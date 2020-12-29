От «Души» Pixar до сиквела «Чудо-женщины»: 21 лучший фильм января

«Охотник на монстров» / Monster Hunter

Фантастический боевик мужа Миллы Йовович Пола У. С. Андерсона с ней же в главной роли в США стал лидером предпраздничного проката. Скорее всего, такой же успех ждет его и в России. Во-первых, Милла в доспехах — это красиво. Во-вторых, у фильмов на основе компьютерных игр (здесь это как раз «Monster Hunter») своя, по-настоящему преданная, аудитория.

С 14 января, кинотеатры