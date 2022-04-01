СМИ: западные стриминги и телеканалы приостанавливают сотрудничество с мультипликаторами из России

Большинство сделок по продаже прав на фильмы российских аниматоров сейчас «на паузе», пишет газета со ссылкой на свои источники в отрасли. Правда договоры пока не расторгнуты, а «в Азии даже уверяют, что готовы заключать новые».

В «Союзмультфильме» изданию сообщили, что соглашения с партнерами из Европы, США, Канады разрываются. «Поступают и точечные отказы от показа наших фильмов в рамках зрительских фестивалей, в то же время профессиональные смотры пока не вычеркивают наши картины, но зачастую нас просят не указывать, что фильм произведен именно в России», — приводятся слова представителя студии.

На этом проблемы российских аниматоров не заканчиваются. Отмечается, что санкции могут привести к потере программного обеспечения, с помощью которого создаются мультфильмы. В результате студиям приходится искать альтернативу в виде отечественного софта.

Напомним, в начале марта организаторы Венецианского кинофестиваля объявили об отказе принимать делегацию из России. Позднее руководство международного Берлинского кинофестиваля также сообщило, что не станет принимать российские официальные государственные делегации и актеров, которые поддерживают «спецоперацию» на территории Украины.