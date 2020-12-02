18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

От «Эйфории» до «Обычной женщины»: 17 лучших сериалов декабря 2020-го

Спецэпизод «Эйфории» про карантин, продолжение «Обычной женщины» с Анной Михалковой и гилти плеже с британским акцентом «Бриджертоны» — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы, которые выйдут в первый месяц зимы.

«Братья Харди» / «Hardy Boys», премьера (Hulu)

Книжная янг-эдалт серия про братьев Харди — детективов-тинейджеров и соратников Нэнси Дрю — взрослела вместе с ее героями. В какой-то момент они даже начали расследовать убийства. Сериал Hulu originals на основе бестселлеров — первая попытка экранизации истории братьев Фрэнка и Джо в 21 веке.

С 4 декабря (все серии)

«Селена» / «Selena: The Series», премьер (Netflix)

Красочный и страстный байопик звезды 1990-х певицы Селены. Ее судьба и правда невероятно кинематографична и трагична: в 1994-м она получила «Грэмми», но уже через год девушку застрелили. Убийство совершила менеджер Селены. Латино-американской певице было всего 23.

С 4 декабря (все серии)

«Эйфория: Неприятности не вечны» / «Euphoria: Trouble Don't Last Always», спецэпизод (HBO)

Второй сезон сериала про тинейджера-наркоманку Ру (Зендея) и ее подругу-трансгендера с зависимостью от блесток Джулс Вон (Хантер Шафер) только готовится, но HBO выпустит два спецэпизода. Первый называется «Неприятности не вечны» и расскажет, как героини переживают пандемию и карантин. Дату релиза и название второго спешиала пока не разглашают.

7 декабря

«Ваша честь» / «Your Honor», премьера (Showtime)

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон играет влиятельного и опытного судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает с места аварии. Проект режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера — это адаптация израильской драмы.

С 7 декабря

«Алиса в Пограничье» / «Alice in Borderland», премьера (Netflix)

В японской экранизация манги «Алиса в Пограничье» трое молодых людей Арису (Кэнто Ямадзаки), Карубе (Кэйта Матида) и Чота (Юки Моринага) участвуют в игре на выживание в Токио. Снял сериал автор «Царства» Синсуке Сато.

С 10 декабря (все серии)

«Дикарки» / «The Wilds», премьера (Amazon Prime Video)

Феминная версия классической сюжетной завязки про людей, попавших на необитаемый остров. Здесь это группа девушек, выживших в крушении самолета, у каждой из которых есть свои секреты. Шоураннером проекта стала сценаристка Сара Стрейчер, работавшая над первым сезоном «Сорвиголовы».

С 11 декабря

«Первые ласточки: Zависимые» / «Перші ластівки: Zалежні», 2 сезон (Новый канал)

Продолжение украинской подростковой драмы в стиле «13 причин почему». Во втором сезоне играют те же актеры, что и в первом, но на этот раз других персонажей, хотя и со схожими проблемами: от абьюза до наркозависимости.

С 14 декабря

«Хрупкие создания» / «Tiny Pretty Things», премьера (Netflix)

Продюсер «Близких друзей» Майкл Макленнан создал потенциальный хит: драму про конкуренцию и амбиции учениц престижной балетной академии. Главную героиню Невию играет Кайли Джефферсон — она танцовщица и в реальной жизни.

С 14 декабря (все серии)

«Пенниуорт» / Pennyworth, 2-й сезон (Epix)

Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг).

С 14 декабря

«Йоркширский потрошитель» / «The Ripper», премьера (Netflix)

Мини-сериал Netflix в популярном жанре тру-крайм рассказывает историю так называемого «Йоркширского потрошителя». Тот убивал женщин, занимающихся проституцией с середины 1970-х. Сам маньяк скончался совсем недавно  — от пневмонии из-за Covid-19.

С 16 декабря (все серии)

«Противостояние» / «The Stand», премьера (CBS)

Хотя сам Стивен Кинг хвалит сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, шоураннер Джош Бун экранизировал его роман про пандемию нового гриппа, который уничтожил почти все человечество. Среди выживших — герои Александра Скарсгарда, Вупи Голдберг, Эмбер Херд, Эзры Миллера, Хизер Грэм и даже Мэрилина Мэнсона.

С 18 декабря

«Эль Сид» / El Cid, премьера (Amazon Prime)

Для любителей испанского эпоса на Amazon Prime выходит сериал про Эль Сида — национальный герой страны прошел путь от пажа до воина. Его играет Хайме Лорэнте («Бумажный дом», «Элита»).

С 19 декабря

«Бриджертоны» / «Bridgerton», премьера (Netflix)

Костюмная драма по мотивам любовно-исторических романов Джулии Куинн, кажется, станет главным гилти плеже новогодних каникул. Интриги викторианской эпохи с британским акцентом будут воплощать Джонатан Бэйли («Сожители»), Николя Кохлан («Девчонки из Дерри»), Рут Геммелль («Накал страстей»).

С 25 декабря (все серии)

«Равноденствие» / «Equinox», премьера (Netflix)

Датский триллер про параллельные миры и загадки прошлого. У Астрид в детстве исчезла сестра, спустя 20 лет кто-то по телефону сообщает, что знает причину ее пропажи.

С 30 декабря (все серии)

«Леденящие душу приключения Сабрины» / «Chilling Adventures of Sabrina», 4 сезон (Netflix)

Финальный сезон мрачного и кровавого сериала про ведьму-тинейджера. Тем, кто помнит Сабрину из 1990-х — наивную блондинку с плюшевым котом — проект настоятельно не рекомендуется.

С 31 декабря (все серии)

«Обычная женщина», 2 сезон (Premier)

Продолжение сериала про сутенершу (Анна Михалкова), которая ведет двойную жизнь, сняла режиссер и сценарист Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Аритмия»). Точную дату релиза пока не анонсируют, но, скорее всего, это будет в декабре.

Декабрь

«Мертвые души», премьера (ivi)

Режиссер Григорий Константинопольский вновь переосмысляет классику русской литературы. На этот раз — Гоголя. Чичикова в этой четырехсерийной адаптации играет Евгений Цыганов, Собакевича — Александр Робак, Манилова — Дмитрий Дюжев, Коробочку — Елена Коренева, Плюшкина — Михаил Ефремов.

Декабрь

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты