От Обамы до «Мистера Кормана»: Что смотреть дома на этой неделе

Документальный проект канала HBO о Бараке Обаме, драмеди Джозефа Гордона-Левитта о кризисе 30 лет, одиночестве и несбывшихся надеждах «Мистер Корман» и лирическая комедия Виктора Шамирова с ним самим, Дмитрием Лысенковым и Женей Борзых из «СБПЧ» «Большая секунда» — какие проекты вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Обама: в погоне за более совершенным союзом» / Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, премьера (HBO)
Документальный сериал-панегирик Бараку Обаме — от его раннего детства до учебы в колледже и, конечно же, президентства и Нобелевской премии мира. История тут показана в том числе и в расовом аспекте. Обама — важный символ перемен в общественном устройстве США и не только.
С 4 августа, HBO, «Амедиатека»
«Отмена действия» / Control Z, 2 сезон (Netflix)
Продолжение мексиканского аналога «Сплетницы» — подростковой истории про хакера, который раскрывает секреты школьников. В первом сезоне его личность раскрыли с помощью наблюдательности главной героини Софии (Ана Валерия Бесерриль), но во втором появится новый неизвестный, владеющий информационными технологиями не хуже предшественника и жаждущий за него отомстить.
С 4 августа, Netflix
«Мистер Корман» / Mr. Corman, премьера (Apple TV+)
Искренний сериал Джозефа Гордона-Левитта, в котором он стал сценаристом, режиссером, продюсером и сыграл заглавную роль. По сути, это история о нем самом и его поколении. Некогда популярный музыкант-миллениал Джош сложно переживает кризис 30-летия: его одолевают одиночество, тревога и неуверенность в себе, он на мели из-за студенческих кредитов, карьера не сложилась, невеста его покинула, а аренду квартиры он вынужден делить со школьным приятелем. И да, это повод как для грусти и фантасмагорических песенных номеров про внутренний мир героя, так и действительно смешных шуток.
С 6 августа, Apple TV+
«Большая секунда», премьера (Start)
Автор прекрасно печального фильма с музыкой Таривердиева «Со мною вот что происходит» Виктор Шамиров (и любимый русский режиссер блогера BadComedian) снял тонкую лирическую драму с Дмитрием Лысенковым и солисткой «СБПЧ» Женей Борзых. В сериале два сюжета: в одном — из-за расспросов мамы учительница музыки выдает своего коллегу за жениха, в другом — двое бывших возлюбленных вынуждены вместе работать над сценарием про чувства. Идею проекта придумал Алексей Троцюк, шоураннер сериала «Бывшие».
C 6 августа, Start
«Секс в другом городе: поколение Q» / The L Word: Generation Q, 2 сезон (Showtime)
Ребут квир-классики продлили на второй сезон из-за неплохого зрительского рейтинга. Это продолжение истории про трех героинь — Бетт, Алису и Шейн — и их любимых женщин и жизненные проблемы со множеством мелодраматических сюжетных твистов.
С 6 августа на Showtime, с 9 августа в «Амедиатеке»
«Неслучайность» / Hit and Run, премьера (Netflix)
Главную роль в израильском сериале (идею которого явно купят разные страны) играет экс-военный из элитного спецподразделения Армии обороны страны и бывший телохранитель Арнольда Шварценеггера — Лиор Раз. По сюжету детективного триллера солдат спецназа в отставке подозревает, что ДТП, в котором погибла его жена, не так уж и случайно. А она — на самом деле скрывала от него часть своей биографии.
С 6 августа, Netflix
«Крестный отец Гарлема», 2 часть 2 сезона (Epix)
Драматический сериал о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». Во втором сезоне герой, которого играет Форест Уитакер, будет бороться за контроль над наркотрафиком «Французский связной» (так называли систему передачи запрещенных веществ из Марселя в США).
С 8 августа, Epix
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