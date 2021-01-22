От спецэпизода «Эйфории» до перезапуска «Уокера»: какие сериалы смотреть дома на этой неделе

«Эйфория» / Euphoria, второй специальный эпизод (HBO)

Второй сезон «Эйфории» пока отложен из-за пандемии, зато в декабре вышел специальный эпизод, посвященный героине Зендеи — Ру (в нем объяснялись все ее чувства и претензии к Джулс и самой себе). 23 января релиз еще одного — «К черту всех, кто не рыба-капля». Он сосредоточится на истории Джулс.

23 января