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Вышел трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» режиссера Луки Гуаданьино

HBO показал трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» от режиссера фильма «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино. Грядущая премьера расскажет о дружбе, первой любви и сложностях, с которыми неизбежно сталкиваются подростки.

Главный герой сериала — 14-летний Фрейзер Уилсон, который переезжает из Нью-Йорка на военную базу в итальянском городе Венето с двумя своими матерями, служащими в армии США, Сарой и Мэгги. Здесь он знакомится с Кейтлин Харпер — девушкой, определяющей себя как трансгендерного мужчину и желающей поменять пол, а также ее отцом-солдатом, роль которого исполнил рэпер Кид Кади. 

Главные роли в сериале исполнили исполнили звезда фильма «Оно» Джек Дилан Грейзер, певица Джордан Кристин Симон, рэпер Кид Кади, Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Алиси Брага, Спенс Мур II и другие. Премьера «Мы те, кто мы есть» запланирована на 14 сентября.

Дарья Гладких,
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