Кинофестиваль «Бок о Бок» пройдет в онлайн-формате. В программе показы, дискуссии и встречи с создателями фильмов

В разделе документальных фильмов будут представлены такие картины, как «Войнарович» — о легендарном художнике и активисте Дэвиде Войнаровиче, бодипозитивный фильм «Полный комплект», раскрывающий историю поиска гармонии со своим телом, «Радужные линии» об истории квир-комиксов и другие. В рамках онлайн-дискуссий пройдут дискуссии на самые разные темы: от бодипозитива и инклюзии до развития арт-активизма и репрезентации квир-тем в медиа. Все дискуссии и встречи с режиссерами фильмов будут транслироваться на YouTube-канале, во ВКонтакте и Facebook кинофестиваля.

В рамках фестиваля в режиме онлайн-дискуссии будут проводиться встречи с создателями фильмов, к которым можно будет присоединиться из любой точки мира. Во время онлайн-трансляций также состоится презентация новой книги — выпуск сборника квир-комиксов How Much Queer Work. Теме квир-комиксов как жанру также будет посвящена отдельная дискуссия.

Сейчас на сайте онлайн-кинотеатра открыта предпродажа билетов — до 11 ноября их можно приобрести со скидкой 25% по промокоду BOB25. Для просмотра фильмы будут доступны только во время проведения кинофестиваля с 11 по 25 ноября.

Все кадры из фильмов предоставлены пресс-службой кинофестиваля «Бок о Бок». 18+