От «Доктора Лизы» до «Бегущего по лезвию»: 27 главных фильмов октября

«Гудбай, Америка»

Мелодраматическая и патриотическая комедия Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым (уже по традиции) в главной роли. В ней разные герои демонстрируют, как же им не нашлось места в США и что на Родине (в этом случае правильнее по-советски с заглавной буквы) куда лучше.

С 8 октября