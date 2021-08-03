От «Девяти совсем незнакомых людей» до «Мистера Кормана»: 22 лучших сериала августа 2021-го

Триллер с Николь Кидман от команды «Большой маленькой лжи» «Девять совсем незнакомых людей», драмеди Джозефа Гордона-Левитта в духе «Девочек» про разочарования миллениалов «Мистер Корман», мрачный детектив Игоря Волошина «Коса» и готический хоррор по Стивену Кингу «Чепелуэйт» — «Собака.ru» рассказывает про главные сериалы последнего месяца лета.
«Обама: в погоне за более совершенным союзом» / Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, премьера (HBO)
Документальный сериал-панегирик Бараку Обаме — от его раннего детства до учебы в колледже и, конечно же, президентства и Нобелевской премии мира. История тут показана в том числе и в расовом аспекте. Обама — важный символ перемен в общественном устройстве США и не только.
С 4 августа, HBO, «Амедиатека»
«Мистер Корман» / Mr. Corman, премьера (Apple TV+)
Искренний сериал Джозефа Гордона-Левитта, в котором он стал сценаристом, режиссером, продюсером и сыграл заглавную роль. По сути, это история о нем самом и его поколении. Некогда популярный музыкант-миллениал Джош сложно переживает кризис 30-летия: его одолевают одиночество, тревога и неуверенность в себе, он на мели из-за студенческих кредитов, карьера не сложилась, невеста его покинула, а аренду квартиры он вынужден делить со школьным приятелем. И да, это повод как для грусти и фантасмагорических песенных номеров про внутренний мир героя, так и действительно смешных шуток.
С 6 августа, Apple TV+
«Большая секунда», премьера (Start)
Автор прекрасно печального фильма с музыкой Таривердиева «Со мною вот что происходит» Виктор Шамиров (и любимый русский режиссер блогера BadComedian) снял тонкую лирическую драму с Дмитрием Лысенковым и солисткой «СБПЧ» Женей Борзых. В сериале два сюжета: в одном — из-за расспросов мамы учительница музыки выдает своего коллегу за жениха, в другом — двое бывших возлюбленных, вынуждены вместе работать над сценарием про чувства. Идею проекта придумал Алексей Троцюк, шоураннер сериала «Бывшие».
C 6 августа, Start
«Секс в другом городе: поколение Q» / The L Word: Generation Q, 2 сезон (Showtime)
Ребут квир-классики продлили на второй сезон из-за неплохого зрительского рейтинга. Это продолжение истории про трех героинь — Бетт, Алисы и Шейн — и их любимых женщин, жизненные проблемы со множеством мелодраматических сюжетных твистов.
С 6 августа на Showtime, с 9 августа в «Амедиатеке»
«Псы резервации» / Reservation Dogs, премьера (Hulu)
Проект режиссера с индейскими корнями Стерлина Харьо по его совместному с Тайкой Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») сценарию основан на его воспоминаниях о детстве. Это история про живущих в резервации для коренных американцев подростках, которые не самыми легальными способами пытаются заработать и накопить деньги, чтобы уехать из родной Оклахомы в Калифорнию. И да, услышав название, гнать первую ассоциацию с «Бешеными псами» Тарантино не стоит. Персонажи своими костюмами намекают, что все совпадения тут не случайны.
С 9 августа, Hulu
«Что, если…?» / What If...?, премьера (Disney+)
Прием фан-фикшн перекочевал из многочисленных пабликов поклонников вселенной Marvel в полноценный сценарий анимационной антологии. Она посвящена гипотетическим альтернативным событиям, которые могли бы произойти вместо того, что случилось в киноверсиях. Большинство персонажей озвучили актеры из оригиналов: от Тома Хиддлстона (Локи) до Криса Хемсворта (Тор).
С 11 августа, Disney+
«Джетлаг» (more.tv и СТС)
В виде фильма проект Михаила и Лили Идовых вышел в российский прокат в июле. В расширенной сериальной версии — целых шесть эпизодов, более широко в ней дадут линию про Набокова, картину о котором якобы снимают герои «Джетлага». Центральная пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), со ссоры которых в аэропорту сюжет и начинается, конечно же, вернется. Как и персонажи Ксении Раппопорт, Егора Корешкова, Полины Долиндо, Полины Ауг, Марии Иваковой, Даниэля Шейка, Марии Смольниковой и Александра Горелова.
С 12 августа, more.tv
«Выжившие», премьера (Okko)
Спродюсированный Борисом Хлебниковым и снятый Андреем Прошкиным проект должен был выйти до пандемии, но она поменяла и сами планы, и его структуру. Теперь «Выжившие» — это основной сериал про недалекое будущее и несколько веб-спин-оффов. Люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Несколько выживших персонажей (их играют Дарья Екамасова, Филипп Авдеев, Алексей Филимонов, Артур Смольянинов и другие) пытаются адаптироваться к новым реалиям. Среди сценаристов — Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина.
С 12 августа, Okko
«Пропащий» / Disparu à jamais, премьера (Netflix)
Французская экранизация романа-бестселлера американца Харлана Кобена про юношу Гийома (Финнегэн Олдфилд), вокруг которого происходят странные события. 10 лет назад он потерял брата и девушку, теперь таинственным образом исчезла его нынешняя возлюбленная. Режиссером проекта стал Хуан Карлос Медина («Открытия ведьм»).
С 13 августа, Netflix
«Хилы» / Heels, премьера (Starz)
Термин «Хилы» в рестлинге обозначает бойцов-«злодеев». В спортивной драме от сценариста «Локи» и «Рика и Морти» Майкла Уолдрона это два брата, которые часто переносят семейные разборки на ринг. Уровень трагедии тут, конечно, не как в «Рокко и его братья» Висконти (там герои занимались боксом), но тоже вполне высокий.
С 16 августа, «Амедиатека»
«Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, премьера (Hulu)
Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха с русским именем Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения. Также в касте в роли пациентов — Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью».
С 18 августа, Hulu
«Кафедра» / The Chair, премьера (Netflix)
Продюсеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс создали драмеди по сценарию актрисы Аманды Пит («Девять ярдов») о буднях лингвистов. Главную роль завкафедры английского языка в консервативном вузе играет звезда «Убивая Еву» Сандра О. Каждый день ей нужно доказывать, что высокая должность досталась ей вполне справедливо.
С 20 августа, Netflix
«По правде говоря» / Truth Be Told, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение детективного проекта с Октавией Спенсер в роли Поппи Парнелл — автора популярных подкастов про преступления. Во втором сезоне она будет расследовать очередное громкое дело, в котором, возможно, замешана медиамагнат и ее подруга детства Мика Кейт (Кейт Хадсон). Для США, кстати, вполне типичная ситуация, когда резонансные преступления полиция раскрывает с помощью сыщиков-любителей. Об этом, например, документальный проект «Я исчезну во тьме».
С 20 августа, Apple TV+
«Зеленый мэр», премьера («КиноПоиск HD»)
Политический сериал стартует за месяц до выборов в Госдуму. Кирилл (Илья Маланин из «На районе») возвращается в родной город, в котором разразилась настоящая экологическая катастрофа — леса вырубают, в реку сливают токсичные отходы с градообразующего комбината, аффилированного с местным мэром. Он решает баллотироваться на пост главы Краснохолмска, чтобы попытаться изменить ситуацию.
С 20 августа, «КиноПоиск HD»
«Ходячие мертвецы» / The Walking Dead, 11 сезон (AMC)
Финал культовой зомби-эпопеи, которая, честно говоря, давно исчерпала себя и возможные свежие сюжетные ходы. Но в последнем, одиннадцатом, сезоне шоураннер Анджела Кенг все же обещает экшн, драйв и достойное завершение проекта.
С 22 августа на AMC, с 24 августа — на «КиноПоиск HD»
«Чепелуэйт» / Chapelwaite, премьера (Epix)
Готический триллер с Эдрианом Броуди — экранизация рассказа «Поселение Иерусалим» Стивена Кинга. Как и в недавней «Истории Лизи», писатель сам адаптировал текст для сериала. Действие, как и в оригинале, происходит в 1850-е и в таинственном поместье, куда после смерти жены переезжает с тремя детьми капитан Чарльз Бун. Мрачный дворец снимали на натуре — в живописном городе Галифакс в канадской Новой Шотландии. Исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).
С 23 августа, Epix, «Амедиатека»
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Спайк Ли, Фото: пресс-службы Mercury и Bvlgari, rexfeatures.com
«NYC Epicenters: 9/11», премьера (HBO)
Пока не получивший в России локализованного названия документальный проект Спайка Ли к 20-летию трагедии 9/11 — атаки террористов на башни-близнецы. За минувшие два десятилетия по-настоящему изменились и сам мир, и Нью-Йорк. (Например, за это время мы абсолютно привыкли к металлическим рамкам и многоступенчатому досмотру в аэропортах.) Как именно это произошло, Спайк Ли и попытался зафиксировать.
С 23 августа, HBO, «Амедиатека»
«Коса», премьера (Kion)
Детективный сериал Игоря Волошина («Нирвана», «Физрук») снят в Калининградской области — на Куршской косе. По сюжету, здесь орудует маньяк, убивающий девушек с помощью (а вот и филологический переворот) косы. За дело берется следовательница Ева (Линда Лапиньш) и журналист Роман (Александр Горбатов), в 1990-е нечаянно прославивший убийцу с похожим почерком, который потом таинственно исчез на долгие годы.
С 25 августа, Kion
«Американская история ужасов» / American Horror Story, 10 сезон (FX)
В прошлом месяце неугомонный шоураннер Райан Мерфи запустил спин-офф проекта с похожим до степени смешения названием — «Американские истории ужасов», а уже в августе стартует десятый сезон основной франшизы. В сериале вновь будут Сара Полсон и Эван Питерс. Среди новых приобретений каста — Маколей Калкин и дочка Синди Кроуфорд Кайя Гербер.
С 25 августа, FX
«Видеть» / See, 2 сезон (Apple TV+)
Второй сезон фантастического сериала про апокалиптический мир будущего, в котором все человечество было уничтожено вирусом, а немногие выжившие ослепли. Зрение становится волшебной способностью (как для нас, скажем, левитация) — и вот рождаются близнецы, способные видеть. Их отец (Джейсон Момоа) пытается защитить детей от могущественной королевы, которая хочет их уничтожить.
С 27 августа, Apple TV+
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, премьера (Hulu)
Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта — они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийство, произошедшее в их роскошном доме на Манхэттене. В касте также главный «англичанин в Нью-Йорке» — Стинг.
С 31 августа, Hulu
«Маньячелло», премьера (ТНТ)
Про феномен якутского кино теперь знают почти, а «Маньячелло» — это пример бурятского. Пародийный ситком рассказывает про деревенского серийного убийцу, который совершает преступления, вдохновившись шедеврами мировой литературы. Но местные правоохранители не слишком образованы, чтобы заметить эту связь. Режиссером проекта стал актер и юморист Жаргал Бадмацыренов («Зона комфорта»).
Август, ТНТ, Premier
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