От «Эйфории» до «Обычной женщины»: 17 лучших сериалов декабря 2020-го

Спецэпизод «Эйфории» про карантин, продолжение «Обычной женщины» с Анной Михалковой и гилти плеже с британским акцентом «Бриджертоны» — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы, которые выйдут в первый месяц зимы.
«Братья Харди» / «Hardy Boys», премьера (Hulu)
Книжная янг-эдалт серия про братьев Харди — детективов-тинейджеров и соратников Нэнси Дрю — взрослела вместе с ее героями. В какой-то момент они даже начали расследовать убийства. Сериал Hulu originals на основе бестселлеров — первая попытка экранизации истории братьев Фрэнка и Джо в 21 веке.
С 4 декабря (все серии)
«Селена» / «Selena: The Series», премьер (Netflix)
Красочный и страстный байопик звезды 1990-х певицы Селены. Ее судьба и правда невероятно кинематографична и трагична: в 1994-м она получила «Грэмми», но уже через год девушку застрелили. Убийство совершила менеджер Селены. Латино-американской певице было всего 23.
С 4 декабря (все серии)
«Эйфория: Неприятности не вечны» / «Euphoria: Trouble Don't Last Always», спецэпизод (HBO)
Второй сезон сериала про тинейджера-наркоманку Ру (Зендея) и ее подругу-трансгендера с зависимостью от блесток Джулс Вон (Хантер Шафер) только готовится, но HBO выпустит два спецэпизода. Первый называется «Неприятности не вечны» и расскажет, как героини переживают пандемию и карантин. Дату релиза и название второго спешиала пока не разглашают.
7 декабря
«Ваша честь» / «Your Honor», премьера (Showtime)
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон играет влиятельного и опытного судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает с места аварии. Проект режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера — это адаптация израильской драмы.
С 7 декабря
«Алиса в Пограничье» / «Alice in Borderland», премьера (Netflix)
В японской экранизация манги «Алиса в Пограничье» трое молодых людей Арису (Кэнто Ямадзаки), Карубе (Кэйта Матида) и Чота (Юки Моринага) участвуют в игре на выживание в Токио. Снял сериал автор «Царства» Синсуке Сато.
С 10 декабря (все серии)
«Дикарки» / «The Wilds», премьера (Amazon Prime Video)
Феминная версия классической сюжетной завязки про людей, попавших на необитаемый остров. Здесь это группа девушек, выживших в крушении самолета, у каждой из которых есть свои секреты. Шоураннером проекта стала сценаристка Сара Стрейчер, работавшая над первым сезоном «Сорвиголовы».
С 11 декабря
«Первые ласточки: Zависимые» / «Перші ластівки: Zалежні», 2 сезон (Новый канал)
Продолжение украинской подростковой драмы в стиле «13 причин почему». Во втором сезоне играют те же актеры, что и в первом, но на этот раз других персонажей, хотя и со схожими проблемами: от абьюза до наркозависимости.
С 14 декабря
«Хрупкие создания» / «Tiny Pretty Things», премьера (Netflix)
Продюсер «Близких друзей» Майкл Макленнан создал потенциальный хит: драму про конкуренцию и амбиции учениц престижной балетной академии. Главную героиню Невию играет Кайли Джефферсон — она танцовщица и в реальной жизни.
С 14 декабря (все серии)
«Пенниуорт» / Pennyworth, 2-й сезон (Epix)
Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг).
С 14 декабря
«Йоркширский потрошитель» / «The Ripper», премьера (Netflix)
Мини-сериал Netflix в популярном жанре тру-крайм рассказывает историю так называемого «Йоркширского потрошителя». Тот убивал женщин, занимающихся проституцией с середины 1970-х. Сам маньяк скончался совсем недавно — от пневмонии из-за Covid-19.
С 16 декабря (все серии)
«Противостояние» / «The Stand», премьера (CBS)
Хотя сам Стивен Кинг хвалит сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, шоураннер Джош Бун экранизировал его роман про пандемию нового гриппа, который уничтожил почти все человечество. Среди выживших — герои Александра Скарсгарда, Вупи Голдберг, Эмбер Херд, Эзры Миллера, Хизер Грэм и даже Мэрилина Мэнсона.
С 18 декабря
«Эль Сид» / El Cid, премьера (Amazon Prime)
Для любителей испанского эпоса на Amazon Prime выходит сериал про Эль Сида — национальный герой страны прошел путь от пажа до воина. Его играет Хайме Лорэнте («Бумажный дом», «Элита»).
С 19 декабря
«Бриджертоны» / «Bridgerton», премьера (Netflix)
Костюмная драма по мотивам любовно-исторических романов Джулии Куинн, кажется, станет главным гилти плеже новогодних каникул. Интриги викторианской эпохи с британским акцентом будут воплощать Джонатан Бэйли («Сожители»), Николя Кохлан («Девчонки из Дерри»), Рут Геммелль («Накал страстей»).
С 25 декабря (все серии)
«Равноденствие» / «Equinox», премьера (Netflix)
Датский триллер про параллельные миры и загадки прошлого. У Астрид в детстве исчезла сестра, спустя 20 лет кто-то по телефону сообщает, что знает причину ее пропажи.
С 30 декабря (все серии)
«Леденящие душу приключения Сабрины» / «Chilling Adventures of Sabrina», 4 сезон (Netflix)
Финальный сезон мрачного и кровавого сериала про ведьму-тинейджера. Тем, кто помнит Сабрину из 1990-х — наивную блондинку с плюшевым котом — проект настоятельно не рекомендуется.
С 31 декабря (все серии)
«Обычная женщина», 2 сезон (Premier)
Продолжение сериала про сутенершу (Анна Михалкова), которая ведет двойную жизнь, сняла режиссер и сценарист Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Аритмия»). Точную дату релиза пока не анонсируют, но, скорее всего, это будет в декабре.
Декабрь
«Мертвые души», премьера (ivi)
Режиссер Григорий Константинопольский вновь переосмысляет классику русской литературы. На этот раз — Гоголя. Чичикова в этой четырехсерийной адаптации играет Евгений Цыганов, Собакевича — Александр Робак, Манилова — Дмитрий Дюжев, Коробочку — Елена Коренева, Плюшкина — Михаил Ефремов.
Декабрь
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