От «Души» Pixar до сиквела «Чудо-женщины»: 21 лучший фильм января

Продолжение «Чудо-женщины» с Галь Гадот, философская анимационная сказка от Pixar «Душа» и ре-релиз «Рассекая волны» Триера — «Собака.ru» выбрала лучшие картины, которые выходят в прокат (или на онлайн-платформах) в первый месяц 2021 года.
«Последний богатырь: Корень зла»
«Последний богатырь» попытается победить новогодний кинопрокат очередной частью франшизы. На этот раз Ивану с друзьями предстоит бороться с пробудившимся древним злом (что бы это ни значило), от которого нужно спасти Белогорье.
С 1 января, кинотеатры
«Мажор. Фильм»
Теперь официально! Игорь Соколовский (Павел Прилучный) все же выжил после казалось бы смертельного ранения и вернется в полнометражном фильме и четвертом сезона «Мажора».
Со 2 января, КиноПоиск HD
«Дэвид Боуи. Человек со звезды» / Stardust
Звезды выглядят иначе с того момента, как не стало Дэвида Боуи. В байопике Гэбриела Рэнджа исследуется период его жизни от выпуска провального альбома вслед за Space Oddity и до придумывания образа Зигги Стардаста: классический путь сквозь тернии к самому себе.
С 7 января, кинотеатры
«С днем смерти» / Death of Me
Говорят, с началом пандемии люди стали чаще смотреть триллеры. Это значит, что у незатейливого хоррора режиссера второй, третьей и четвертой частей «Пилы» Даррена Линна Боусмана неплохие шансы в прокате. Супруги Кристин и Нейл просыпаются в номере отеля, где находят запись пыток, которые им пришлось пережить на таинственном острове.
С 7 января, кинотеатры
«Соседи сверху» / Sentimental
Испанская комедия в духе ранних фильмов Педро Альмодовара (в касте актер из «Поговори с ней» Хавьер Камара) про давно потерявшую взаимное влечение семейную пару. Их брак держится на обсуждении постоянных страстных вздохов из квартиры соседей сверху.
С 7 января, кинотеатры
«Самое первое Рождество» / Il primo Natale
Самая кассовая итальянская комедия 2019-го к началу 2021-го доберется до российского проката. Атеист Сальво и священник отец Валентино переносятся в библейскую Палестину — за несколько дней до Рождества Христова.
С 7 января, кинотеатры
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Фото: Shutterstock
«Тайгер» / Tiger
Двухсерийный документальный фильм HBO о культовом игроке в гольф Тайгере Вудсе. Слоган проекта гласит: «Таким вы его раньше не видели», что вполне может оказаться правдой: исполнительным подюсером проекта стал американский документалист Алекс Гибни — лауреат «Оскара» за фильм «Такси на темную сторону».
С 11 января, Амедиатека
«Чудо-женщина: 1984» / Wonder Woman 1984
Картина — первая жертва пандемического решения компании Warner Bros. выпускать фильмы одновременно в кино и на платформе HBO Max. Впрочем, Россию это пока не коснется, а сиквел «Чудо-женщины» с Галь Гадот получился ярким, смешным и позитивным — отличное начало 2021 года.
С 14 января, кинотеатры
«Охотник на монстров» / Monster Hunter
Фантастический боевик мужа Миллы Йовович Пола У. С. Андерсона с ней же в главной роли в США стал лидером предпраздничного проката. Скорее всего, такой же успех ждет его и в России. Во-первых, Милла в доспехах — это красиво. Во-вторых, у фильмов на основе компьютерных игр (здесь это как раз «Monster Hunter») своя, по-настоящему преданная, аудитория.
С 14 января, кинотеатры
«Самый счастливый сезон» / Happiest Season
ЛГБТ-драмеди с Кристин Стюарт о том, как сложно совершить каминг-аут перед родителями даже в западном мире. Рождественское чудо и много шуток про семейные ценности тоже прилагаются.
С 14 января, Hulu, кинотеатры
«Не лечи меня»
Комедия положений с Иваном Янковским, Дмитрием Нагиевым, Петром Федоровым и Лукерьей Ильяшенко. Врач-травматолог провинциальной больницы — настоящий супергерой: работает с одним выходным в месяц за 6 тысяч рублей, но не теряет оптимизма.
С 14 января, кинотеатры
«Душа» / Soul
В США новый анимационный фильм от Pixar о поисках себя и души выйдет на Disney+ в католическое Рождество — 25 декабря. В России придется подождать до января, зато картину (надеемся!) можно будет увидеть в кино. Это трогательная история об учителе-джазмене Джо, для которого конец земной жизни становится только началом.
С 21 января, кинотеатры
«Голос луны» / La voce della luna
Последний фильм великого Федерико Феллини выходит в повторный прокат в России. В своем время картину не оценили ни критики, ни зрители, тем интереснее, как история двух чудаков (Роберто Бениньи и Паоло Вилладжо), пытающихся поймать луну, смотрится из 21 века и года.
С 21 января, кинотеатры
«Девушка, подающая надежды» / Promising Young Woman
Премьера полнометражного дебюта Эмиральд Феннел — сценаристки и продюсера «Убивая Еву» — прошла на фестивале «Санденс». Это легко и остроумно рассказанная история большой трагедии и мести. Кэсси (Кэри Маллиган) каждые выходные в барах делает вид, что сильно напилась. И всегда находится парень, который пытается воспользоваться тем, что девушка себя не контролирует.
С 21 января, кинотеатры
«Птица в клетке» / Songbird
Один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19, посвящен (сюрприз-сюрприз) развитию опасного вируса. Прогноз в картине довольно пессимистичный — к 2024 году ничего так и не закончится. Сопродюсером «Птицы» выступил Майкл Бэй.
С 21 января, кинотеатры
«Малхолланд Драйв» / Mulholland Dr.
Запутанная детективная история Дэвида Линча с Лаурой Хэрринг и Наоми Уоттс, как блондинка помогает невероятной красоты брюнетке узнать, кто она и что с ней случилось. По традиции тут все не то, чем кажется. Картин выходит в повторный прокат на языке оригинала.
С 28 января, кинотеатры
«Рассекая волны» / Breaking the Waves
Волна ре-релизов (сложно удержаться от каламбура) докатились и до Ларса фон Триера. В повторный прокат выпустят один из лучших его фильмов, из которого мир узнал Стеллана Скарсгарда и Эмили Уотсон.
С 28 января, кинотеатры
«Дьявол в деталях» / The Little Things
Триллер с отличным актерским составом. Замечающие все мелочи замшерифа округа Керн (Дензел Вашингтон) вынужден объединиться с детективом из Лос-Анджелеса Бэкстером (Рами Малек), чтобы поймать серийного убийцу (Джаред Лето).
С 28 января, кинотеатры
«Бывшая с того света» / Blithe Spirit
Ретро-комедия с Джуди Денч, Дэном Стивенсом, Айлой Фишер и Лесли Манн по мотивам классической пьесе Ноэла Кауарда «Неугомонный дух» (фильм в оригинале так и называется). Ясновидящая-шарлатанка случайно вызывает призрак бывшей жены популярного писателя, которую не слишком устраивает, что тот вновь нашел счастье в личной жизни уже с другой.
С 28 января, кинотеатры
«Кроличья лапа» / Rabbit’s Paw
Французская грузинка Нана Джорджадзе сняла клюквенную мелодраму о перестройке, петербургских коммуналках и лионских замках. Из плюсов в касте — Пьер Ришар и Евгений Ткачук.
С 28 января, кинотеатры
«Раскопки» / The Dig
Экранизация новелла Джона Престона с Рэйфом Файнсом, Кэри Маллиган и Лили Джеймс. Перед Второй мировой войной богатая вдова Эдитт нанимает археолога, чтобы тот изучил территорию ее поместья.
С 29 января, Netflix
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