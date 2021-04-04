Роспотребнадзор опечатал кинозалы «Артдокфеста» в Петербурге

По словам продюсера Евгения Гиндилиса, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора пытались попасть в зал, где должен был пройти показ фильма «Расторгуев». Однако в зале проходила минута молчания, поэтому им не открыли дверь. Представители власти хотели проверить соблюдение мер эпидемиологической безопасности, добавил Гиндилис.



Организаторы «Ардокфеста» при этом сообщили, что проверку решили организовать из-за заявлений «небезызвестного Тимура Булатова (Исаева)», которого также называют «борцом с геями». «Будет ли продолжаться фестиваль здесь в городе, тоже никто не знает», — отметил Гиндилис.