МВД проверит стриминговый сервис Netflix на наличие пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Решение принято после обращения активистки Ольги Баранец, называющей себя уполномоченной по защите семьи. Она пожаловалась на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики.
«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,— приводят «Ведомости» выдержку из обращения Баранец к МВД.
Из заявления «Общественного уполномоченного по защите семьи»:
В русскоязычной версии сервиса размещен раздел с фильмами о представителях ЛГБТ с описанием «Любовь есть любовь. Драма есть драма. Комедия есть комедия. Эта красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров». На некоторых материалах указана категория «16+». К данному разделу есть неограниченный доступ, в том числе и для несовершеннолетней аудитории.
Налицо объективная сторона административного правонарушения: умышленная пропаганда для российской «продвинутой молодежи» нетрадиционных сексуальных установок через главных героев и сюжет фильма, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, да и просто пробуждение интереса к этой теме в головах детей, которые сами мы об этом никогда и не задумались.
Цель тут — не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране. Мы убеждены, что при массовой поддержке экспертного и родительского сообщества сможем взять онлайн-площадки под строгий контроль и защитить детей от деструктива.
Как напоминает «Коммерсантъ», в июле 2020 года Ольга Баранец также пожаловалась в МВД и Роскомнадзор на российский сериал «Чики», который повествует о решивших изменить свою жизнь секс-работницах из краснодарской станицы. По ее мнению, в этом сериале также пропагандировались идеи ЛГБТ и феминизма.
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