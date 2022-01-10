Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»-2022

Напомним, в мае 2021 года Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявила о реформах. Они стали необходимы после того, как премия оказалась в центре скандала — в феврале 2021 года стало известно полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA. А полный список номинантов 79-го сезона «Золотого глобуса» можно посмотреть здесь.