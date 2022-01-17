На роли родителей Гарри Поттера в сериале-приквеле ищут небинарных и трансгендерных актеров

Издание сообщает, что автором проекта стала видеопродюсер TikTok Меган Макелли. В сценарии уделили много внимания второстепенным персонажам. В этом сериале хотят рассказать историю о молодых годах родителей Гарри Поттера.

Роль отца Гарри Джеймса Поттера планируют отдать актеру «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения».

Мать мальчика со шрамом должна сыграть «гендерно-неконформная, небинарная трансженщина». Тоже требование относится и к Питеру Петигрю, но с одним дополнением. Предавшего родителей Гарри и прожившего в облике крысы много лет персонажа также может исполнить трансмужчина. Сириусу Блэку хотят и вовсе изменить пол — на его роль ищут небелого актера или актрису.

Правда остается неизвестным, есть ли у продюсеров нового проекта права на использование известных персонажей. Есть версия, что Джоан Роулинг не давала создателям такого разрешения.