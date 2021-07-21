Сенсационная «Мейр из Исттауна» и еще 23 сериала первой половины 2021 года, которые вы могли пропустить (и зря!)

Блистательный детектив «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет, проекты о героях вселенной Marvel «Локи» и «ВандаВижен», мистические «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского и драмеди про стендап «Хитрости» — редакция «Собака.ru» отвечает на вопрос «А что бы посмотреть летом» и рассказывает о вышедших в этом году сериалах, которые вы могли пропустить.
«Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown, 1 сезон (HBO)
Детективная история с классическим ходом про психологически уязвимую и нестабильную главную героиню, которой нужно вести расследование, параллельно сражаясь с призраками своего прошлого и налаживая личную жизнь. Ее играет Кейт Уинслет, а главное преступление — убийство в небольшом городе в Пенсильвании. При таких, казалось бы, стандартных вводных «Мейр из Исттауна» оказывается на самом деле тонкой полифоничной драмой и, пожалуй, главным сериалом этого года. По крайней мере из тех, что уже вышли. Подробнее о проекте мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, HBO Max, «Амедиатека»
«Дом с прислугой» / Servant, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение хоррора от М. Найт Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает. Про второй сезон «Собака.ru» поговорила с актерами сериала и его режиссером.
Вышел полностью, Apple TV+
«Настя, соберись», 1 сезон («КиноПоиск HD»)
Комедия о буквальном прочтении чувства, как будто в тебе живут разные люди (речь о норме, а не диссоциативном расстройстве идентичности). Вы уже видели что-то подобное в «Голове Германа» и «Головоломке» — теперь это русская версия с красавицей Любовью Аксеновой в главной роли и редким для нашего кино феминистским посылом.
Вышел полностью, «КиноПоиск HD»
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death + Robots, 2 сезона (Netflix)
Продолжение флагманской для Netflix анимационной антологии кинокритики больше ругали, чем хвалили (рецензию «Собака.ru» читайте здесь), но как бы то ни было — это один из важнейших проектов года. А все недостатки продюсеры Дэвид Финчер и Тим Миллер (режиссер «Дэдпула») учтут в третьем сезоне, который уже готовится.
Вышел полностью, Netflix
«ВандаВижен» / WandaVision, 1 сезон (Disney+)
Мини-сериал о двух героях вселенной Marvel — Алой Ведьме и Вижене, действие которого происходит после событий фильма «Мстители: Финал». Они живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что что-то тут не так. Ванду Максимофф играет Элизабет Олсен, Вижена — Пол Беттани. Также в проекте появятся персонажи Тейоны Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан.
Вышел полностью, Disney+
«Это грех» / It's A Sin, 1 сезон (Channel 4)
Пронзительная драма шоураннера «Годы» Дэвида Т. Расселла названа по ЛГБТ-гимну — песне Pet Shop Boys, хотя сначала рабочая версия звучала как «Мальчики». «Это грех» — признание в любви беспечной атмосфере абсолютной свободы в Лондоне 1980-х, когда никто ничего не знал про ВИЧ. В касте — лидер Years & Years Олли Александер и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).
Вышел полностью, Channel 4, «Амедиатека»
«Полет», 1 сезон (ТНТ)
Триллер с сюжетной завязкой в стиле «Пункта назначения» (но устроен он гораздо интереснее и драматичнее) — cотрудники юротдела столичной строительной компании (Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков, Михаил Ефремов и другие) пропускают рейс, приехав в неправильный аэропорт. Самолет, на котором они должны были лететь, разбивается. Снял мини-сериал сын Валерия Тодоровского Петр.
Вышел полностью, Premier
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 4 сезон (Hulu)
Это четвертый сезон антиутопии по мотивам романов Маргарет Этвуд, но создатели сериала (спойлер!) уже работают над пятым. Главная интрига, которую мы не раскроем, — нашла ли Джун (Элизабет Мосс) свою дочь в этой части или придется ждать следующую.
Вышел полностью, Hulu, more.tv
«Топи», 1 сезон («КиноПоиск HD»)
Хтонический триллер с элементами мистики и прозрачными метафорами по сценарию суперзвезды литературного мира Дмитрия Глуховского. По сюжету пять молодых людей (Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова) едут в монастырь в отдаленной деревне Топи.
Вышел полностью, («КиноПоиск HD»)
«Хитрости» / Hacks, 1 сезон (HBO Max)
Драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли. Агенты уговаривают ее нанять Аву — авторку-феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Действительно смешные шутки про Харви Вайнштейна, Вуди Аллена и новую этику тут тоже прилагаются.
Вышел полностью, «Амедиатека»
«Вампиры средней полосы», 1 сезон (Start)
Комедийно-детективный сериал про обитающих под Смоленском вампиров — те ведут вполне мирный образ жизни, никого не убивая. Но из-за серии жестоких преступлений в области их тихому укладу приходит конец — за них берутся «хранители порядка» и следователи из Москвы. Патриарха вампирского клана должен был сыграть Михаил Ефремов, но после известных событий его заменили на Юрия Стоянова (он, кстати, был и в пилоте сериала). В остальных ролях тоже сплошь российские звезды разных поколений от Татьяны Догилевой и Артема Ткаченко до Глеба Калюжного.
Вышел полностью, Start
«Чудовище должно умереть» / The Beast Must Die, 1 сезон (BritBox)
Мини-сериал — экранизация одноименного детектива 1938 года Николаса Блейка. Под таким псевдонимом писал тогда уже довольно известный английский поэт Сесил Дэй‑Льюис. По сюжету безутешная мать (в литературном оригинале это был отец) собирается отомстить насмерть сбившему ее ребенка водителю. Главные роли в сериале сыграли Джаред Харрис («Корона», «Чернобыль») и Каш Джамбо («Хорошая борьба»). В этом детективе довольно тонко показано ПТСР — а это уже не мало.
С 28 мая, «Амедиатека»
«Happy End», 1 сезон (more.tv)
В этом году должно выйти сразу несколько российских проектов про вебкам, первая в этой череде — драма выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгения Сангаджиева и продюсеров «Психа». Главные роли играют Лена Тронина и Денис Власенко, также в касте — Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров и Александра Ребенок. Подробнее о сериале мы рассказывали здесь.
Вышел, more.tv
«Холстон» / Halston, 1 сезон (Netflix)
Плодовитый продюсер Райан Мерфи вместе с бродвейским драматургом Шарром Уайтом и режиссером Даниэлем Минаханом («Игра престолов») создали сериал о дизайнере Рое Холстоне. Тот одевал Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и Лайзу Минелли, дружил с Энди Уорхолом и был завсегдатаем «Студии 54». Его в байопике играет Юэн Макгрегор, за что этот неровный сериал и попал в наш топ.
Вышел полностью, Netflix
«Пищеблок», 1 сезон («КиноПоиск HD»)
Профессионал славянских хорроров Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста») вполне успешно избавился от проклятия снимать только мистические триллеры в экранизации романа Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»). Формально фактура тут тоже детские страшилики и пионеры-вампиры, но «Пищеблок», конечно, это одна большая метафора.
Вышел полностью, «КиноПоиск HD»
«Друзья: Воссоединение» / Friends Reunion Special, специальное шоу (HBO max)
Иногда легенды возвращаются. Пусть и всего с одним специальным эпизодом-квизом обо всем, что Моника, Росс, Рэйчел, Джо, Фиби и Чендлер пережили за 10 лет (и как Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу и Мэттью Перри это счастливо забыли). Подробнее о проекте «Собака.ru» написала здесь.
Вышел полностью, HBO max, «Амедиатека»
«Почему женщины убивают» / Why Women Kill, 2 сезон (CBS)
В первом сезоне яркой и эксцентричной драмеди шоураннера Марка Черри («Отчаянные домохозяйки») связующим звеном был один и тот же дом и рассказывалось о его обитательницах и обитателях в 1960-х, 1980-х и 2010-х. Женщины убивали из милосердия, мести, ревности и самообороны, а в касте были суперзвезды вроде актрисы Люси Лью. В продолжении антологии речь идет только о конце 1940-х, а к умопомрачительным костюмам добавились еще и цветы: отчаянная и наивная домохозяйка Альма (Эллисон Толман из «Фарго») будет пытаться попасть в элитный садовой клуб. Как ненавязчивое гилти плеже проект по-прежнему работает отлично. Подробнее о нем здесь.
Еще идет, CBS, «Амедиатека»
«История Лизи» / Lisey's Story, 1 сезон (Apple TV+)
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, к которой он лично написал и сценарий. Его главная героиня Лизи (Джулианна Мур) — вдова успешного писателя (Клайв Оуэн). После смерти мужа ее начинает преследовать его поклонник (Дэйн ДеХаан), чтобы получить неопубликованные рукописи. Продюсером этого мистического триллера об обратной стороне славы и том, из какого сора растут книги, стали Джей Джей Абрамс и сама Джулианна Мур, а поставил сериал номинант на «Оскар» Пабло Ларраин («Джеки»). Получилось неровно, но красиво. Об этом здесь.
Вышел полностью, Apple TV+
«Локи» / Loki, 1 сезон (Disney+)
Действие сериала продолжает события фильма «Мстители: Финал» — бог-трикстер из вселенной Marvel Локи (Том Хиддлстон) тут еще на темной стороне. Он создал временной парадокс, сбежал от команды супергероев и находится под арестом у Мобиуса (Оуэн Уилсон). Сняла проект Кейт Херрон, режиссер нескольких эпизодов «Полового воспитания».
Вышел полностью, Disney+
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth, 1 сезон (Netflix)
Фэнтези о мире будущего, где рождаются люди-гибриды, основан на серии комиксов Джеффа Лемира. Их главный герой — трогательный мальчик с оленьими рогами Гас, который получил прозвище Сладкоежка. Спродюсированный Робертом Дауни-мл и его женой Сьюзан проект получился менее мрачным, чем оригинальный графический роман и подходит вполне для семейного просмотра.
Вышел полностью, Netflix
«Мы — Lady Parts» / We Are Lady Parts, 1 сезон (Peacock)
Шоураннер и режиссер комедийного шоу Нида Манзур («Доктор Кто») пытается изменить кинематографические стереотипы. Ее проект — история девичей панк-группы из девушек-мусульманок. Перед сериалом она сняла короткометражку со схожей фабулой.
Вышел полностью, Peacock
«Шмигадун!» / Schmigadoon!, премьера (Apple TV+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго» рассказывает о супружеской паре на грани развода. Потерявшись в лесу, они вдруг оказываются в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Но по дороге из желтого кирпича отсюда не выбраться: только если встретишь настоящую любовь. Снял проект режиссер «Людей в черном» и «Большого» Барри Зонненфельд.
Еще идет, Apple TV+
«Рик и Морти» / Rick and Morty, 5 сезон (Adult Swim)
Культовый мультсериал про эксцентричного дедушку Рика и ведомого внука Морти зашел, на радость многочисленным фанатам, уже на пятый сезон. В нем они столкнулись с новыми гигантскими монстрами, клонами из ада и прочим фантазийным безумием. Справляются они с ними в том числе с помощью семьи Смит — Бэт, Джерри и Саммер.
Еще идет, Adult Swim, «КиноПоиск HD»
«Тед Лассо» / Ted Lasso, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение неожиданно выстрелившего добродушного комедийного сериала про тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Проект получил премию Гильдии киноактеров США, три награды Critics' Choice Award и «Золотой глобус». Второй сезон стартует с пятницы, но (читайте нашу будущую рецензию 23 июля), в нем все снова получилось.
С 23 июля, Apple TV+
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