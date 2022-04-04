В России могут разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам из «недружественных» стран

«Дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО "Российское авторское общество" (1,2% от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — говорится в обращении Кутепова.

Российское авторское общество собирает вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений.

Сенатор также предложил установить, что санкции или приостановка показов зарубежных фильмов являются обстоятельствами непреодолимой силы. Также он говорил о том, чтобы освободить кинотеатры от оплаты аренды и коммунальных услуг, а еще предоставить отсрочку по выплате кредитов.

Среди предложенных послаблений прозвучала идея освободить кинотеатры от уплаты НДС на полгода, а после этого установить льготную ставку 10% еще на шесть месяцев. Помимо этого, Кутепов предложил выделить субсидии на покупку кинопроекционного оборудования и расходных материалов за границей.