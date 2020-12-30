20 самых ожидаемых сериалов января 2021-го

«Викинги» / Vikings, 6 сезон (History)

Кабельный канал History продлил «Викингов» на шестой сезон за два месяца до премьеры пятого. Сериал, пожалуй, можно было бы и пропустить, но герои наконец отправятся по Шелковому пути. А значит в сериале появится Данила Козловский в роли Вещего Олега.

С 1 по 15 января (повтор), с 16 по 30 января (новые серии)