На смерть Comedy Woman — краткая история женского юмора в России: от Раневской до Ивлеевой и TikTok

Ее юмор, как и фамилия-псевдоним, чеховской трагикомичной природы (Раневская на самом деле урожденная Фельдман и, как и Антон Палыч, из Таганрога). Люди обедают, их жизни в этот момент рушатся, но в этом есть своя ирония, как и в ее многочисленных насмешливых цитатах, ушедших в народный фольклор — вроде хрестоматийного отзыва о неразборчивости актеров в ролях «деньги съедены, а позор остался». У самой Раневской в кино их не так много и самые известные — комические: Ляля из «Подкидыша», которую нервирует Муля, мачеха из «Золушки» («Крошки мои, за мной!») и голос фрекен Бок (не путать с фрекен Юлией) из анимационного «Карлсон вернулся».

В дальнейшем комедийные главные героини советских фильмов почти всегда заключали в себе не только юмор, но и мелодраму. Что и логично — жизнь ведь сложно свести к одному жанру. Это и Людмила Прокофьевна Калугина из «Служебного романа» (тогда, в 1977-м, считается, что умница-карьеристка должна быть несчастна, так как в ее жизни нет мужчины, например, нелепого неудачника Новосельцева), и брошенная мужем Надежда из «Любовь и голуби», и провинциальная официантка Вера из «Вокзала для двоих».