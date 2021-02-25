От «Июльского дождя» до «Земли кочевников»: 18 лучших фильмов марта 2021 года

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

В конце прошлого года Роман Каримов выпустил продолжение «Неадекватных людей» — свой опус магнум о сложностях взросления. А уже в начале марта релиза дождался еще один сиквел — комедии «Гуляй, Вася!». Действие, как легко догадаться по названию, теперь будет на Бали, а в касте все те же: Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев и Вера Кинчева.

С 4 марта

