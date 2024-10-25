Эрмитаж приобретет редкую вазу Ленинградского фарфорового завода

Как рассказывают в Эрмитаже, всего было изготовлено лишь 50 таких вас. Они предназначались для кумыса — дипломатических даров лидерам Монгольской народной республики. Эскиз росписи, исполненный художником Иваном Ризничем, также напоминает о китайском традиционном фарфоре. По центру на белом фоне изображены священные животные кочевых народов: двугорбый верблюд, буйвол, лошадь и баран. Эти фигуры на шейке и ножке сосуда обрамлены растительным декором и социалистическим символом — красными пятиконечными звездами. Ваза поступит в фонд Отдела «Музей Императорского фарфорового завода» и станет частью постоянной экспозиции Эрмитажа.