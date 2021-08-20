Киноблогер Мария Кувшинова: «Патриархату противостоит не матриархат, а демократия»

С чего начиналась твоя карьера в кинокритике?

Я родилась в хорошей московской семье технической интеллигенции, мой папа многое сделал, чтобы я стала интеллигенцией гуманитарной, — помог мне поступить на факультет журналистика МГУ. Там я приобрела нужные знакомства, а потом благодаря протекции моего друга Романа Волобуева плавно уехала в отдел культуры газеты «Известия» — попасть туда было сложно. На работу меня взял Юрий Александрович Богомолов, отец Константина Богомолова. В 2001 году у колонки новостей, которая на газетном сленге называлась «стакан», было два автора — я и Константин, такая вот история.

Тебе было комфортно в сообществе, где все стараются не нарушать сложившийся консенсус, например, не ругать «Дау» Хржановского?

Мне было некомфортно, но тогда я не понимала почему. Это мужская среда с мужским взглядом, поэтому «мальчиковые» фильмы получают преувеличенные восторги, я же не понимала, как мне быть — сказать, что это фигня было нельзя. Я мало что могла для себя, гомосексуальной женщины, найти в мировом кинематографе — мейнстримном и артхаусном. Сейчас ситуация изменилась, и я пребываю в восторге и энтузиазме, потому что раньше говорила не своим голосом.

Медийность свалилась на тебя, когда ты стала условным «Вилисовым от кино». Как так вышло?

Я увидела, что симпатичные мне люди собираются в фейсбуке и с упоением подвергают некоего Вилисова обструкции и решила выяснить, кто это. Оказалось, 20-летний парень из Благовещенска, который в довольно хамской манере, но адекватно критикует российские театральные институции. Травят же его люди, которые имеют связи на достаточно высоком уровне. Я была согласна с Вилисовым по многим позициям, но как человек, находящийся внутри кинотусовки 20 лет, я себе такой тон и откровенность позволить не могла. В итоге я последовала его примеру: перестала улыбаться и махать тем, кому совершенно не хочется.

Получается, что твоя эмансипация связана с тем, что ты стала блогером и перестала быть профессиональным кинокритиком?

Да, депрофессионализция — это интересный инструмент, с которым я впервые столкнулась в интернет-издании W–O–S. Я работала там несколько месяцев в начале 2010-х вместе с людьми, у которых не было никакого опыта в медиа, в отличие от меня. Все, что они делали, казалось мне ужасающим, непрофессиональным и непозволительным, начиная с того, что сайт назывался сочетанием трех букв через тире. Но потом выяснилось, что в проекте невероятно много энергии, он качает. А я билась в истериках, что ребята каждый раз интервью оформляют по-разному. Профессиональные медиа в России задушены. Можно успокаивать себя, мол, я-то профессионал, а можно расслабиться и стать блогером. У нас на сайте встречаются опечатки: нет возможности нанять корректора, но в целом мы пишем грамотно. Постоянно возникают люди, которые спать не могут и постоянно тыкают нас в эти опечатки. Если вас настолько эта неправильная запятая из колеи выбивает, может, стоит задать себе вопрос, почему так происходит?