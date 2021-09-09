В Сети появился отрывок фильма Серебренникова о жене Чайковского с рэпером Oxxxymiron и Аленой Михайловой

Слитый в Сеть фрагмент представляет встречу главной героини фильма, супруги Чайковского Антонины Милюковой, с двумя мужчинами — предположительно, врачами композитора. Их роли исполняют актер «Гоголь-центра» Филипп Авдеев и рэпер Oxxxymiron. В роли главной героини Алена Михайлова, известная по сериалам «Чики» и «Водоворот».

Роль самого Петра Чайковского в фильме исполнил актер «Гоголь-центра» Один Байрон. Также в ленте снялись Юлия Ауг, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.

Сценарий к фильму Серебренников написал во время домашнего ареста. «Кирилл, пока находился под домашним арестом, написал прекрасный сценарий телевизионного фильма. Это я открываю секрет», — еще в мае 2019 года рассказал художественный руководитель Государственного Театра наций, актер Евгений Миронов. По его словам, грядущий фильм «так и называется: "Жена Чайковского"».

Когда состоится премьера нового проекта Кирилла Серебренникова — пока неизвестно.

Сегодня, 9 сентября, в российский прокат вышел другой фильм Кирилла Серебренникова — «Петровы в гриппе». Главную роль в экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» исполнил актер и режиссер Семен Серзин.