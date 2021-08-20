Киноблогер Мария Кувшинова: «Патриархату противостоит не матриархат, а демократия»

Кинокритик Мария Кувшинова работала в «Афише», W-O-S, «Сеансе», написала книги о Балабанове и Миндадзе, а несколько лет назад стала главным в стране киноблогером, который продвигает феминистскую и квир-повестку на сайте kimkibabaduk.
С чего начиналась твоя карьера в кинокритике?
Я родилась в хорошей московской семье технической интеллигенции, мой папа многое сделал, чтобы я стала интеллигенцией гуманитарной, — помог мне поступить на факультет журналистика МГУ. Там я приобрела нужные знакомства, а потом благодаря протекции моего друга Романа Волобуева плавно уехала в отдел культуры газеты «Известия» — попасть туда было сложно. На работу меня взял Юрий Александрович Богомолов, отец Константина Богомолова. В 2001 году у колонки новостей, которая на газетном сленге называлась «стакан», было два автора — я и Константин, такая вот история.
Тебе было комфортно в сообществе, где все стараются не нарушать сложившийся консенсус, например, не ругать «Дау» Хржановского?
Мне было некомфортно, но тогда я не понимала почему. Это мужская среда с мужским взглядом, поэтому «мальчиковые» фильмы получают преувеличенные восторги, я же не понимала, как мне быть — сказать, что это фигня было нельзя. Я мало что могла для себя, гомосексуальной женщины, найти в мировом кинематографе — мейнстримном и артхаусном. Сейчас ситуация изменилась, и я пребываю в восторге и энтузиазме, потому что раньше говорила не своим голосом.
Медийность свалилась на тебя, когда ты стала условным «Вилисовым от кино». Как так вышло?
Я увидела, что симпатичные мне люди собираются в фейсбуке и с упоением подвергают некоего Вилисова обструкции и решила выяснить, кто это. Оказалось, 20-летний парень из Благовещенска, который в довольно хамской манере, но адекватно критикует российские театральные институции. Травят же его люди, которые имеют связи на достаточно высоком уровне. Я была согласна с Вилисовым по многим позициям, но как человек, находящийся внутри кинотусовки 20 лет, я себе такой тон и откровенность позволить не могла. В итоге я последовала его примеру: перестала улыбаться и махать тем, кому совершенно не хочется.
Получается, что твоя эмансипация связана с тем, что ты стала блогером и перестала быть профессиональным кинокритиком?
Да, депрофессионализция — это интересный инструмент, с которым я впервые столкнулась в интернет-издании W–O–S. Я работала там несколько месяцев в начале 2010-х вместе с людьми, у которых не было никакого опыта в медиа, в отличие от меня. Все, что они делали, казалось мне ужасающим, непрофессиональным и непозволительным, начиная с того, что сайт назывался сочетанием трех букв через тире. Но потом выяснилось, что в проекте невероятно много энергии, он качает. А я билась в истериках, что ребята каждый раз интервью оформляют по-разному. Профессиональные медиа в России задушены. Можно успокаивать себя, мол, я-то профессионал, а можно расслабиться и стать блогером. У нас на сайте встречаются опечатки: нет возможности нанять корректора, но в целом мы пишем грамотно. Постоянно возникают люди, которые спать не могут и постоянно тыкают нас в эти опечатки. Если вас настолько эта неправильная запятая из колеи выбивает, может, стоит задать себе вопрос, почему так происходит?
На kimkibabaduk вы не зарабатываете деньги. Чем вы с Татьяной Шороховой (сосновательницей сайта) занимаетесь профессионально, то есть за гонорар?
Мы оказываем услуги консалтинга как специалисты киноиндустрии и получаем за это деньги. kimkibabaduk помогает нам поддерживать профессиональный тонус. Каждый день мы находимся в потоке: на сайте отслеживаем тенденции и новости, а затем используем этот материал в аналитической работе. Но я скорее публицист, чем аналитик.
Когда-то ты работала в журнале «Сеанс», который недавно выпустил книгу Зинаиды Пронченко «Ален Делон», и вообще имеет ретроспективный взгляд на кинопроцессы. Ты же, наоборот, подчеркиваешь, что интересуешься только актуальным. Почему?
Я считаю, что нужно исследовать и популяризировать небинарное мировосприятие, которое характерно для более молодой среды. Охранительную ностальгическую черно-белую интонацию и специфический миф вокруг нее я оставила в прошлом. Мне жаль, что люди не готовы присоединиться к волнующему потрясающему путешествию — феминистскому квир-проекту, проекту освобождения человека.
При этом ты написала две книги про мужчин-режиссеров с культовым статусом — Балабанова и Миндадзе.
Так когда это было? Как и все люди моего возраста и среды, я считала, что феминистки — это крикливые «бабы», которые непонятно чего хотят. Мое одномоментное пробуждение случилось во время медуза-гейта, когда главреда Ивана Колпакова обвинили в харассменте, а авторы либеральных медиа бегали по фейсбуку и орали, что «митушкам» надо дать отпор. Я следила, как развивалось движение #MeToo в англоязычном сегменте — это была такая низовая социология, там чаще всего не было желания наказать кого-то персонально, просто желание пересчитаться. Впервые на материале больших данных мы увидели, что проблема системная, с ней сталкивались все, люди годами в этом стыде живут. Я сама в 16 лет столкнулась с этим, когда я сдавала свою публикацию в одно издание, а взрослый дяденька редактор засунул мне язык в рот. Это воспоминание мой мозг вытеснил, а потом начался флешмоб и я вспомнила все это. Большое облегчение понимать, что проблема была не в тебе, а это культура такая, и в наших силах ее изменить. Понимаете в чем дело: патриархату ведь противостоит не матриархат, а демократия. Настоящая демократия с подлинным представительством, когда половина человечества обретает право голоса и заявляет: «Не надо нас домогаться, насиловать и вот это все».
Твое отношения к героям книг изменилось после собственного феминистского поворота?
Книгу про Миндадзе я писала уже на грани понимания происходящих процессов: там есть и про квир, и про рефлексию маскулинности, поэтому я ей горжусь. С книгой про Балабанова отношения тревожные — недавно мне предложили ее переиздать, дело заглохло, и я даже обрадовалась. Это хороший текст, за который мне не стыдно, но понимаю, что если книжка выйдет сейчас, то куча людей, которые читают kimkibabaduk и любят меня, будут разочарованы. Произошел сдвиг: Балабанов из абсолютно непререкаемой культовой фигуры сползает в область токсичной мускулинности. В моем окружении есть люди, которые искренне ужасаются шовинистическим высказываниям в его фильмах и считывают смыслы совершенно не так, как люди моего поколения. Ни на кого не производят впечатления мои колонки о том, что Балабанов придумал Данилу Багрова не как супергероя, а как уязвленного войной мальчика, и что моральный центр фильма — Немец, который отказывается от бандитских денег. Я считаю, что балабановский текст сложнее, чем его стереотипное восприятие из разных лагерей. Например, можно много говорить о репрезентации женщин в его фильмах, в отношении героев к ним много уязвленной маскулинности. Но в своем последнем фильме «Я тоже хочу» он пытается понять женскую судьбу. Его героиню, проститутку с философским образованием, в итоге забирают в Счастье. При этом я понимаю, что если я сейчас вернусь к этой теме, то часть моей аудитории будет не очень рада: в их представлении Балабанов — это уже антигерой.
В российской культуре всем как будто нужен мэтр и отцовская фигура.
Смотри, пантеон режиссеров XX века — это европейские или американские белые мужчины, у которых была возможность заниматься кино. Есть пример Александра Николаевича Сокурова, который поехал в Нальчик, объявил набор в мастерскую. И парень, учившийся на бухгалтера в милицейском колледже, оказался на Каннском фестивале, а сейчас снимает сериал для HBO. Если бы Сокуров себя клонировал, то у нас было бы сто Кантемиров Балаговых — не у всех талантливых людей есть силы, чтобы поехать в Москву. С другой стороны есть Юрий Быков — «духовный сын» Балабанова, который даже посвящает ему картины. Я смотрю его фильмы и понимаю: этот вайб алкогольной депрессии очень понятного нашему зрителю. Я сочувствую героям, потому что тоже когда-то пила алкоголь. Честно говоря, андроцентричный взгляд на мир всегда был мне чужд, просто в кругу моего общения и в остальном обществе он считался единственно возможным.
Мне кажется, что характерная для нулевых оппозиция «настоящего режиссерского кино» и «голливудского шлака» уходит в прошлое. Стриминги подбирают нам фильмы алгоритмически, а инфлюенсеров — тысячи. Когда я училась в школе, то ориентировалась на «Афишу», которая писала о Ким Ки Дуке, а не о «Евротуре». Сейчас подростки заходят в Тик-Ток, и там у их ровесников аудитория больше, чем у журнала была в 2005 году.
Недавно я была в своей московской квартире, где я жила в начале нулевых. На полках там стоят книги, которые я покупала по совету Льва Данилкина из «Афиши». Весь мой шкаф целиком и полностью сформирован им, потому что мне и в голову не приходило поискать какие-то другие книги. Вот ты открыла для себя Ким Ки Дука как откровение на фоне «Евротура» — кстати, отличного фильма. Но диск с его фильмами не случайно к тебе попал: российские дистрибьюторы прикладывали огромные усилия, чтобы создать вокруг него миф, представить как альтернативу «голливудскому шлаку». Сэм Клебанов (известный в 2000-е артхаусный дистрибьютор — Прим.ред.) ехал на Каннский фестиваль и покупал то, что выделили отборщики в соответствии со своими вкусами, образованием, происхождением. Почти все они тогда были мужчинами, кстати. Картины с другой оптикой они могли просто не замечать, не считать интересными, исходя из своего опыта. Аудитория была заложницей вкуса очень маленькой группы людей. Я была частью этого процесса, конечно.
Из Москвы ты транзитом через Петербург переехала в Зеленогорск — дачную окраину. Зачем?
Так сложились обстоятельства, к тому же в Москве для меня уже не было интересной работы. Зеленогорск — это место, где нет коренных жителей, потому что территорию присоединили во время Советско-финской войны — здесь все пришлые, и можно вокруг этого конструировать свою идентичность. Прошлый год я просидела там одна, но проклятый карантин позволил петербуржцам и особенно москвичам распробовать это направление — теперь каждую неделю у меня гостит кто-то из знакомых. Кинокритик Наиля Гольман сказала про меня: «У тебя курортная жизнь, а потом наступит курортная смерть, а ты этого не заметишь».
За кем нужно следить, чтобы чувствовать дух времени?
За теми, кого большинство считает фриками и лузерами.
В августе 2019 года Марина вместе с Татьяной Шороховой основала независимое медиа kimkibabaduk, где о современном кинопроцессе рассказывается через феминистскую оптику.
Текст: Александра Генералова
Фото: Наталья Скворцова, архивы пресс-служб
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