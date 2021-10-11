Чем заняться в Петербурге с 11 по 17 октября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в Музее Фаберже, Art Weekend десятками событий и арт-медиаций, спектакли Гинкаса и Волкострелова на фестивале «Балтийский дом», киносмотр документальных фильмов о новой культуре Beat Film Weekend, а также картина «Герда» с нашей кавер-герл Анастасией Красовской в прокате.
Понедельник, 11 октября
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии
На этой неделе заканчивается Второй Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Но до среды еще можно успеть увидеть картины из конкурсной и внеконкурсных программ. Например, «Мама, я дома» Владимира Битокова с Юрой Борисовым и «Сувенир. Часть 2» Джоанны Хогг с Тильдой Суинтон и ее дочерью. Все подробности и расписание здесь.
До 13 октября
Выставка Михаила Гавричкова
В галерее «Свиное рыло» на этой неделе еще можно застать выставку петербургского мастера офорта Михаила Гавричкова — кропотливо выполненные иллюстрации к мифам Древней Греции, книгам Эдгара По, Артура Конана Дойла, Александра Пушкина и Федора Достоевского.
До 17 октября
Лекция Игоря Зернова
19:00
В «Третьем месте» пройдут открытые разговоры в рамках записи подкастов «Лабибэй» руководителя лаборатории естественного языка (ЛЕЯ) «Яндекса» и ВШЭ Ивана Ямщикова. В осеннем сезоне первым гостем станет основатель El Copitas Игорь Зернов. Вход свободный по регистрации.
«Макбет»
Вторник, 12 октября
Спектакль «Бешеный хворост», «Школа современной пьесы» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Ученика престижного лицея Андрея Филиппова задерживают на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. Учителя во главе с директрисой к утру должны получить ответ, кто еще был с ним. В дебютной пьесе Олега Маслова режиссер Иосиф Райхельгауз разглядел рифму с «Дорогой Еленой Сергеевной» Эльдара Рязанова. Правда, здесь пострадавшим поначалу оказывается школьник, а не те, кто учат его разумному, доброму и светлому. Допрос превращается в психологический триллер, на финише которого выяснится все и всё не то, чем казались на старте. В главных ролях — Татьяна Васильева и Валерия Ланская. Спектакль покажут на сцене Молодежного театра на Фонтанке.
Спектакль «Макбет», Театр Сардинии и Компания «Театроперсона» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Спектакль итальянского режиссера Алессандро Серра — одно из главных событий «БалтДома»-2021. Шекспировскую пьесу перевели на сардинский диалект, а все роли, как и в достославные времена королевы Елизаветы I, играют исключительно мужчины. Действие, разумеется, тоже перемещается на остров в Тирренском море, а Серра использует обширный культурный багаж этого места, насыщая канонический текст ритуалами, песнопениями, масками и традициями. Спектакль покажут на большой сцене «Балтийского дома».
Вечер балетов Алексея Ратманского, Мариинский театр
19:00
Во вторник на исторической сцене Мариинского театра покажут сразу три работы хореографа Алексея Ратманского. Это «Лунный Пьеро» — на одноименный вокальный цикл Арнольда Шенберга. Балет «Семь сонат» на музыку итальянского клавесиниста Доменико Скарлатти. А также жизнерадостный «Concerto DSCH» — на Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича (монограмма композитора как раз использована в названии).
Фестиваль EARLYMUSIC
Ежегодный фестиваль барочной и редкой музыки Андрея Решетина проходит уже в 24-ый раз. Программа растянется до начала ноября. На этой неделе, например, французский ансамбль «Masques» будет исполнять Баха (12 октября), его же сочинения прозвучат и в версии Пьер Антаи (16 октября), а оркестр Pratum Integrum сыграет московские произведения последней четверти XVIII века (14 октября). Программа и подробности здесь.
Лекция Виктора Шендеровича
19:00
Во вторник в отеле «Гельвеция» в проекте «Дилетантские чтения» выступит публицист и сатирик, один из авторов культовой телепередачи «Куклы» Виктор Шендерович. Он даст, как всегда точный, комментарии к злободневным текущим событиям и, возможно, даже вполне реалистичный прогноз на будущее.
Beat Film Weekend
Локальная версия фестиваля документального кино про новую культуру со вторника стартует и в Петербурге. В программе — картины о Моби, Алваре Аалто, знакомствах через дейтинг-сервисы, про французского хаус-гуру Лорана Гарнье и многие-многие другие. Подробнее здесь.
С 12 по 20 октября
Сериал «Мы здесь»
Продолжение яркого реалити-сериал о дрэг-дивах Бобе «The Drag Queen», Юрике О'Харе и Шангеле, путешествующих по США. Свободный от предрассудков роуд-трип пропагандирует принятие себя и открытость — все, что так необходимо и в сложный период пандемии, и любой другой.
С 12 октября, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Чаки»
Хоррор про рыжеволосую демоническую куклу-убийцу, внушавший ужас всем детям и взрослым с конца 1980-х, теперь будет и в сериальной версии. Ее разработкой занимались авторы оригиналов — Дон Манчини и Дэвид Киршнер, а озвучил Чаки вновь Брэд Дуриф («Пролетая над гнездом кукушки»). По сюжету куклу в Хеллоуин находит тинейджер Джейк (Закари Артур из «Шучу»), которого травят одноклассники.
С 12 октября, Syfy
«Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала»
Среда, 13 октября
Выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала»
В Музей Фаберже привезут работы из театра-музея Сальвадора Дали в Фигерасе — все они посвящены музе и жене самого известного сюррелиста мира Гала (урожденная Елена Дьяконова). Это более 60 картин и графики, в которых та предстает то Ледой на берегу моря, то распавшейся на десятки сфер Галатеей. Впрочем, более классические портреты с почти фотографическим сходством тоже будут. Подробности и билеты здесь.
С 13 октября по 16 января
Спектакль «Мой отец», Независимый театральный проект (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Режиссер Александрас Рубиновас в моноспектакле расскажет историю своего отца — Станиславоса Рубиноваса, которому было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Сюжет со счастливым финалом, идя к которому зрители узнают каково это — три года скрываться в лесах Западной Беларуси, живя в самими вырытой землянке, добывая еду от случая к случаю и пребывая в неизменном состоянии ужаса и страха. Сквозь частную историю выживания проступает большая история — оккупации и трагедии Холокоста. А историческая память здесь сплетается с личной и культурной. Спектакль покажут на малой сцене «Балтийского дома».
Спектакль «Город Эн», Малый Драматический театр – Театр Европы
Режиссер Борис Павлович дебютировал на Камерной сцене МДТ инсценировкой романа (который иногда еще называют повестью) Леонида Добычина. Текст построен как серия дневниковых записей юного героя. Через призму частной жизни Добычин смотрит на события большой истории — в романе упоминаются дело Дрейфуса, русско-японская война и революция 1905 года, убийство министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича и так далее. Театральную форму, конгениальную модернистской литературной форме, в которой изложена история взросления подростка, к тому же не слишком склонного к рефлексии и оценке внешнего мира, режиссер Павлович ищет вместе со своей постоянной командой – художником Ольгой Павлович, художником по свету Станиславом Свистуновичем и композитором Романом Столяром. Ближайшие показы — 13 и 14 октября.
Лекция Олеси Туркиной
19:00
В среду куратор и художественный критик Олеся Туркина расскажет в «Третьем месте» о Георгии Гурьянове, Тимуре Новикове, Сергее Курехине, Владиславе Мамышеве-Монро и других представителях андеграундной жизни Ленинграда 1980-90-х, с которыми делала выставки. Встреча будет в рамках записи подкастов «Лабибэй» Ивана Ямщикова.
Спектакль «Последняя лента Крэппа», МТЮЗ (фестиваль «Балтийский дом»)
20:00
В начале мтюзовской постановки пьесы Беккета сперва появляется режиссер Кама Гинкас с приветственным словом. Его прерывает актер Игорь Ясулович, возникающий в белом флигельном пространстве с пачкой бумажных страниц в руках. Недолго «пободавшись», режиссер отступает, предоставляя сцену исполнителю. Игорь Ясулович пробует разные способы существования, постепенно открывая артистическую кухню выстраивания роли, в итоге получается спектакль «о творении сценического произведения, фиксации неуловимого — актерской игры». «Последнюю ленту Крэппа» покажут 13 и 14 октября в пространстве «91 комната» театра «Балтийский дом».
Сериал «Ломка»
Драматический мини-сериал основан на книге журналистки Бет Мэйси «Ломка: дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку». Его главный герой — врач, который относился с подозрением к опиоидным обезболивающим, которые начали повсеместно прописывать в США в середине 1990-х (так называемая «опиоидная эпидемия»), но все же назначил такой препарат своей пациентке. И она к нему мгновенно привыкла. Протагониста играет Майкл Китон, который также стал одним из продюсеров проекта. Режиссер «Ломки» — обладатель «Оскара» за «Человека дождя» Барри Левинсон.
С 13 октября, Hulu
Четверг, 14 октября
Выставка «Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея. К 200-летию со дня рождения писателя»
В Михайловском замке Русского музея 200-летие со дня рождения Достоевского отмечают выставкой (хотя и немного заранее, официальная дата все же 30 октября). Выбор этого филиала не случаен, в 1840-е Федор Михайловчи посещал Инженерное училище. Здесь и покажут живопись, графику, скульптуры и эскизы декораций к спектаклям по его сочинениям. Например, работы Петрова-Водкина, Добужинского и Бенуа.
С 14 октября по 15 ноября
Спектакль «Пушечное мясо», «театр post» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Дмитрий Волкострелов делал читку по этой пьесе Павла Пряжко на «Любимовке» шесть лет назад. Участвовали в ней Анна Чиповская, Светлана Устинова и Светлана Ходченкова. Спектакль (с другими актрисами) планировали сыграть в прошлом году в рамках фестиваля Postwest и даже вовсю репетировали. Но все отменила пандемия. В новом сезоне команда «театра post» вернулась к проекту. Премьера пройдет на фестивале «Балтийский дом» 14 и 15 октября, а историю трех девушек — Алины, Оли и Марины — сыграют на трех языках разом, таким образом попутно проблематизируя тему коммуникации в нынешнем мультикультурном мире.
Встреча с Олегом Нестеровым
19:30
На Новой сцене Александринского театра лидер московской группы «Мегаполис» Олег Нестеров расскажет про свой новый мультиплатформенный проект «Три степени свободы. Музыка кино СССР. (1) Шнитке». Это будет сайт, книга, экспозиция, музыкальный сборник и образовательный курс. Вход на встречу свободный, но по регистрации.
Лекция «Европейский театр до и после пандемии: кризис антропоцентризма и новая космогония»
19:30
В Новой Голландии в четверг лекцию прочтет Марина Давыдова — главный редактор журнала «Театр». Она расскажет на конкретных примерах, как и почему глобальный локдаун усилил тенденцию на кризис антропоцентризма в европейских театральных постановках. Например, на фестивале в Авиньоне в этому году на сцене, помимо людей, можно было увидеть овец, собак, быков, крыс и вообще самую разнообразную фауну. Вход свободный, но по регистрации.
Концерт «Кирпичей»
20:00
Рэпкор-группа во главе с бессменным Васей Васиным выступит в четверг в «Космонавте». «Кирпичам» исполнилось 25 лет — поэтому на концерте точно будут все золотые хиты: от «Плюю я» до «Данила-блюз».
Фильм «Семейка Аддамс: Горящий тур»
Продолжение анимационной версии комедийных приключений готической семейки Аддамс — на этот раз в жанре роуд-муви. Гомез, Мортиша, Уэнзди и Пагсли отправляются в отпуск со взрывами, использованием кукл вуду и прочими мрачными атрибутами. Персонажей озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Снуп Догг, Бетт Мидлер и многие другие.
С 14 октября
Фильм «Герда»
Герда — сценический псевдоним юной студентки соцфака Леры, которая вечерами танцует в клубе, чтобы прокормить себя и маму. Та тяжело переживает уход мужа к другой женщине и спит сутками, чтобы отключиться от реальности. За роль в фильме Натальи Кудряшовой («Пионеры-герои») на фестивале в Локарно играющая в нем главную роль Анастасия Красовская (наша кавер-герл!) получила «Золотого леопарда» как лучшая актриса. А еще — картина понравилась Гаспару Ноэ, о чем он написал режиссеру в инстаграме.
С 14 октября
Фильм «Медея»
Архетипичная и архаичная мелодрама Александра Зельдовича по мотивам греческой трагедии из времен, когда олигархи искали девушек конвециальной модельной внешности, чтобы завести с ними ангельской красоты детей. Музыку для метаний героини Тинатин Далакишвили написал Алексей Ретинский, получивший за нее приз имени Таривердиева на «Кинотавре» как лучший композитор.
С 14 октября
Фильм «Королевская игра»
Экранизация «Шахматной новеллы» — последнего произведения Стефана Цвейга — вполне вписывается в модный тренд на эту игру, запущенный сериалом «Ход королевы». Действие фильма разворачивается в конце 1930-х в Австрии, которую должны оккупировать нацисты. Юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) вместе с женой (Биргит Минихмайр) пытается бежать из страны, но не успевает — его арестовывают. Не сойти с ума в заточении ему помогает книга о шахматах.
С 14 октября
Фильм «Криптополис»
По-хорошему дикий авторский анимационный фильм режиссера и сценариста Дэша Шоу — это рисованный галлюциногенный трип про секретный зоопарк близ Сан-Франциско, в котором живут выдуманные существа от фавна и горгоны до единорога. Сюда же его хранительница хочет поместить огненного слона, который вдруг понадобился и военным. «Криптополис» показывали на фестивале «Сандэнс» и в программа Generation Берлинале.
С 14 октября
Фильм «Эйфель»
Байопик про создателя башни-символа Парижа Гюстава Эйфеля, в котором его играет Ромен Дюрис из «Пены дней» и «Сердцееда». Его возлюбленной, якобы вдохновившей инженера на тот самый проект, стала героиня Эммы Маккей (Мэйв из «Сексуального просвещения»). Кстати, сам Ромен Дюрис из семьи архитекторов, так что знает об этой профессии вполне на личном опыте.
С 14 октября
Фильм «Linkin Park: Дорога к революции (живой концерт в Милтон Кейнз)» (2008)
Релиз для фанатов Linkin Park — запись их концерта, прошедшего 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз. В рамках тура Project Revolution музыканты во главе с Честером Беннингтоном сыграли тогда 18 песен, включая все свои главные хиты. Фильм будет в ограниченном прокате.
С 14 октября
Фильм «Человек божий»
Обладатель приза зрительских симпатий ММКФ — история святого Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Хотя фильм греческий (и это не копродукция), одну из ролей в нем играет Александр Петров (на английском языке).
С 14 октября
Сериал «Самка богомола»
Снятый в Петербурге триллер про женщину-маньяка, убивавшую абьюзеров, педофилов и изменщиков женам. Получившая кличку Самка богомола преступница (Ирина Розанова) сидит в тюрьме, но у нее появляется подражатель. Она соглашается помочь следствию с его поимкой, если правоохранители согласятся дать ей свободу на время расследования и привлечь медиатором ее сына, который не общался с ней долгие годы (Павел Чинарев). Это адаптация французского проекта «Богомол», но не буквальная. Сценарий писала автор «Краткого курса счастливой жизни» Анна Козлова.
C 14 октября, Start
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Пятница, 15 октября
Концерт MACAN
20:00
В пятницу в «Морзе» выступит 19-летний рэпер MACAN. Автор хитового «Веселящего газа» и прочих грустных и не очень тинейджерских треков про отношения. Он представит новый альбом «2002+18». Как несложно догадаться, 2002-ый — год его рождения.
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Еще одно сериальное переосмысление культового хоррора — вернее книги, которая лежит в его основе. Версию в виде полнометражного фильма с Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом придумавшая «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Лоис Дункан посчитала неудачной. В новом проекте подростков, сбивших человека и скрывшихся с места аварии, играют Бриэнн Тджу, Эшли Мур и Фиона Рене. Режиссером стал Крэйг Уильям Макнейлл («Леденящими душу приключениями Сабрины»).
С 15 октября, Amazon Prime
«Смерть Тарелкина»
Суббота, 16 октября
Art Weekend
В выходные в Петербурге объявляется Art Weekend. В течение двух дней можно будет посетить более 50 выставок совриска, кураторские экскурсии и арт-медиации по галереям. Например, на Новой сцене Александринского театра в проекте «Галерея плавающего звука» Олег Нестеров и Антон Яхонтов (aka Patrick K.-H) сыграют многоканальную композицию Fluss, посвященную одноименному произведению Альфреда Шнитке. Художница Лиза Одиноких покажет свою мастерскую, а в «Ленполиграфмаше» пройдут дискуссии о паблик-арте, урбанистике и многом другом. Вся программа здесь.
Лекция-дискуссия «Понимание тел и субъективности после Фуко и Батлер. На пути к постгендерному союзничеству»
16:00
В лекторий по философии в Новой Голландии в субботу пройдет дискуссия о постструктуралистской теории — как в учениях Фуко и Батлера формировались гендерная аналитика и политики тел. В ней участвуют философы-психоаналитики Елена Костылева, Александр Смулянский, Лера Левчук. Модератор — Мария Дмитриева. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Смерть Тарелкина», «Балтийский дом» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Премьера этого спектакля состоялась под финал прошлого сезона, но театр по уже сложившейся традиции включает свои постановки в афишу фестиваля. Тем более, что режиссер «Тарелкина» — Оскарас Коршуновас. Жанр спектакля авторы определяют, как «футуристическую кибертрагикомедию», Тарелкина-Копылова играет актриса Анна Щетинина, по сцене под видом копыловских отпрысков разгуливают монструозные создания, а обещанный оммаж Всеволоду Мейерхольду и его «Смерти Тарелкина» образца 1922 года реализуется, прежде всего, в сценографии и костюмах героев.
Концерт Billy’s Band
20:00
Еще одни юбиляры этого года — «алкоджаз-бэнд» Билли Новика. Правда, у них дата немного скромнее — 20-летие. В честь праздника Billy’s Band будет играть в «Космонавте» все главные свои песни — про то, как «отрываться по-питерски» и «отсыпаться только в гробах».
Воскресенье, 17 октября
Лекция «Что такое фестиваль “Высшие формы” и для чего он нужен?»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии критик, преподаватель анимации и инициатор мультипликационного онлайн-фестиваля «Высшие формы» Юрий Михайлин расскажет о нем — зачем нужны такие проекты и что они дают зрителям и авторам. Вход свободный по регистрации.
Концерт Feduk
20:00
Актер и музыкант Федор Инсаров (ака Feduk) даст в воскресенье большой сольный концерт в клубе «А2». Федор исполнит треки со своих относительно недавних альбомов «Йай» и «More Love”, но без «Околофутбола» и «Розового вина» точно не обойдется.
Концерт Сергея Бобунеца
20:00
Хотя группы «Смысловые галлюцинации» уже не существует, ее лидер Сергей Бобунец на концертах все еще исполняет «Зачем топтать мою любовь», «Разум когда-нибудь победит», «Охотники», «Розовые очки» и «Звезды 3000». Ближайший — уже в это воскресенье в клубе «Космонавт».
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