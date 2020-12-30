20 самых ожидаемых сериалов января 2021-го

Спецэпизод «Эйфории» про Джулс, триллеры «Топи» и «Полет», а также продолжения «Необыкновенного плейлиста Зои» и «Дома с прислугой» — «Собака.ru» собрала лучшие сериалы, которые должны выйти в январе.
«Викинги» / Vikings, 6 сезон (History)
Кабельный канал History продлил «Викингов» на шестой сезон за два месяца до премьеры пятого. Сериал, пожалуй, можно было бы и пропустить, но герои наконец отправятся по Шелковому пути. А значит в сериале появится Данила Козловский в роли Вещего Олега.
С 1 по 15 января (повтор), с 16 по 30 января (новые серии)
«Настя, соберись», премьера («КиноПоиск HD»)
Комедия о буквальном прочтении чувства, как будто в тебе живут разные люди (речь о норме, а не диссоциативном расстройстве идентичности). Вы уже видели что-то подобное в «Голове Германа» и «Головоломке» — теперь это русская версия с красавицей Любовью Аксеновой в главной роли.
С 3 января
«Необыкновенный плейлист Зои» / Zoey's Extraordinary Playlist (NBC), 2 сезон
Новый сезон комедии про программистку Зои, которая после МРТ научилась узнавать мысли других людей. Правда, видит она их как номера из мюзиклов. В продолжении будет еще больше музыки, танцев и сомнений героини Джейн Леви, с кем ей стоит быть — Максом или Саймоном.
С 6 января
«Дикинсон» / Dickinson, 2 сезон (Apple TV+)
Поэтесса-феминистка Эмили Дикинсон (Хейли Стайнфелд) продолжит бунтовать против патриархального мироустройства в США 19 века во втором сезоне проекта. Сестру Эмили Лавинию в сериале, кстати, играет Анна Барышникова — дочь знаменитого танцовщика и актера Михаила Барышникова.
С 8 января
«Люпен» / Lupin, премьера (Netflix)
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество киноматериала: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В проекте Netflix вора-джентельмена сыграет Омар Си — звезда «1+1».
С 8 января
«Американские боги» / American Gods, 3 сезон (Starz)
У сериала по роману Нила Геймана выходит уже третий сезон, хотя критики не очень высоко оценили первые два. В проекте появится Мэрилин Мэнсон — в роли (неожиданно) музыканта-викинга, лидера группы Blood Death и сторонника верховного бога Одина.
С 10 января
«Дом с прислугой» / Servant, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение хоррора от М. Найт Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживет. Второй сезон обещает быть еще более мрачным.
С 15 января
«ВандаВижен» / WandaVision, премьера (Disney+ и Marvel)
Мини-сериал о двух героях вселенной Marvel — Алой Ведьме и Вижене, действие которого происходит после событий фильма «Мстители: Финал». Они живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что что-то тут не так. Ванду Максимофф играет Элизабет Олсен, Вижена — Пол Беттани. Также в проекте появятся персонажи Тейоны Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан.
С 15 января
«Ривердэйл» / Riverdale, 5 сезон (The CW)
Подростковый хит по мотивам комикса заходит уже на пятый сезон. За это время герои поврослели настолько, что уже отправляются в колледж. Главная интрига — закончится ли там череда убийств, но логика развития сюжета подсказывает, что, конечно, нет.
С 20 января
«Страйк: Смертельная белизна» / Strike: Lethal White 4 сезон(BBC)
Экранизация четвертой книги Джоан Роулинг про сыщика Корморана Страйка, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гилбрэйт. На этот раз детектив будет расследовать убийство, свидетелем которого якобы стал в детстве нервный юноша Билли Найт.
C 21 января
«Уокер» / Walker, премьера (CBS для The CW)
Ремейк культового сериала про техасского рейнджера Корделла Уокера, сделавшего когда-то звездой Чака Норриса. В этой версии заглавной роль досталась Джареду Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»). Интереснее всего здесь, как сценаристы поступят с маскулинностью «крутого Уокера» в 21 веке.
С 22 января
«Рисуя с Джоном» / Painting With John, премьера (HBO)
Документальный сериал Джона Лури — культового художника, музыканта группы The Lounge Lizards и актера фильмов Джима Джармуша и Вима Вендерса. Именного его картина Bear Surprise дала начало мему середины нулевых «Превед, медвед!». Проект «Рисуя с Джоном» задумывался как образовательный, но что-то пошло не так — и стало даже лучше!
С 23 января
«Эйфория» / Euphoria, второй специальный эпизод (HBO)
Второй сезон «Эйфории» пока отложен из-за пандемии, зато в декабре вышел специальный эпизод, посвященный героине Зендеи — Ру (в нем объяснялись все ее чувства и претензии к Джулс и самой себе). В конце января обещают еще один. Он сосредоточится на истории Джулс.
Ориентировочно 23 января
«Зачарованные» / Charmed, 3 сезон (The CW)
В новых эпизодах перезапуска культового мистического сериала про сестер-ведьм обещают ввести трансгендерного персонажа. Его сыграет Дж. Дж. Хоукинс. Напомним, актрис оригинала Алиссу Милано, Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс в ремейке заменили Мелони Диаз, Сара Джеффри и Мадлен Манток.
С 24 января
«Сквозь снег» / Snowpiercer, 2 сезон (TNT)
Многострадальная сериальная адаптация фильма «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а во втором сезоне появится Шон Бин.
С 25 января
«Засланец из космоса» / Resident Alien, премьера (Syfy)
Базирующий на комиксах Dark Horse сериал рассказывает историю инопланетянина Гарри, который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать.
С 27 января
«Это грех» / It's A Sin, премьера (Channel 4)
Драма шоураннера «Годы» Дэвида Т. Расселла названа по песне Pet Shop Boys, хотя сначала рабочая версия была просто «Мальчики». «Это грех» — признание в любви беспечной атмосфере абсолютной свободы в Лондоне 1980-х. В касте — лидер Years & Years Олли Александер и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).
Январь
«Полет», премьера (ТНТ)
Триллер с сюжетной завязкой в стиле «Пункта назначения» (но устроен он гораздо интереснее) должен выйти на телеэкраны в январе. Сотрудники юротдела столичной строительной компании (Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков и другие) пропускают рейс, приехав в неправильный аэропорт. Самолет, на котором они должны были лететь, разбивается. Снял проект сын Валерия Тодоровского Петр.
Январь
«Топи», премьера (КиноПоиск HD)
Релиз хтонического триллера с элементами мистики по сценарию суперзвезды литературного мира Дмитрия Глуховского намечен уже на конец января. По сюжету пять молодых людей (Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова) едут в монастырь в отдаленной деревне Топи.
Конец января
«Бесит», премьера (ivi)
Комедию обо всем, что нас раздражает, готовила целая команда режиссеров-постановщиков от Аксиньи Гог до Ильи Аксенова. Среди тем —подкидывание наркотиков, домашнее насилие и Tiktok. В касте — Максим Лагашкин, Глеб Калюжный, Нонна Гришаева и многие другие.
Январь
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