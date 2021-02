От «Июльского дождя» до «Земли кочевников»: 18 лучших фильмов марта 2021 года

«Райя и последний дракон» / Raya and the Last Dragon

В преддверии 8 марта Disney выпускает анимационный проект про азиатский фантазийный мир с заглавным женским персонажем — жаждущие спасения принцессы в башнях устаревший паттерн. Храбрая воительница с советским именем Райя пытается отыскать последнего водяного дракона Сису, чтобы с его помощью победить могущественного врага.

С 4 марта