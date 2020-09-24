Фильмы из основной программы «Кинотавра»-2020 и повторный прокат культовых лент — хотя даты кинорелизов в пандемические времена все время переносятся, редакция «Собака.ru» выбрала главные картины, которые (надеемся!) выйдут в октябре.
От «Доктора Лизы» до «Бегущего по лезвию»: 27 главных фильмов октября
«Капоне. Лицо со шрамом» / Capone
В фильме Джоша Транка Том Харди виртуозно играет теряющего разум, а когда-то всесильного гангстера Аль Капоне. Весной драматический байопик показывали на американских стриминг-сервисах, а теперь его можно увидеть и на больших киноэкранах.
С 1 октября
«Хандра»
Обаятельная комедия Алексея Камынина с удивительно похожим на Райана Гослинга Данилой Якушевым, Михаилом Тройником, Екатериной Агеевой и Кириллом Ковбасом попала в кино прямиком с недавно закончившегося «Кинотавра». По сюжету трое друзей — безработный, диджей и режиссер — пытаются разобраться каждый со своими проблемами: от съемки арт-хауса под видом рекламы кондиционеров до поиска пропавшей арендной платы за квартиру в Москве.
С 1 октября
«Фрида Кало» / Frida Kahlo
В документальном фильме, снятом в Мексике, США и Европе, работы и идеи художницы-феминистки комментируют кураторы и искусствоведы. Слово предоставляют и самой Фриде Кало: в картине звучат ее высказывания.
С 7 октября
«Бегущий по лезвию» / Blade Runner
Культовый фильм Ридли Скотта покажут в эталонной версии The Final Cut — она была выпущена к 25-летию премьеры (в 2007-м). Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами, при этом в форматах 2К и 4К.
С 8 октября
«Гудбай, Америка»
Мелодраматическая и патриотическая комедия Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым (уже по традиции) в главной роли. В ней разные герои демонстрируют, как же им не нашлось места в США и что на Родине (в этом случае правильнее по-советски с заглавной буквы) куда лучше.
С 8 октября
«Китобой»
Фильм дебютанта Филиппа Юрьева не только попал в программу Венецианского кинофестиваля (и выиграл там Green Drop Award!), но и стал обладателем диплома гильдии киноведов и кинокритиков, а также призов за лучшую режиссуру и мужскую роль на минувшем «Кинотавре». Это история чукотского подростка (Владимир Онохов), который влюбляется в девушку из видеочата (Кристина Асмус).
С 8 октября
«Падение» / Falling
Дебютная драма Виго Мортенсена с ним самим, Ларсом Хенриксеном, Габби Велисом и Лорой Линни в касте. Стареющий отец не справляется с жизнью в одиночку, он переезжает в Лос-Анджелес в семью сына, которую не готов принять из-за своих предрассудков.
С 8 октября
«Ночной портье» / The Night Clerk
Виртуозный триллер Майкла Кристофера («Джиа») про портье с расстройством аутического спектра (его играет Тай Шеридан из «Джо» и «Первому игроку приготовиться»), которого подозревают в убийстве одной из постоялиц гостиницы.
С 15 октября
«Лето'85» / Été 85
В новом фильме Франсуа Озон уже по традиции выступает не только режиссером, но и продюсером (он должен был представлять картину в России лично, но коронавирус поменял планы). В картине смешались эстетика 1980-х, песни The Cure и юные (но не выполнимые) клятвы в вечной дружбе, которым не суждено выдержать даже одно лето.
С 15 октября
«Гипноз»
Триллер Валерия Тодоровского по его совместному с Любовью Мульменко («Еще один год», «Красные браслеты») сценарию, в котором подростка Мишу (Сергей Гиро) доктор Волков (Максим Суханов) пытается лечить от лунатизма, погружая в гипнотическое состояние.
С 15 октября
«Шесть минут до полуночи» / Six Minutes to Midnight
Местами историческая (фильм основан не реальных собятиях) драма с Джуди Денч от режиссера сериала «Аббатство Даунтон» Энди Годдарда. Учитель английского языка в Союзе немецких девушек Томас Миллер высказывается против политики Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает ему сбежать.
С 15 октября
«Маржела» / Martin Margiela: In His Own Words
Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнерах — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле. Кстати, его режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.
С 15 октября
«Фрида: Да здравствует жизнь! / Frida - Viva la vida
Еще один документальный фильм о Фриде Кало. На этот раз итальянский – поэтому при участии Азии Ардженто. Здесь также есть исторические реконструкции и съемки родной для художницы Мексики.
С 20 октября
«Мой сосед Тоторо» / Tonari no Totoro
Трогательный мультфильм Хаяо Миядзаки про девочку Мэй, ее сестру Сацуки, Котобус и лесного духа Тоторо в октябре выйдет в повторный прокат (ура!).
С 22 октября
«Глубже!»
Еще один октябрьский релиз, премьера которого прошла на сентябрьском «Кинотавре». Комедийная мелодрама Михаила Сегала («Рассказы», «Кино про Алексеева») о молодом режиссере (Александр Паль), который попадает в порно-индустрию.
С 22 октября
«Король Стейтен-Айленда» / The King of Staten Island
Очередная комедия Джадда Апатоу («40-летний девственник», «Девушка без комплексов») про героя-инфантила. На этот раз это 24-летний Скотт, который бьет на себе портаки (неудачный тату), не хочет взрослеть и позволить матери быть счастливой с другим мужчиной после смерти отца.
С 22 октября
«Доктор Лиза»
Байопик Елизаветы Глинки, в котором ее играет Чулпан Хаматова. Фильм Оксаны Карас, рассказывающий историю одного дня из жизни Доктора Лизы, получил приз зрительских симпатий на минувшем «Кинотавре».
С 22 октября
«Ширли» / Shirley
Готический триллер-байопик из программы Берлинале об американской писательнице-классике Ширли Джексон (Элизабет Мосс), к которой университет подселяет молодого доцента и его жену.
С 22 октября
«Черный дрозд» / Blackbird
Мелодрама с целой россыпью звезд от Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслит и Мии Васиковска до Сэма Нила – умирающая от рака мать собирает семью летом, чтобы в последний раз, несмотря на неподходящий сезон, отметить всем вместе Рождество.
С 22 октября
«Спайс бойз»
Кровавый слэшер с завязкой в стиле «Экстаза» Ноэ от белорусского режиссера Владимира Зинкевича («Качели»). Мальчишник на даче превращается в резню, когда жених и его друзья решают принять запрещенные вещества.
С 22 октября
«Сияние» / The Shining
Как известно, Стивен Кинг не одобрил экранизацию своего романа Стенли Кубриком. Что не помешало хоррору с Джеком Николсоном стать культовым – настолько, что в России его даже выпускают в повторный прокат.
С 29 октября
«8 с половиной» / 8½
Пожалуй, лучший фильм про то, из какого сора растет кино можно будет увидеть на большом экране. Великую картину Федерико Феллини будут показывать на языке оригинала (итальянском) с русскими субтитрами.
С 29 октября
«Дедушка НЕлегкого поведения» / The War with Grandpa
Семейная комедия с Робертом де Ниро и юным Оаксом Фигли про противостояние бумеров и зумеров. Самое удивительное в фильме, пожалуй, как в России решили локализовать его название.
С 29 октября
«Папина дочка» / Le prince oublié
Еще одна семейная комедия с чудесами локализации в названии — от автора «Артиста» Мишеля Хазанавичуса и с Омаром Си («1 + 1») в главной роли. Отец пытается принять, что его маленькая дочь повзрослела и в сказках, которые он рассказывал ей перед сном, пора появиться новым героям.
С 29 октября
«Вдова»
Триллер от команды «Невесты» — и вновь про ужасы вблизи Петербурга. В лесах Ленинградской области пропадают люди, некоторых из них находят мертвыми, обнаженными и без признаков насильственной смерти.
С 29 октября
«Аутло»
Инди-фильм Ксении Ратушной с ЛГБТ-тематикой в конце октября надеются все же выпустить в прокат. В одной из главных ролей — звезда поколения зумеров Глеб Калюжный («14+», «Красные браслеты»).
С 29 октября
«Наркомама» / La Daronne
Фильм Жан-Поля Саломе про талантливую переводчицу, которая решает стать наркобаронессой. Смтреть его стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть блистательную диву Изабель Юппер с клетчатым баулом, как у российских челноков начала 1990-х.
С 29 октября
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