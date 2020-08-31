Вышел трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» режиссера Луки Гуаданьино

Главный герой сериала — 14-летний Фрейзер Уилсон, который переезжает из Нью-Йорка на военную базу в итальянском городе Венето с двумя своими матерями, служащими в армии США, Сарой и Мэгги. Здесь он знакомится с Кейтлин Харпер — девушкой, определяющей себя как трансгендерного мужчину и желающей поменять пол, а также ее отцом-солдатом, роль которого исполнил рэпер Кид Кади.

Главные роли в сериале исполнили исполнили звезда фильма «Оно» Джек Дилан Грейзер, певица Джордан Кристин Симон, рэпер Кид Кади, Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Алиси Брага, Спенс Мур II и другие. Премьера «Мы те, кто мы есть» запланирована на 14 сентября.