От спецэпизода «Эйфории» до перезапуска «Уокера»: какие сериалы смотреть дома на этой неделе

Переосмысление истории техасского рейнджера Уокера со звездой «Сверхъестественного» Сэмом Винчестером в главной роли, спецэпизод «Эйфории» о Джулс и драма «Это грех» с лидером Years & Years Олли Александром — «Собака.ru» рассказывает, какие сериалы выходят на этой неделе.
«Ривердэйл» / Riverdale, 5 сезон (The CW)
Подростковый хит по мотивам комикса заходит уже на пятый сезон. За это время герои повзрослели настолько, что уже отправляются в колледж. Главная интрига — закончится ли там череда убийств, но логика развития сюжета подсказывает, что, конечно, нет.
С 20 января
«Страйк: Смертельная белизна» / Strike: Lethal White 4 сезон (BBC)
Экранизация четвертой книги Джоан Роулинг про сыщика Корморана Страйка, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гилбрэйт. На этот раз детектив будет расследовать убийство, свидетелем которого якобы стал в детстве нервный юноша Билли Найт.
C 21 января
«Теряя Элис» / Losing Alice (Apple TV+)
Израильский мини-сериал о романе 48-летней замужней женщине-режиссере Элис со сценаристкой Софи вдвое ее моложе. Новые чувства вдохновляют ее на амбициозный проект и незнакомые до этого чувства: от ревности и вины до страха старения.
С 22 января
«Уокер» / Walker, премьера (CBS для The CW)
Ремейк культового сериала про техасского рейнджера Корделла Уокера, сделавшего когда-то звездой Чака Норриса. В этой версии заглавной роль досталась Джареду Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»). Интереснее всего здесь, как сценаристы поступят с маскулинностью «крутого Уокера» в 21 веке.
С 22 января
«Эйфория» / Euphoria, второй специальный эпизод (HBO)
Второй сезон «Эйфории» пока отложен из-за пандемии, зато в декабре вышел специальный эпизод, посвященный героине Зендеи — Ру (в нем объяснялись все ее чувства и претензии к Джулс и самой себе). 23 января релиз еще одного — «К черту всех, кто не рыба-капля». Он сосредоточится на истории Джулс.
23 января
«Рисуя с Джоном» / Painting With John, премьера (HBO)
Документальный сериал Джона Лури — культового художника, музыканта группы The Lounge Lizards и актера фильмов Джима Джармуша и Вима Вендерса. Именного его картина Bear Surprise дала начало мему середины нулевых «Превед, медвед!». Проект «Рисуя с Джоном» задумывался как образовательный, но что-то пошло не так — и стало даже лучше!
С 23 января
«Это грех» / It's A Sin, премьера (Channel 4)
Драма шоураннера «Годы» Дэвида Т. Расселла названа по песне Pet Shop Boys, хотя сначала рабочая версия была просто «Мальчики». «Это грех» — признание в любви беспечной атмосфере абсолютной свободы в Лондоне 1980-х. В касте — лидер Years & Years Олли Александер и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).
С 23 января
«Зачарованные» / Charmed, 3 сезон (The CW)
В новых эпизодах перезапуска культового мистического сериала про сестер-ведьм обещают ввести трансгендерного персонажа. Его сыграет Дж. Дж. Хоукинс. Напомним, актрис оригинала Алиссу Милано, Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс в ремейке заменили Мелони Диаз, Сара Джеффри и Мадлен Манток.
С 24 января
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