажды просто дезертировал, устав от службы. Спустя много лет его вдруг находят наемные убийцы. Помимо Бриджеса, в экшене снялись Джон Литгоу, Эми Бреннеман и Алиа Шокат.
С 16 июня, FX
«Академия Амбрелла» / The Umbrella Academy, 3 сезон (Netflix)
Основанный на одноименных комиксах вокалиста распавшейся группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix. В третьем сезоне семейство Харгривзов будет сражаться с Академией «Спарроу» из параллельной вселенной. Актер Эллиот Пейдж по-прежнему в касте, но после трансгендерного перехода его персонажа теперь будут звать Виктор (раньше он играл девушку по имени Ваня Харгривз).
С 22 июня, Netflix
«Человек против пчелы» / Man vs. Bee, премьера (Netflix)
Комедийный проект для всех, кто скучал по Роуэну Эткинсону, и с щадящим хронометражем эпизодов: они всего по 10 минут. Это серия скетчей о мужчине — тот разносит шикарный особняк, за которым должен был присматривать, из-за одной назойливой пчелы. Режиссером сериала стал Дэвид Керр, работавший с Эткинсоном над «Джонни Инглишем З.0».
С 24 июня, Netflix
«Бумажный дом: Корея» / Jongiui jip: gongdonggyeongjeguyeok, премьера (Netflix)
Netflix объединяет своих хедлайнеров. Корейские кинематографисты, чья «Игра в кальмара» стала главной новинкой стриминга в прошлом году, сделали свою адаптацию «Бумажного дома» — испанского хита платформы, который долгое время сохранял лидерство. Действие происходит в альтернативной Корее, в которой Север и Юг решили выпустить единую валюту. Когда это не приводит к экономическому процветанию, гениальный преступник Профессор (Ю Джи-тхэ из «Олдбоя») решает ограбить монетный двор. Шоураннер испанского «Бумажного дома» Алекс Пина спродюсировал проект.
С 24 июня (первые шесть эпизодов), Netflix
«Женщина при деньгах» / Loot, премьера (Apple TV+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Майей Рудольф в главной роли о том, как никогда не поздно начать творить добро (по всей земле). После 20 лет брака миллиардерша Молли разводится с мужем, который ей изменил. Чтобы справиться с личным кризисом, она по-настоящему включается в работу своего благотворительного фонда, который возглавляла уже долгие годы.
С 25 июня, Apple TV+
«Мир Дикого Запада» / Westworld, 4 сезон (HBO)
В прошлом сезоне сай-фай-головоломки Джонатана Нолана (брат Кристофера Нолана) и Лизы Джой действие наконец-то переместилось за границы парка развлечений. Подробности нового держатся в секрете, но уже известно, что в нем вернутся уже знакомые Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Аарон Пол и Эван Рейчел Вуд. К касту также присоединится обладательница «Оскара» за «Вестсайдскую историю» Ариана ДеБос.
С 27 июня, HBO
«Убийство в одном здании» / Only Murders in the Building, 2 сезон (Hulu)
Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается со вторым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз мертв окажется глава жилищного комитета, а детективы — главными подозреваемыми.
С 29 июня, Hulu
«Урок» / The Lesson, премьера (Federation International)
Израильская драма выиграла сразу несколько призов на фестивале Canneseries, в том числе за лучшую женскую роль. Это история политического конфликта в школе между преподавателем (Дорон Бен-Давид) и ученицей (Майя Ландсман), который выходит далеко за пределы их класса из-за социальных сетей. Это приводит к трагедии. Режиссером сериала стал Эйтан Цур («Хороший полицейский», «Наоми»).
Июнь, «Амедиатека»
«Не оставляй меня» / Don’t Leave Me, премьера (Federation International)
Криминальная драма от создателей «НольНольНоль» и «Гоморры» рассказывает о тяжелых буднях полицейской Елены (Виттория Пуччини). Она расследует киберпреступления и дела, связанные с насилием над детьми. Из-за одного из процессов ей приходится вернуться в родную Венецию, где она встречает своего бывшего возлюбленного, который теперь женат на ее подруге.
Июнь, «Амедиатека»
«Жиза», премьера (Start)
Сын актера Александра Робака Арсений дебютирует в режиссуре сериалом о тинейджерах. 15-летние Полина и Якут сбегают из детского дома, украв деньги у местной подростковой банды. Скоро они понимают, что их решение, возможно, было опрометчивым. В проекте снялись Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Григорий Верник.
Июнь, Start
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