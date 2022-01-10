Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»-2022

Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявила победителей 79-го «Золотого глобуса». Впервые в истории премии статуэтку получила трансгендерная актриса ЭмДжей Родригес — за роль в сериале «Поза». Публикуем список всех лауреатов 2022 года.
«Власть пса»
Лучший драматический фильм
«Власть пса»
Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия
«Вестсайдская история»
Лучший режиссер
Джейн Кэмпион, «Власть пса»
Лучший сценарий
Кеннет Брана, «Белфаст»
«Король Ричард»
Лучший драматический актер
Уилл Смит, «Король Ричард»
Лучшая драматическая актриса
Николь Кидман, «В роли Рикардо»
Лучший актер мюзикл или комедия
Эндрю Гарфилд, «Тик-так… Бум!»
Лучшая актриса мюзикл или комедия
Рэйчел Зеглер, «Вестсайдская история»
«Дюна»
Лучший актер второго плана
Коди Смит-Макфи, «Власть пса»
Лучшая актриса второго плана
Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»
Лучший фильм на иностранном языке
«Сядь за руль моей машины», Япония
Лучший анимационный фильм
«Энканто»
Лучший оригинальный саундтрек
Ханс Циммер, «Дюна»
Лучшая песня
Билли Айлиш — «No Time to Die», «Не время умирать»
ЭмДжей Родригес
Лучший драматический телесериал
«Наследники»
Лучший телесериал в жанре мюзикл или комедия
«Хитрости»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
«Подземная железная дорога»
Лучший актер в драматическом сериале
Джереми Стронг, «Наследники»
Лучшая актриса в драматическом сериале
ЭмДжей Родригес, «Поза»
«Игра в кальмара»
Лучший актер в мюзикле или комедии
Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале
Майкл Китон, «Ломка»
Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале
Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»
Лучший актер второго плана
О Ён-су, «Игра в кальмара»
Лучшая актриса второго плана
Сара Снук, «Наследники»
Напомним, в мае 2021 года Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявила о реформах. Они стали необходимы после того, как премия оказалась в центре скандала — в феврале 2021 года стало известно полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA. А полный список номинантов 79-го сезона «Золотого глобуса» можно посмотреть здесь.
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