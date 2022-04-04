18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В России могут разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам из «недружественных» стран

Поделиться:

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести мораторий на платежи за использование авторской музыки в кино и анимационных фильмах, если речь идет о контрагентах из «недружественных» стран. Рассказываем, какие еще меры поддержки предложил сенатор.

Shutterstock.com

«Дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО "Российское авторское общество" (1,2% от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — говорится в обращении Кутепова.

Российское авторское общество собирает вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений.

Сенатор также предложил установить, что санкции или приостановка показов зарубежных фильмов являются обстоятельствами непреодолимой силы. Также он говорил о том, чтобы освободить кинотеатры от оплаты аренды и коммунальных услуг, а еще предоставить отсрочку по выплате кредитов.

Среди предложенных послаблений прозвучала идея освободить кинотеатры от уплаты НДС на полгода, а после этого установить льготную ставку 10% еще на шесть месяцев. Помимо этого, Кутепов предложил выделить субсидии на покупку кинопроекционного оборудования и расходных материалов за границей.

«Мы на грани закрытия»: Как переживают кризис кинопрокатные компании из Петербурга и что показывают в кино в России

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: