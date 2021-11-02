Кинофестиваль «Бок о Бок» пройдет в онлайн-формате. В программе показы, дискуссии и встречи с создателями фильмов

Кинофестиваль «Бок о Бок» в этом году пройдет с 14-й раз и впервые — в онлайн-формате. В программе кино, дискуссии и встречи с создателями фильмов — рассказываем подробнее.
«Войнарович»
Как рассказали «Собака.ru» организаторы кинофестиваля, в этом году все фильмы программы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре в дни его проведения, а к традиционным дискуссиям и встречам с создателями и создательницами фильмов можно будет присоединиться в прямом эфире. Основные темы «Бок о Бок» в этом году — бодипозитив, арт-активизм и эмиграция ЛГБТ-людей.
Всего будет представлено 33 фильма в разных жанрах — игровые, документальные, анимационные и короткометражные — призеры и номинанты различных кинопремий. Программа собрана со всего света: Россия, Франция, Бельгия, Филиппины, Канада, Германия, Эстония, США и других — все фильмы переводятся и субтитруются специально для кинофестиваля.
«Картофелинка мечтает об Америке»
В конкурсной программе «Сделано в России» примут участие российские короткометражные фильмы. «Фанаты» Севы Галкина о скандальной истории геев-гомофобов, «Никогда никому об этом не рассказывай» Катерины Седляровой, раскрывающий интерсекс-тематику, «Здравствуй, я» Анастасии Шалая о жизни трансгендерных людей и другие. Топ игровых фильмов: нашумевшая «Жар-птица» о любовном треугольнике в советской армии, биографическая история с элементами гротеска «Картофелинка мечтает об Америке», филиппинская медитативная лента об интерсекс-подростке и его семье «Метаморфозы».
В разделе документальных фильмов будут представлены такие картины, как «Войнарович» — о легендарном художнике и активисте Дэвиде Войнаровиче, бодипозитивный фильм «Полный комплект», раскрывающий историю поиска гармонии со своим телом, «Радужные линии» об истории квир-комиксов и другие. В рамках онлайн-дискуссий пройдут дискуссии на самые разные темы: от бодипозитива и инклюзии до развития арт-активизма и репрезентации квир-тем в медиа. Все дискуссии и встречи с режиссерами фильмов будут транслироваться на YouTube-канале, во ВКонтакте и Facebook кинофестиваля.
В рамках фестиваля в режиме онлайн-дискуссии будут проводиться встречи с создателями фильмов, к которым можно будет присоединиться из любой точки мира. Во время онлайн-трансляций также состоится презентация новой книги — выпуск сборника квир-комиксов How Much Queer Work. Теме квир-комиксов как жанру также будет посвящена отдельная дискуссия.
Сейчас на сайте онлайн-кинотеатра открыта предпродажа билетов — до 11 ноября их можно приобрести со скидкой 25% по промокоду BOB25. Для просмотра фильмы будут доступны только во время проведения кинофестиваля с 11 по 25 ноября.
Все кадры из фильмов предоставлены пресс-службой кинофестиваля «Бок о Бок». 18+
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