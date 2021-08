От «Девяти совсем незнакомых людей» до «Мистера Кормана»: 22 лучших сериала августа 2021-го

«Обама: в погоне за более совершенным союзом» / Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, премьера (HBO)

Документальный сериал-панегирик Бараку Обаме — от его раннего детства до учебы в колледже и, конечно же, президентства и Нобелевской премии мира. История тут показана в том числе и в расовом аспекте. Обама — важный символ перемен в общественном устройстве США и не только.

С 4 августа, HBO, «Амедиатека»