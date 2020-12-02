От «Эйфории» до «Обычной женщины»: 17 лучших сериалов декабря 2020-го

«Эйфория: Неприятности не вечны» / «Euphoria: Trouble Don't Last Always», спецэпизод (HBO)

Второй сезон сериала про тинейджера-наркоманку Ру (Зендея) и ее подругу-трансгендера с зависимостью от блесток Джулс Вон (Хантер Шафер) только готовится, но HBO выпустит два спецэпизода. Первый называется «Неприятности не вечны» и расскажет, как героини переживают пандемию и карантин. Дату релиза и название второго спешиала пока не разглашают.

7 декабря