Путин подписал закон о возможности полного госфинансирования дебютных российских фильмов

Если раньше госфинансирование производства фильма не превышало 70% от его сметной стоимости, то теперь закон позволяет выделить стопроцентное государственное финансирование производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров, которые выпустились из профильных государственных вузов. Они могут получить такую помощь в течение пяти лет после получения диплома.

Кроме того, на госфинансирование могут рассчитывать авторы документальных фильмов, в том числе научно-популярных, уникальных авторских анимационных фильмов (в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости проекта) и иных фильмов.

В правительстве России отмечают, что закон позволит увеличить число дебютных отечественных фильмов и расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем.