От «Июльского дождя» до «Земли кочевников»: 18 лучших фильмов марта 2021 года

Ре-релиз культовой картины Марлена Хуциева «Июльский дождь», роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд «Земля кочевников» и экшн про борьбу двух кайдзю «Годзилла против Конга» — какие фильмы выходят в прокат в первый месяц весны.
«Любовное настроение» / Faa yeung nin wa
Великая красота медитативной мелодрамы Вонг Кар-Вая про эфемерность памяти вернется на большие экраны в начале марта — весной, как никогда, хочется влюбиться. Соседи Су (Мэгги Чун) и Чоу (Тони Люн Чу Вай) догадываются, что их часто пропадающие в командировках супруги изменяют им друг с другом.
С 4 марта
«Райя и последний дракон» / Raya and the Last Dragon
В преддверии 8 марта Disney выпускает анимационный проект про азиатский фантазийный мир с заглавным женским персонажем — жаждущие спасения принцессы в башнях устаревший паттерн. Храбрая воительница с советским именем Райя пытается отыскать последнего водяного дракона Сису, чтобы с его помощью победить могущественного врага.
С 4 марта
«Белый снег»
Снятый Николаем Хомерики («Сказка про темноту», «Ледокол») и оператором Федором Ляссом («Хардкор», «Оттепель») байопик лыжницы Елены Вяльбе — про ее путь к триумфу на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году. Тогда она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
С 4 марта
«Рашн Юг»
Ромком по сценарию команды авторов во главе с Жорой Крыжовниковым — наивный студент Артем (Семен Трескунов) влюбляется в красавицу Ксюшу (Стася Милославская). Правда, у нее уже есть два поклонника — моряк (Риналь Мухаметов) и полицейский̆ (Александр Метелкин).
С 4 марта
«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
В конце прошлого года Роман Каримов выпустил продолжение «Неадекватных людей» — свой опус магнум о сложностях взросления. А уже в начале марта релиза дождался еще один сиквел — комедии «Гуляй, Вася!». Действие, как легко догадаться по названию, теперь будет на Бали, а в касте все те же: Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев и Вера Кинчева.
С 4 марта
«Пара из будущего»
И еще одна русская комедия, которую решили пустить в прокат перед мартовскими праздниками — ромком автора «Огня» и «Я худею» Алексея Нужного про несчастливую вместе женатую пару (Сергей Бурунов и Мария Аронова). Но они получают шанс все исправить — они попадают в прошлое на 20 лет назад, когда решили стать семьей.
С 4 марта
«День курка» / Boss Level
Очередная вариация на тему застревания в петле времени — на этот раз в форме боевика. Бывший агент спецназа Рой пытается вырваться из нее. Для этого ему нужно успеть спасти свою семью, а в уничтожении злодеев дойти до уровня супербосса.
С 11 марта
«Земля кочевников» / Nomadland
Трогательная картина Хлои Чжао снята почти документальной камерой — режиссер китайского происхождения вместе с героиней Фрэнсис МакДорманд исследует изнанку капиталистической американской мечты: тысячи людей, оставшихся на излете жизни без средств к существованию и дома. Роуд-муви победил на Венецианском кинофестивале.
С 11 марта
«Супернова» / Supernova
Мелодрама со Стэнли Туччи и Колином Фертом про гомосексуальную пару, которая отправляется в путешествие по Великобритании. Один из них стремительно теряет память и желание жить, другой — пытается доказать, что мир стоит того, чтобы в нем находиться.
С 11 марта
«Нос, или Заговор «не таких»»
Анимационная картина Андрея Хржановского посвящена не носу коллежского асессора Ковалева, а новаторам в искусстве: от Николая Гоголя и Михаила Булгакова до Всеволода Мейерхольда и Дмитрия Шостакович.
С 11 марта
«Пальмира»
Фильм Ивана Болотникова («Хармс») рассказывает историю бывшего военного врача Артура (Геза Морчани из «О теле и душе»). Тот отправляется в Сирию, чтобы спасти единственную дочь Марьям, которую завербовали террористы. Снял картину оператор «Мальчика русского» Айрат Ямилов.
С 11 марта
«Никто» / Nobody
Бодрый боевик Ильи Найшуллера («Хардкор») с Бобом Оденкеркаом. Его герой, защищая женщину, избивает брата влиятельного бандита, который (сюрприз) решает отомстить. В касте также Алексей Серебряков и Александр Паль в роли (еще один сюрприз) гопника.
С 18 марта
«Идиоты» / Idioterne
В кинотеатрах России продолжают выпускать в повторный прокат фильмы Ларса фон Триера. Очередь дошла до отвязной драмеди 1998 года «Идиоты» — программной картины объединения «Догма 95» (его послесловием можно считать недавний хит «Еще по одной»).
С 18 марта
«Европа» / Europa
Ре-релиз будет и у «Европы» Ларса фон Триера — финала его первой трилогии. Другие две ее части — это фильмы «Элемент преступления» (1984) и «Эпидемия» (1987). Молодой немец Леопольд возвращается в Германию в 1945 году, считая, что война закончилась.
С 18 марта
«Снега больше не будет» / Śniegu już nigdy nie będzie
Польскую режиссерку Малгожату Шумовску многие помнят по драмеди «Лицо», которая взяла гран-при на Берлинале в 2018 году. В новом фильме она вновь рассказывает, как просто люди готовы поверить во что угодно. Например, в сверхспособности массажиста Жени, бывшего в Чернобыле во время аварии
С 18 марта
«Июльский дождь»
Полифоническая картина Марлена Хуциева выходит в повторный прокат. А значит на большом экране вновь можно будет увидеть, как красавица Лена (Евгения Уралова) ввязывается в телефонный роман с незнакомцем, одолжившем ей куртку под июльским дождем. Это один из тех магических фильмов, в котором в разном возрасте считываешь свои темы и смыслы: от любви до антивоенного манифеста.
С 25 марта
«Годзилла против Конга» / Godzilla vs. Kong
Фильм о единстве и борьбе двух кайдзю — Годзиллы и Кинг-Конга. Слоган гласит, что выживет только один из них (можно делать ставки, кто именно). В касте четвертой картины франшизы Warner Bros. «Вселенная монстров» сплощь звезды — Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл.
С 25 марта
«Поступь хаоса» / Chaos Walking
Экранизация одноименной фантастической книги Патрика Несса про мир без женщин — их на Земле уничтожает вирус. На новой планете Тодд Хьюитт (Том Холланд) внезапно обнаруживает настоящую девушку (Дэйзи Ридли).
С 25 марта
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