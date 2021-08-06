От Обамы до «Мистера Кормана»: Что смотреть дома на этой неделе

«Секс в другом городе: поколение Q» / The L Word: Generation Q, 2 сезон (Showtime)

Ребут квир-классики продлили на второй сезон из-за неплохого зрительского рейтинга. Это продолжение истории про трех героинь — Бетт, Алису и Шейн — и их любимых женщин и жизненные проблемы со множеством мелодраматических сюжетных твистов.

С 6 августа на Showtime, с 9 августа в «Амедиатеке»