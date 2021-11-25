Из заявления «Общественного уполномоченного по защите семьи»:

В русскоязычной версии сервиса размещен раздел с фильмами о представителях ЛГБТ с описанием «Любовь есть любовь. Драма есть драма. Комедия есть комедия. Эта красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров». На некоторых материалах указана категория «16+». К данному разделу есть неограниченный доступ, в том числе и для несовершеннолетней аудитории.

Налицо объективная сторона административного правонарушения: умышленная пропаганда для российской «продвинутой молодежи» нетрадиционных сексуальных установок через главных героев и сюжет фильма, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, да и просто пробуждение интереса к этой теме в головах детей, которые сами мы об этом никогда и не задумались.

Цель тут — не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране. Мы убеждены, что при массовой поддержке экспертного и родительского сообщества сможем взять онлайн-площадки под строгий контроль и защитить детей от деструктива.